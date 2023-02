Tips para vivir la Cuaresma

Hace unos días, varios padres de familia me preguntaban cómo hacer en medio de este mundo secularizado vivir la Cuaresma, que los hijos chicos y no tan chicos sepan que es un tiempo de oración, es un tiempo de reflexión. Ahora es mucho más complicado que cuando nuestra generación éramos niños.

Anteriormente al llegar la Cuaresma los cines cerraban, las fiestas no se hacían, no había celebraciones de boda; además los días eran menos ocupados que ahora. El mismo ambiente te invitaba más a la reflexión y recordar que vivíamos en Cuaresma. Eran como pequeños sacrificios vividos por toda la comunidad.

Al pasar los años, las costumbres empiezan a cambiar y en el ambiente, no hay nada o casi nada que nos recuerde que estamos en Cuaresma. Por tal motivo, una opción que tenemos los padres y los abuelos, es recordarlo en la casa y vivirlo de una manera especial.

Hay varios puntos que podemos hacer. Antes que nada sería muy bueno poner un crucifijo en la sala, para recordar este tiempo y rezar en familia todos los días allí, las oraciones de la noche, una Ave María, o un misterio del Rosario o lo que cada quien piense que sería bueno para su familia.

Vivir el calendario de Cuaresma, con un propósito para cada día, revisarlo diariamente en la noche, dejando la tarea para el día siguiente.

Los romanos en la antigüedad, se reunían alrededor de la hoguera para contar las anécdotas virtuosas de los antepasados. Hablar y contar actualmente como eran los abuelos, como eran los tíos, los tíos abuelos, para que los conozcan, sepan más de su propia familia, las dificultades que tuvieron para lograr una virtud; esto aunado a lo lejos que muchos estamos de la familia de origen. Siempre podremos encontrar principios increíbles, como la honestidad, su amor a Dios, el no decir mentiras, la lealtad, el no robar, la caridad...; así los hijos se van nutriendo de estos valores para después hacerlos vida.

También es muy bueno leer algún libro sobre la Pasión y Muerte de Jesús, o ver la película de La Pasión. Todo esto va ayudando para ir profundizando el tiempo que estamos viviendo.

Hacer un sacrificio en común durante toda la Cuaresma, une a todos los miembros de la familia. Como no tomar refrescos, no comer chocolates, estar menos tiempo con el celular, ver menos televisión, no comer dulces, no ingerir bebidas alcohólicas.... Esta privación ayudará a fortalecer y avanzar en el camino de Cuaresma todos juntos.

Estos son sólo algunos ejemplos, hay muchos más que podemos adaptar a nuestras necesidades, a nuestra familia según la edad y circunstancias de nuestros hijos. Lo importante es vivir el camino de preparación, para vivir la Pasión y Muerte de Jesucristo, para finalmente llegar a su Resurrección.