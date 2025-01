Tiro por la culata

Aunque el refrán dice “una imagen dice más que mil palabras”, la imagen en cuestión no siempre genera la reacción esperada y podría resultar hasta contraproducente.

Esto viene a colación porque derivado de las fotografías que Lilí Campos posteó en sus redes sociales con un referente de Morena, los guindas de Quintana Roo ya le dijeron que en su partido no tiene cabida.

Cito aquí las palabras de David Hernández, secretario de Organización de Morena en Quintana Roo, quien dijo que Lilí Campos, ex presidenta municipal de Solidaridad, tiene las puertas cerradas de Morena, y fotografiarse con personajes de ese partido no significa nada.

El periodista Mario Castillo le preguntó al moreno sobre el supuesto acercamiento de Lilí Campos con su partido, a lo que la respuesta es que no habrá impunidad sobre cualquier irregularidad que se encuentre en el municipio de Solidaridad.

Y es que la ex alcaldesa difundió unas fotografías donde aparece con el diputado federal moreno Ricardo Monreal, y detalla que acudía al informe de los 100 días de gobierno de la presidenta de la República.

Las fotografías, obvio, tenían la intención de generar la idea que ya está en Morena, o en la 4T, y cualquier auditoría a su pasada gestión es puro trámite; sin embargo, la reacción fue otra porque el Secretario de Organización estatal ha dicho que en su partido, el guinda, tiene las puertas cerradas.

Es más, precisa que debe responder por las irregularidades contra el pueblo de Solidaridad, que desde su gobierno fue traicionado, mentido, y hasta robado, cita en su nota el colega Mario Castillo.

En Morena en breve se iniciará con los procesos de afiliación al partido, los cuales tendrán filtros específicos para poder ser parte de Morena, pero el principal será el de la presencia de los aspirantes ante los ciudadanos, y el cumplimiento de las premisas de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

Ahora bien, en su momento se especuló que Lilí Campos, luego de perder abrumadoramente en la elección del 2 de junio abanderada por el PAN-PRI, se sumaría a la 4T por medio del Partido Verde, lo cual estaría por verse porque las imágenes posteadas por la ex presidenta han generado todo lo contrario a lo esperado, y más bien se le recordó que su administración está siendo auditada. Hasta la próxima.