Enrique de la Madrid busca legalizar la marihuana en Q. Roo

MÉXICO.- El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid, planteó la posibilidad de legalizar la venta y consumo de marihuana en dos de los principales destinos turísticos del país como medida para combatir los niveles de inseguridad que afectan estos sitios.

"Me gustaría ver que se pudiera hacer en Baja California Sur y en Quintana Roo, los dos destinos turísticos principales de México que no tienen por qué ser víctimas de violencia de un trato inadecuado al tema de las drogas en México", dijo tras participar en la Conferencia Anáhuac "Perspectivas Turísticas 2018".

Aseguró que al legalizar esta actividad se contribuiría a disminuir los niveles de violencia que se han registrado en estos lugares, mientras que continuar la guerra contra el narcotráfico en los destinos turísticos dañará su imagen a escala nacional e internacional.

"Científicamente es menos dañina que el alcohol y que el tabaco"...

El secretario fue cuestionado sobre si su propuesta sería impulsar el turismo de cannabis como se hace en países como Holanda.

"Ya la traen o ya la compran, entonces no vienen por eso. Lo que no se justifica es que un consumidor vaya a dar a la cárcel porque consume marihuana, lo que no se justifica es que sea víctima de extorsiones porque consume mariguana, es un absurdo", dijo.

De la Madrid argumentó que la legalización de la marihuana es un tema que nada tiene que ver con cuestiones médicas, pues afirmó que "científicamente es menos dañina que el alcohol y que el tabaco". La legalización, dijo, "no tiene una explicación científica, es una explicación política y de falta de información".

Por su parte, Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), afirmó que la "medicina" implementada contra la inseguridad no ha funcionado, con lo cual se debe valorar una modificación en la estrategia del gobierno.

