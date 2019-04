Presentación oficial de Tigres de Quintana Roo

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Regresan más hambrientos de gloria, con garras y colmillos más afilados que nunca, con la idea de ‘devorar’ a todo aquel que se le cruce en su camino. La advertencia es clara: ¡Cuidado con el tigre! Sí, desde anoche anda suelto.

En su décima segunda campaña en Quintana Roo, tercera en la etapa de la familia Valenzuela, los Tigres van con todo en esta Temporada 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol, ahora que la competencia regresa a su esencia de siempre, con un formato de 120 juegos.

Como ya es una tradición desde que arribaron al estado, los bengalíes ofrecieron los detalles de su roster y nueva piel ante los medios de comunicación, reunidos en el Hotel Fiesta Americana Condesa. Ahí, su ‘atractivo visual’ presumió los jersey que lucirán durante la campaña.

El show no podía estar completo sin la presencia de ‘Chacho’, la mascota número uno del circuito veraniego. De principio a fin, la fiesta enmarcó un ambiente de camaradería para cerrar filas a unas horas de encarar su primera serie, ni más ni menos que ante su odiado rival, Diablos Rojos del México. ¡Y en el mismísimo infierno’!

“Tigres está bien, bastante bien. Estamos completos. El arranque es muy interesante, pero más vale enfrentarlos ahorita, así lo prefiero.

Siempre que he dirigido, la verdad, me ha ido bien. Estoy consciente que algún día me tenga que ir mal, pero no pienso en eso, además nunca me ha ido mal.

No hay presión (por dirigir a Tigres). Si ven mi currículum, en temporada regular era un pelotero más. En cambio, me convertí en un gran pelotero (hace énfasis) en los playoffs, cuando enfrenté a Bruce Kevin Stanfield (en enero de 1978, cuando le significó a Culiacán su tercer campeonato). La presión no me afecta, al contrario, me encanta”, sentencia el ‘domador’, Jesús Sommers, mejor conocido como ‘El Guapetón’.

El longevo manager contará con un roster muy balanceado, con figuras de la talla del seleccionado nacional, Brian Hernández, Francisco Córdoba, además de foráneos, como el venezolano Frank Díaz, el dominicano Rubén Sosa y los norteamericanos, Davis Harris y Justin Green, por citar algunos.

Previo a la presentación, los felinos acudieron a la iglesia ‘Cristo Resucitado’, igualmente, en la Zona Hotelera.