Tigrillos de Chetumal afilan garras para recibir al Inter Playa

Los Tigrillos de Chetumal trabajan intensamente para recibir mañana al Inter Playa del Carmen, en duelo correspondiente a la jornada 19 de la Tercera División Profesional.

Este emocionante choque se llevará a cabo mañana en punto de las 19 horas y tendrá como escenario el impecable césped del estadio José López Portillo.

Para este duelo, el conjunto chetumaleño se prepara intensamente con importantes sesiones de entrenamientos bajo las órdenes del profesor Juan Carlos Montiel y su cuerpo técnico, que saben perfectamente de la importancia que tiene este duelo por varios motivos.

“Nos preparamos para enfrentar un partido muy cerrado tácticamente, con un rival que no vendrá a encerrarse, seguramente va a querer proponer y para ello estamos preparándonos, deberemos estar muy atentos de no cometer errores. Además es uno de los clásicos del estado y no podemos perder”, sentenció.

El timonel capitalino resaltó el hecho de que el Inter Playa del Carmen llegará a la capital del estado con la firme intención de conseguir puntos, pues este duelo es de vital importancia para ambas escuadras.

Para los playenses resulta obligatorio regresar a casa con los tres puntos para mantener viva la oportunidad de meterse a la zona de clasificación, pues en caso de caer en las fauces de los Tigrillos se estarían alejando de las primeras posiciones del Grupo 1.

“Será un partido muy complicado por varias razones, ellos vienen con la necesidad y la obligación de sumar puntos para mantener viva la posibilidad de meterse a la liguilla y esto nos deberá poner muy atentos en todas las líneas, pues no podemos darles ningún tipo de libertades”.

Los Tigrillos de Chetumal se encuentran en la cima del Grupo 1 con 44 puntos, obtenidos en 14 victorias, dos empates y un solo descalabro, mientras que el Inter Playa del Carmen se ubica en la sexta casilla con 32 unidades, debajo de los Venados FC que tienen 33 y la Deportiva Venados camina en el cuarto peldaño con 35.

Si bien es cierto que el cuadro playense se encuentra a un punto de los Venados, también debe tener mucho cuidado, pues los Felinos de la 48 le persiguen también a un punto de distancia y son sus más cercanos rivales por un lugar en la clasificación a la liguilla.