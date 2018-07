Tila María viene con divertida obra de princesas

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Gracias a la buena respuesta del público cancunense, la puesta en escena “Éramos princesas y nos Dizney en la m…” a cargo de la simpática Tila María Sesto regresa al Teatro de Cancún, el próximo 16 de julio. En entrevista exclusiva para Novedades, Oscar Martínez, creador de Tila María, reveló que esta es la tercera obra que repite por petición de sus seguidores.

“La últimas funciones que tuvimos allá bendito Dios abarrotamos el teatro y bueno pues son vacaciones y como ha dado mucho de qué hablar en redes sociales la cuestión de las princesas y el cambio de faceta de verlas en su mundo ideal a un golpe de realidad, creo que es buen momento de regresar. Para que no se queden con las ganas y ahora que son vacaciones que no haya excusa de que no la pudieron ver” dijo.

“En Cancún sólo hemos repetido dos obras y con esta tres, “Por qué los huiros aman a las cabronas” y “La bella y los bestias”, que ha sido la más exitosa de mi carrera. Y hay mucha gente que nos dice que no la ha visto, es por eso que regresamos con este cuento de princesas que no es una obra justamente para niños pero que ha gustado mucho, creo que estamos haciendo una fórmula a la que responde la misma gente, que nos está dejando muy buenos comentarios de la obra”, detalló Oscar, entusiasmado de regresar con el público que llena el teatro en cada una de sus presentaciones.

Una divertida, inteligente y muy amena historia que narra las inconformidades y la aburrida vida de las princesas creadas por la gran fábrica de sueños, esta puesta cuenta con un variado ramillete de bellas actrices y la encantadora Ruperta Pérez Sosa.

“Tenemos de soporte a Ruperta que específicamente en Cancún la aman con pasión y locura, cuando sale al escenario es increíble cómo la recibe la gente, es un buen producto el que estamos presentando y al mismo tiempo a nosotros como actores nos llena muchísimo realizarla, queremos que todos la vean y sí, justamente esta es la obra en la que más elenco he tenido, mi compañía teatral de Tila María Sesto somos nueve personas y agregamos tres más. Es una realidad que con esta obra me dicen que hay tanta gente en el escenario que Tila no se luce, yo entiendo y agradezco que quieran ver a Tila pero para eso están los shows y los monólogos donde me la paso diciendo idioteces, esta es una obra de teatro con una historia, coordinación, hay un ensayo, una secuencia, sí, ríanse mucho pero acompañándonos a esta parodia, son dos cosas totalmente diferentes, trato de darle gusto a todos. Es ver a Tila en una nueva faceta”, dijo.

"Éramos princesas y nos Dizney en la madre", es una obra en la que la nueva y recién coronada princesa de Wakanda, o sea Tila María Sesto, da liberales consejos a las aburridas y ya conocidas princesas de los cuentos y películas de la casa de los sueños, las cuales se presentarán en dos funciones el próximo lunes, a las 7 y 10 de la noche.