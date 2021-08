Tirso Esquivel impugna fallo del Teqroo en su contra

Manuel Tirso Esquivel Ávila, quien fuera candidato a la presidencia municipal de Puerto Morelos por el partido Fuerza por México, impugnó ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) el fallo en su contra por parte de los magistrados del Tribunal Electoral del estado.

En conferencia de prensa, consideró que el fallo de los integrantes del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) que ratifica las tres acusaciones imputadas contra él por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP) -que son denigrar a la mujer y condicionar al electorado a través de ofertas de empleo.

“Nos parece totalmente extralimitada la resolución que emitió el Teqroo, me parece totalmente indebida, pero estamos acudiendo ante la instancia federal para hacer valer nuestros derechos políticos-ciudadanos y que en Quintana Roo se respeten los derechos civiles”.

Señaló que sobre la acusación sobre presunta violencia de género al invitar a mujeres con poca ropa en el mitin de apertura de campaña, dijo que la acusación de cosificar a la mujer es algo "totalmente irrisorio" y señaló que es un atentado a la libertad de expresión.

“El hecho de que personas participaran en el arranque de campaña con batucadas, con bailes, con huipiles, no quiere decir que se estén violentando los derechos. La libertad de expresión se puede ejercer de diversas formas (...) No observó (el Teqroo) que no se afectó los derechos de terceros. Para nosotros se emitió un juicio doloso”, señaló, para agregar que con este fallo, el Teqroo limita la participación de las mujeres en la política.

Esquivel Ávila dijo que en cuanto a la acusación de ofrecer 600 plazas de trabajo dentro del Ayuntamiento de Puerto Morelos en caso de ganar, se debe a que responde a la necesidad de reactivar la economía de ese municipio.

“Y qué mejor que hacerlo que la creación de fuentes de trabajo en un municipio donde hay hambre, necesidad, donde se han perdido muchas fuentes de empleo por la pandemia y porque indebidamente se contrataron asesores, aviadores que no viven ni trabajan en Puerto Morelos, pero están en la nómina de Puerto Morelos. Lo que hizo este servidor es decir que si llegaba a la presidencia municipal íbamos a gestionar fuentes de trabajo para los trabajadores del Ayuntamiento. Esto, a juicio del Teqroo fue una oferta para coaccionar el voto”.

El excandidato aseguró que no pagará la multa de más de 22 mil 405 pesos, impuesta por el Teqroo, hasta que la Sala Regional del Tepjf no resuelva la impugnación contra el fallo emitido el pasado jueves 19 de agosto.