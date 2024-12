Tirar basura en sitios prohibidos cuesta sanción a 38 personas en Chetumal

Ante el incremento de hasta un 25% en la generación de basura por festejos de la Nochebuena y Año Nuevo, autoridades advierten “mano dura” con aquellos que sorprendan tirar los desechos en basureros clandestinos.

Yensunni Martínez Hernández, presidenta municipal del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, informó que hasta la fecha se han sancionado a 38 personas por tirar basura en tiraderos clandestinos, quienes han pagado una multa de casi cinco mil pesos o 36 horas de arresto, para quienes no pueden pagar la multa.

Para evitar sanciones, invitó a la ciudadanía a esperar a que los camiones recolectores de los residuos sólidos urbanos pasen por sus colonias y evitar tirar la basura en sitios clandestinos.

“Llevamos 38 personas sancionadas por tirar basura en sitios clandestinos, algunas de ella, alrededor de 35 han pagado multa y son 36 horas de arresto si no tienen para pagar y no hay forma de que me hable el compadre, la comadre o alguien más para que se deje salir a la gente”.