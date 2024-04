Toda acción, tiene una reacción y esperamos que esta vez todo sea en positivo

Estamos en una situación tal, como decían los indios americanos, porque “los tambores de guerra han llegado a un nivel crítico” ya que Irán sufrió una acción bélica por parte de Israel, en la casa de los asesinos de Hamas, lo que ha dado como resultado una amenaza directa, por la muerte de cinco generales y por lo que Irán va a responder contra Israel, con toda la fuerza que tiene.

Así mismo Israel dijo que tomará las medidas necesarias para atacar a Irán, ya que Estados Unidos está frente a un pacto con Israel, por lo que coordinadamente se atacaría a Irán en caso de que sea atacado Israel, esto crearía una situación de guerra, en la cual participaría Estados Unidos, por lo que esta semana Irán ha pedido el apoyo de Rusia, quien respondió que respaldaría a Irán, al mismo tiempo que China y Corea del Norte, están manifestando su apoyo total a Rusia

Por ello mismo, la OTAN, (los 32 países que la integran, y donde todos los días, los países miembros consultan y toman decisiones sobre asuntos de seguridad a todos los niveles y en distintos campos), han estado preparando y ensayando prácticas de guerra, ya que por ahora son más de 90 mil soldados y marinos, los que serán enviados para que esta fuerza unida llegue, esperando que en los próximos 4 meses está cifra llegue a medio millón de combatientes, quienes defenderían a la OTAN contra un ataque ruso y esto es el motivo por el cual en cualquier momento puede iniciarse una guerra, lo que sería una situación que nos llevaría a presenciar el inicio de la Tercera guerra mundial.

Esto sería una situación desastrosa para el mundo entero, ya que no se pueden conocer los pronósticos de cuántos y qué países serían los más afectados, por lo pronto tanto Alemania, como Austria, como Italia, como Francia y España, están previniendo a sus habitantes a prepararse, ya que es inminente que haya un conflicto armado de gran escala.

En otro tema y al mismo tiempo, estamos viendo cómo en México, el gobierno actual ha procurado darle asilo político al ex vice presidente de Ecuador, quien está acusado de varios delitos federales, dándole refugio en la embajada de México, en Ecuador, mismo lugar en el que en las últimas horas sufrió una acción policiaca, con la cual se violaron los acuerdos de Viena, por no respetar la no intervención policiaca en cualquiera de las embajadas del mundo, ya que estas gozan de inmunidad, pero así mismo hemos visto como el presidente de México ha levantado una protesta ante la ONU por esta violación a la soberanía de la embajada mexicana en Ecuador, reclamando justicia.

Ahora bien, nos parece ridícula esta situación ya que en México, el señor presidente no ha respetado las decisiones de los jueces de Mérida, los cuales ordenaron el cese inmediato de la construcción del “Tren Falla”, y en donde ha hecho caso omiso a las mismas, que recuerde que “el buen juez, por su casa empieza”.

Por todo esto es importante recordarles a todos los que han abusado y se han enriquecido, por obtener y llevar a cabo una obra, pero sin el menor respeto a la ecología, que con eso demuestran que lo único que les interesa es llenar sus bolsillos, ya que ellos piensan que están en su derecho de poder violar las leyes.

Estas acciones no son entendibles, ya que estas gentes que no respetan la ley de un país, ahora sí exigen se respeten las leyes a nivel internacional, por ello es poco aceptable su ubicación racional de estos narco presidentes y narco gobernantes, quienes exigen se dé el respeto a la ley, cuando son ellos los principales en no cumplirla, por eso aquí si aplica el viejo dicho que menciona “que con la vara que midas, serás medido”.

Y con este tipo de acciones, el país solo es el hazmerreír, porque ahora México es el número uno entre los payasos del mundo, sus hechos sin razón que “caen como anillo al dedo” en una realidad basada en la obstrucción de la justicia, lo cual causa risa, ya que está dándose el cobro del voto con dinero público, lo que es una farsa más y un delito más, porque con esto no se da el respeto a las reglas de la democracia, que no se les olvide a los mexicanos que si aceptan recibir dinero de los mexicanos, con estos hechos si sería una asociación delictuosa, además de ser víctimas de un engaño, algo que no podemos aceptar, porque las reglas deben de ser respetadas.

En fin, por el momento seguimos observando que no hay una solución que dé inicio a la reciprocidad, así como el respeto a las leyes que emanan de nuestra Constitución, para que la votación se lleve a cabo dentro de una realidad legal, realmente nos da pena ajena ver tanta porquería e incertidumbre por parte de los miembros de Morena, quienes han tenido resultados negativos en los estados en los cuales tienen presencia, ya que a través de la compra de votos y de cobro de impuesto tras impuesto, (que han cobrado hasta dos veces) por parte de gobernadores como en Tamaulipas, Veracruz y otros estados, donde se han dedicado a robar y a apoyar a los cárteles, olvidándose de las garantías que la Constitución nos da a todos los mexicanos.

Veremos cómo estas ocho semanas nos darán la visión, si hay madurez y capacidad de reflexión, para que la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, o del PRIAN, logre a través del sistema democrático y de los votos, una victoria definitiva para el futuro de un país que los mexicanos merecemos y deseamos.

Esta es una de las elecciones más importantes que se ha tenido, desde 1910, lo que va a ser mega importante para el futuro de nuestra hermosa y querida República Mexicana, que no se les olvide que “entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno, es la paz”.

La guerra es inevitable, ya que se vislumbra el inicio de la Tercera guerra mundial, debemos tener conciencia de cuales van a ser los sucesos que van a acontecer en las próximas semanas

Amén, Saecula, Saeculorum.

¡Otra farsa de la Cuarta Degradación! #LaBarraAnaliza, con Carlos Martínez

A pesar de ser una obra inconclusa, y de la manifestación de calakmulenses que exigen el vital líquido en sus comunidades, el gobierno federal de Morena simuló la puesta en marcha de dos proyectos que en nada benefician al pueblo.

Inaugura AMLO acueducto sin agua y gasolinera sin luz ni combustibles.

Aquí estuvo el presidente de la república en dos eventos que simulan, porque digo simulan, porque es una farsa total, primero lo de la gasolinera, esta de Conhuás, una gasolinera que reportaron algunos medios de comunicación locales, no los que fueron a cubrir el evento, que no tenía ni electricidad, ni tenía gasolina.

Y entonces que fue a inaugurar este señor con bombo y platillo, que por cierto a diferencia de otros eventos donde abren, o ponen en marcha, o en funcionamiento, aquí que fueron a inaugurar, aquí nada, no llegó Andrés Manuel, simplemente estuvo en su eventito con su toldo y todos los aplaudidores que el gobierno mandó, algunos pobladores, principalmente morenistas, no, afines a la Cuarta Transformación, que acudieron al evento.

Nada, ni se asomó el presidente por aquí y véanlo nos pasaron cuenta de que no había ni una gota de gasolina de los productores, del aeropuerto que no tiene vuelos, de la refinería que no refina, el acueducto sin agua, la gasolinera que no tiene gasolina, el tren que se queda tirado.

Ya no es extraño de este gobierno que simplemente ellos inauguran por inaugurar, aun cuando las obras estén incompletas, porqué, porque ya le urge al presidente de la república, le quedan escasas dos, tres semanas para que pueda hacer este tipo de eventos antes del proceso electoral y del inicio formal de las campañas.

Pero esta fue la realidad que nosotros pudimos captar, a través de nuestros corresponsales allá en Calakmul.

Luego se fueron al acueducto sin agua, igual un evento donde estuvieron todos los aplaudidores, gente de Morena, la gobernadora, ya sabe en su acostumbrada lamida de sabañón para el presidente, la arrastrada y todo lo demás, según ellos pasaron un video donde si trabajaron, conste que aquí ya les demostramos que no, que todavía está en pañales, ni el 50 por ciento tiene la obra del acueducto.

Pero dice el presidente, “en unos meses ya van a tener agua en sus comunidades”, pu… ma…, entonces para que sirvió este evento del acueducto y el multimillonario gasto que se ha hecho, si no va a llevar el agua a las más de 20 comunidades que así lo requieren.

Porqué esta farsa, porqué darle atole con el dedo a los campechanos, principalmente a los que viven en esta zona sur del estado, de Escárcega y de Calakmul.

Y sí, reconoció cínicamente que no hay agua, que no hay un mecanismo que lleve el agua a las comunidades de esta gente, que con justa razón, se ha venido manifestando, pidiéndole al presidente de la república la intervención, han denunciado casos de corrupción por parte del comandante encargado de la obra de apellido Manzano Veles, para que lo investiguen porque no es posible que a poco más de dos años de haber iniciado los trabajos, ellos no puedan recibir agua en sus comunidades y por ello tengan que pagar hasta 800 pesos por una pipa.

Este es el pueblo al que había dicho Andrés Manuel que son los más necesitados, este es el pueblo al que le dice que primero los pobres, pero ¿dónde está primero los pobres?, ni siquiera los dejaron acercarse, pero eso sí, a los funcionarios sí, cerquita del presidente, cuidándolo, una seguridad verdaderamente impresionante.

Esto es para que usted se dé cuenta, no solamente fue una gasolinera que no tiene luz, que no tiene gasolina, sino también un acueducto que no tiene agua.

Señores, eso es lo que encabrona y eso es lo que nos tenemos que dar cuenta, tenemos que calificar a nuestros gobernantes de acuerdo a sus resultados en beneficio del pueblo, no porque traigan a un artista, no porque estén bonitas, no porque se vistan así, no porque salgan y digan un discurso muy bonito, ¡No! ¡Eso no nos sirve a los ciudadanos! y si nosotros no nos ponemos a exigir, como últimamente lo vienen haciendo los campechanos, a este gobierno por ejemplo en el tema de seguridad, estamos jodidos, eh, porque el día de la jornada electoral no vamos a ir a votar para premiarlos o castigarlos.

Entonces señores, si es verdaderamente importante darnos cuenta de esto y no dejarnos manipular.

Xóchitl Gálvez promete usar al Congreso de la Unión para "construir" (Por Rolando Ramos)

La candidata del PAN, PRI y PRD a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que a diferencia de su contendiente de Morena, ella quiere tener mayoría en el Congreso de la Unión, de ganar las elecciones, para "construir".

"No vamos a usar el Congreso para destruir el país, la democracia…", dijo desde Veracruz, donde presentó su propuesta de infraestructura para el desarrollo del estado.

"Nosotros queremos un Congreso para que regrese el Seguro Popular, un Congreso para que podamos sacar adelante leyes que les permitan a los estados, municipios, recuperar la seguridad pública".

Gálvez Ruiz pidió que los candidatos a diputados federales y senadores panistas, priistas y perredistas "salgan a hacer campaña en favor de un proyecto que busca un gobierno de coalición" y que quiere “poner fin al presidencialismo" sobre todo el que "toma decisiones muchas veces con el hígado y no con la razón".

Regiones como la de Veracruz, consideró, requieren obras de infraestructura de calidad y de ahí que prometió que de resultar electa el próximo 2 de junio habrá de construir la segunda etapa del puerto de Veracruz y el puente que una la Riviera veracruzana con Boca del Río, entre otras obras.

"Necesitamos reclutar la carga para que Veracruz sea ese centro de desarrollo del nearshoring, de la relocalización de empresas. Hacer toda la infraestructura carretera y ferroviaria de entrada y salida del puerto".

Así se evitará lo que pasa hoy en Manzanillo, Colima, explicó, “con líneas de 18 kilómetros para entrar y salir del puerto’’, problema que afecta a los transportistas.

La ampliación del puerto de Veracruz, que es “por mucho el más importante del Golfo", abundó, servirá "realmente como un ancla de desarrollo".

El beneficio de aplicar la ley

Muy en los principios de la historia jurídica existía y se hacía valer la ley del más fuerte, al nacer las hordas, clanes, tribus y sectas se dio origen a seleccionar a alguien para ejercer el mando. Por aquellos siglos existía la venganza privada, conocida por los juristas de hoy como la aplicación de la Ley del Talión “Ojo por ojo y diente por diente”, la justicia en aquellos tiempos –como ahora en algunas regiones del país-, se hacía por propia mano de quien se estimaba víctima de abusos según el caso concreto.

Tiempo después cuando se organizó el poder social, éste se encargaba de ejercer justicia, ya fuera en nombre de alguna deidad o del interés de las células, castas, linajes o cuadrillas para tener una salvaguarda y contener con ello la inseguridad, el desorden y la intranquilidad.

Por aquellos siglos nacieron los recintos de justicia y las leyes para distinguir quienes eran víctimas de hechos infamantes y delictivos, a los cuales se les conducía ante aquellos recintos de justicia, encargados de decidir, sancionar e impartirla.

Muchos de aquellos históricos recintos de justicia se malograron y decepcionaron, resultaron por ende un fiasco, debido a que las acciones populares fracasaron, ya que los gobernados hicieron ver que era indispensable contar con un medio para defenderse de los oprobios. Ese medio fue el primer cimiento para crear instituciones del ministerio público en la Roma antigua; ahí fue el génesis de una alta conciencia del valor del derecho.

Algunos viejos togados estiman que el procedimiento indagador fue el arranque de éste paso decisivo en la historia del procedimiento penal y la —persecución de los delitos–. Ojalá esto lo pudiera apreciar la Fiscalía General de la República de la Cuarta Transformación de la Nación, por ser ello una misión del Estado.

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, al introducirse a la historia y evolución que ha sufrido la representación social, sabe que remontarse a su origen, al desarrollo y la transformación de ésta se mantiene lo que se conoce como un Estado de Derecho. Su estudio y aplicación en ésta época política resulta de vital importancia, porque permitiría al Poder Ejecutivo del hoy o del mañana conocer el pasado; les explicaría la importancia de combatir a la narco delincuencia política y la corrupción como consecuencia de sucesos acontecidos en el neoliberalismo y, con ello ofertaría a los presentes o futuros gobernantes valiosos ejemplos y fecundas enseñanzas que les permitirían considerar un futuro promisorio para México, libre de la corrupción y narco-política, con el sólo beneficio que conllevaría el aplicar la ley.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Carta Dirigida a Andrés (Ya valiste ma…) Carlos Alazraki

Andrés, ahora si ya te nos fuiste.

Ahora sí, ya le creo al doctor Pepe Newman, que estas muy enfermo del cerebro.

Ahora sí, ya estoy seguro de que a partir de mañana te vas a convertir en un verdadero león enjaulado y que por supuesto vas a atacar al que se te ponga enfrente.

Siento, que a partir de hoy, te vas a descarar y que tus ataques a periodistas y columnistas, van a subir de peso como nadie nos imaginamos.

En fin, estoy seguro que ahora si ya nos tomaste las medidas y que no vas a acabar con nosotros hasta que se concluya la elección.

Andrés, dentro de tu terrible enfermedad, llamada delirio, tu cerebro no te permite pensar claramente, sé que el delirio se puede frenar con medicinas pero desgraciadamente para ti el delirio no se podrá curar jamás.

Entonces, basado en mis conocimientos, te quiero compartir mis descubrimientos.

Arranco: la razón de que tus mañaneras existan es muy fácil, las creaste para esconder todas las noticias negativas del país, que por cierto, cada día son más.

Y jamás presentar, ni admitir que estamos verdaderamente jodidos.

En esencia, tus mañaneras son para esconder la mie.. que nos dejas diariamente y difundir como gran populista que eres, las maravillas que tenemos como país, para que tu gente humilde te siga creyendo y voten por ti, no por Morena, sino por ti.

Y cuando en las mañaneras no tienes nada positivo que decir, decides agarrarte a mad… con Loret, Ciro, yo y otros colaboradores más y así inventarnos una serie de estupideces que al día siguiente, ni te acuerdas.

Tus mañaneras sirven para no mencionar que llevas más de 180 mil muertos por violencia, y que ya superaste el record total de muertos por violencia, que en el sexenio de Peña Nieto llegó a 160 mil.

Tampoco nos dices que vas a dejar al país con la mayor deuda de su historia.

Menosprecias a los mexicanos con problemas, desde el huracán en Acapulco hasta las 800 mil familias que tuvieron que enterrar a un familiar por el Covid.

Pero eso a ti te sigue y te seguirá valiendo mad….

Y el colmo, la cantidad de trampas que estás haciendo para que Titina gane la elección.

Cómo por ejemplo, no abrir el hocico y decirle a las personas de la tercera edad y los ninis, que nadie les va a quitar sus programas sociales, que esos programas los dicta la Constitución y que ningún partido ni nadie, las va a quitar.

Eso Andrés, en mi colonia se llama “no tener mad..”.

En fin Andrés, sé que estas muy mal de salud y de salud mental.

Sé, que estas muy enfermo y que vas de mal en peor.

Sé, que también sabes, que estas elecciones, te va a ir fatal y también sé, que estás preparado para un Plan Z, para no entregar el poder.

Aunque esta vez te tengo que admitir algo, estoy muy tranquilo, sé que una vez que el Tribunal Electoral declare el triunfo de Xóchitl y el nuevo Secretario de la Defensa sea nombrado, no te quedará de otra más que saludarlo y despedirte porque finalmente lograrás tu sueño esperado, irte a descansar a “La Chingada”.

AMLO defiende a sus hijos por presunta corrupción en la venta de balasto del Tren Maya: “Si están en un ilícito, que sean castigados” (Por Claudia Flores)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió una vez más a sus hijos Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán, quienes han sido acusados de corrupción en diversas ocasiones y está vez se refirió a la compra de balasto, piedra utilizada para la construcción del Tren Maya.

Durante su conferencia mañanera de este jueves, el mandatario mexicano se lanzó contra la denuncia que presentó la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, y aseguró que es “una falsedad”.

Esto luego de que en marzo, la aspirante presentó una demanda en contra de los hijos de AMLO ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República.

“Ir a presentar una demanda contra mis hijos porque vendieron balasto del Tren Maya, casi casi culpando del descarrilamiento del tren a mis hijos, porque el balasto que vendieron no es de buena calidad y por la corrupción. Eso es una gran falsedad, eso es de malos de malolandia”.

El político tabasqueño aseguró que en caso de comprobarse que están involucrados, entonces sus hijos sí podrían recibir sanciones. “Si mis hijos están metidos en un negocio ilícito, que sean castigados”.

Reiteró que la gente no debería meterse con sus familiares, sino directamente con él. “Si tienen un problema conmigo pues que sea conmigo no con mis hijos”.

López Obrador argumentó también que este tipo de denuncias, a su parecer, son un tipo de guerra sucia en su contra. “Esto es algo que no se debe de hacer”.

El pasado 25 de marzo, se reportó el descarrilamiento del Tren Maya, obra que se inauguró en diciembre de 2023, cuando el pesado convoy maniobraba para un cambio de vías. El mismo día la candidata Xóchitl Gálvez Ruiz anunció que había presentado una denuncia por presunta corrupción en la compra de la piedra de balasto.

De acuerdo con Gálvez Ruiz la demanda se dio por la asignación de contratos por la compra de balasto. Incluso acusó que hubo un costo de más de 120 millones de pesos.

La aspirante reconoció que no podrá pedir la cancelación de operaciones; sin embargo, sí se analizarán las averiguaciones por contratos de corrupción.

“No vamos a pedir la cancelación del tren maya por el caso de corrupción asociado a su construcción, eso es absurdo. Lo que ya hicimos es presentar una denuncia para que se investigue a los hijos, sobrinos y amigos del presidente”, sentenció.

Esta no es la primera vez que el presidente es cuestionado sobre las actividades o trabajos en que se desempeñan sus hijos, pues incluso, también su hijo Gonzalo López Beltrán, ha sido acusado de estar involucrado en presunto tráfico de influencias.

Mientras que su hijo Andrés o “Andy” también ha sido acusado en diversos ejemplos de actos de corrupción. Incluso, recientemente se pidió investigarlo sobre la renta de una lujosa casa donde vivió, situada en Houston, Texas, en Estados Unidos.

Y es que la llamada “Casa gris” está valuada en un millón de dólares (20 millones de pesos), según agencias de bienes raíces y tiene lujosos acabados de piedra, una alberca al aire libre, cuatro habitaciones y más. Por ello, Xóchitl Gálvez pidió también dar cuenta de esto.

Taxco y la Ley del Talión

Hay ocasiones en que jueces, magistrados y litigantes manejamos el latín. La cultura jurídica en general es, grosso modo, la sustentación, ampliación y perfeccionamiento del conocimiento en los diversos y variados sectores del saber humano y proyectada al ámbito jurídico político de ésta Cuarta Transformación de la Nación, se manifiesta en los resultados objetivos de ese conocimiento. A la abogacía independiente de la República se le permite decir en razón al momento electoral en el que vivimos que: Nisi vindices delicta, improbilitatem audiuves, es decir que si no se castigan los delitos se fomenta la maldad.

Y, ello es verdad.

Andrés Manuel López Obrador con su infecta política de “abrazos y besos a la delincuencia”; sólo ha conseguido un incontenible desenvolvimiento de la inseguridad, arbitrariedad, injusticia y falta de probidad en su gobernanza. Ha logrado prender tan hondamente en las conciencias de los mexicanos que esa exasperación de brindar impunidad a la delincuencia ha detenido la sed de justica del pueblo.

Tan es así que ahora su pueblo está tomando justicia en mano propia. Ello se debe a esa pasión en que se provea justicia. Suprema justicia, suprema injusticia. Ello lo dijo Cicerón así: “Summun ius, summa injuria”.

No se puede ni se debe obviar una realidad, por aterradora que sea: Si en Taxco el pueblo decidió actuar, fue por la demora de justicia. Así de simple. Así de sencillo. La convivencia de lo inmoral con la política de “abrazos y besos a la delincuencia”, no funciona. Desde que el Poder Ejecutivo Federal inició su desagradable política, comenzó una larga sucesión de conductas delictivas e impunidades. Andrés Manuel López Obrador con sus piezas argumentales de diferenciación entre la ley y su pensar, dio origen a mayor delincuencia y a mayores víctimas con hambre y sed de justicia.

Antiguamente y al caso de Taxco son aplicables las palabras contenidas en el proverbio que surgió para contrarrestar los casos en que la justicia se encontraba sin el amparo de la ley: “ojo por ojo y diente por diente”. Auditis quia dictum est: oculum pro oculo, et dentem pro dente.

Cuando las instituciones de procuración e impartición de justicia, con el Primer Magistrado de la Nación a la cabeza, se interponen, corrompen o dilatan las denuncias, calificándolas de intrascendentes por defender pública y políticamente la posición de “abrazos y besos”, se enarbola una triste bandera de rusticidad, de libertinaje. Todo delito impune genera una caterva de delincuentes. Oculum pro oculo, denten pro denten, manun pro manu, pedem pro pende.

Lo acontecido en Taxco, hace reflexionar a la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, en el sentido de que nuestra patria no puede resignarse a una justicia que sea otra cosa. Nuestra Nación e instituciones no deben de olvidar que, en todo caso, un final con pavor y atrocidad es preferible a una angustia sin justicia. El Poder Ejecutivo Federal debe evitar seguir representando al poder criminal que ha obtenido tanta impunidad; ese nefasto poder por desgracia empieza a triunfar sobre la justicia y sobre México, esa majestad que ha obtenido la delincuencia se encuentra manchando con estiércol a nuestra Ley Suprema, ello se debe primordialmente a la continuidad de la filosofía de “abrazos y besos” a la delincuencia, la cual se hace extensiva a la narco política.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

AMLO gasta como nunca para lograr la victoria de Sheinbaum Por Bloomberg / Maya Averbuch

Oaxaca es un ejemplo del boom y la ‘lealtad’ de los votantes en México que se han visto beneficiados por los programas sociales impulsados por el Gobierno de López Obrador.

Andrés Manuel López Obrador, el presidente que ha enarbolado la ‘bandera’ de la austeridad, aumentó el gasto público para 2024 lo que ha resultado en el mayor déficit presupuestario desde la década de los ochenta y potencialmente ha dejado a su sucesora en un aprieto financiero.

Es un cambio para López Obrador, quien mantuvo el control del erario público durante toda la pandemia de Covid-19, mientras los líderes de otros lugares gastaban libremente. Ahora, el presidente está aumentando los apoyos para estudiantes y jubilados; ‘colmando’ de efectivo a Petróleos Mexicanos (Pemex), y tratando de terminar proyectos emblemáticos.

La agenda parece destinada a ayudar a Morena, partido de López Obrador, a retener la Presidencia con una victoria aplastante en las elecciones de junio. La candidata elegida por su partido, Claudia Sheinbaum, ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, tiene una amplia ventaja en la encuesta de El Financiero (17 puntos), especialmente en los estados más pobres del sur como Oaxaca, donde el dinero público está impulsando un auge económico.

“Ningún otro gobierno ha hecho tanto trabajo”, dijo María Alicia Jiménez Ibáñez, residente de Oaxaca, mientras esperaba comprar boletos para un nuevo servicio de tren que conecta con Veracruz, en el lado del Atlántico. “Antes el dinero simplemente desaparecía. Ahora lo estamos viendo”.

Entre los votantes que reciben programas sociales o cuyos familiares los reciben, 64 por ciento dice que tiene la intención de votar por Sheinbaum, mientras que solo 21 por ciento dice que votará por Xóchitl Gálvez, la candidata de la oposición, una división mucho mayor que en la población general.

Para Sheinbaum, quien ha señalado sus propios planes que incluyen inversiones en atención médica, la preocupación es que será más difícil conseguir fondos. Se espera que este año los costos del servicio de la deuda alcancen el 3.7 por ciento de la producción económica, la mayor cantidad en al menos tres décadas. Agregar más compromisos de gasto podría poner en riesgo la calificación crediticia de grado de inversión de México. Aumentar los impuestos para compensar eso sería políticamente impopular, pero también lo serían profundos recortes del gasto público.

AMLO hace campaña y llama a los jóvenes a no adherirse a la oposición

A dos meses de que se dé la elección presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los jóvenes a que no sean simpatizantes de la oposición, durante una de sus conferencias de prensa y sin que mediara pregunta.

“Yo le digo a los jóvenes: procuren no adherirse al movimiento conservador, porque eso les va a convertir en malos ciudadanos, es gente de malas entrañas, es gente hipócrita, y en personas corruptas”, remarcó.

“Cuando alguien les diga ‘ven para acá, que quiero convencerte de que es muy buena la privatización, y que no estés pensando en los demás porque el que se mete a redentor termina crucificado’, cuando te digan eso saca tu detente; cruz, cruz, cruz, que se vaya el demonio y que venga Jesús, que ese luchó por los pobres y siempre predicó con la verdad”, agregó.

El mandatario emitió el comentario luego de que, sin nombrarla, hizo referencia a Xóchitl Gálvez, aspirante del PAN, PRI y PRD a la Presidencia, sobre señalamientos que hizo acerca de sus hijos.

“No puedo mencionarla, pero una señora que presenta denuncias y denuncias. Que mis hijos metidos en negocios vendiendo balasto. Falso. ¿Dónde están las pruebas? Ninguna, ninguna, nada”, aseguró.

De igual forma, indicó que en la oposición siguen sin pedir disculpas por los señalamientos en su contra por presuntamente tener vínculos con el crimen organizado, que ha derivado en una campaña en redes sociales, “ni siquiera el The New York Times”, que fue la fuente que publicó el reportaje donde, sin pruebas, dijo, se aseguró que el Departamento para la Administración y Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) lo investigó por esos presuntos nexos.

“¿Y qué dicen los publicistas y fifís y voceros del conservadorismo corrupto? Que el pueblo está manipulado, que son fanáticos. Es el mundo al revés”, insistió.

El Ejecutivo federal también previó que habrá más guerra sucia, por lo que recomendó “usar lentes como si fueran a ver el eclipse solar” del 8 de abril.

“Protéjanse en estos meses, porque son ya menos de dos meses, porque va a estar la guerra sucia. Como dicen allá en mi pueblo, en mi tierra, en mi agua: ‘y lo mejor es lo peor que se va a poner’”, subrayó.

Como funcionario público, el presidente está obligado a guardar la imparcialidad en todo momento del año electoral, y la publicidad debe ser sólo con fines informativos y educativos.

En diversas ocasiones, el presidente también ha expresado que esta elección es prácticamente un referéndum, pues “se debe elegir entre que continúe la transformación o regrese la oposición”.

Soldados de EU en México: ¿A qué zonas llegarían y cuáles serían sus labores? (Por Redacción)

Luego de que este miércoles el pleno del Senado aprobará la autorización del presidente Andrés Manuel López Obrador para el ingreso de 11 agentes armados al territorio nacional, crece la incertidumbre sobre cuáles serán sus labores y en qué zonas van a operar.

Con 79 votos a favor, 10 en contra y una abstención, los legisladores avalaron el dictamen que permite la entrada al país al personal militar estadounidense, a petición del mandatario, pero ¿cuáles serán sus labores?

Según los primeros informes, los soldados permanecerán en México por alrededor de dos meses, para capacitar a las tropas mexicanas en las instalaciones del Centro Nacional de Adiestramiento de Santa Gertrudis, en el estado norteño de Chihuahua.

En donde portaran armamento, municiones, material y equipo especializado para el desarrollo de las actividades en el denominado “Entrenamiento de Ejercicios Combinados Conjunto”.

Esto con el fin de “mejorar la capacidad de planificación y ejecución de operaciones especiales, habilidades necesarias para el correcto desempeño del Ejército mexicano en sus labores”.

Sin embargo, esta medida ha sido fuertemente criticada por funcionarios públicos quienes denunciaron que el ingreso de militares armados al país está prohibido en la Constitución.

Militares de EU en México ¿en qué zonas van a operar?

Hasta el momento se ha reportado que los agentes serán desplegados en el municipio Santa Gertrudis, Chihuahua.

En donde acudirán a las instalaciones del Centro Nacional de Adiestramiento de Santa Gertrudis, en el periodo comprendido del 8 de abril al 17 de mayo de este año.

La tropa estadounidense ingresará a bordo de una aeronave tipo C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de la Unión Americana, que aterrizará en la Base Aérea No. 11, ubicada en las citadas instalaciones.

El dictamen fue aprobado un día antes en la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara Alta, presidida por el senador Félix Salgado Macedonio, quien señaló que además de formar y capacitar a las fuerzas armadas mexicanas, este ejercicio permitirá “fortalecer la relación bilateral” con Estados Unidos. * Con información de EFE

La carga de Xóchitl (Pablo Hiriart)

La intervención ilegal de López Obrador en la campaña no puede ser sancionada más allá de un exhorto por parte de las autoridades electorales, porque tiene fuero.

Pocas mujeres en la historia nacional han tenido la responsabilidad que hoy carga Xóchitl Gálvez: evitar el advenimiento de un régimen basado en el control de las libertades individuales por la mano de una sola persona.

Una persona que dice que ya no se pertenece y que gobernará el pueblo.

Si Xóchitl no gana en junio, los tribunales de justicia pasarán a ser dirigidos por el partido gobernante, Morena.

Las elecciones las controlará ese partido para perpetuar en el poder a un régimen iliberal.

Y el combate a la corrupción será encabezado por un zar que no le responderá a la sociedad sino a la presidenta, que lo va a nombrar y a quitar.

De ese tamaño es la tarea de Xóchitl: ganar la Presidencia para evitar el fin del país de libertades que, bien o regular, hemos construido.

Responsabilidad suya es ganar el voto ciudadano y convencer a los indecisos de lo negativo de ese nuevo régimen que tenemos a las puertas.

Sí, es responsabilidad de todos los que entienden lo que se juega en junio explicarlo, pero la abanderada es ella.

La primera traba para ganar es la intervención ilegal del Presidente en la campaña.

Hay 35 resoluciones de las autoridades electorales que exhortan al presidente a actuar dentro de la Constitución.

AMLO se ha apartado de ella con su conducta que no guarda la imparcialidad a la que está obligado.

El presidente no puede ser sancionado más allá de eso, un exhorto, porque tiene fuero.

Xóchitl y los partidos que la postulan podrían, en caso de perder, demandar la nulidad de la elección al Tepjf. Pero el presidente ya advirtió que eso sería “soltar varios tigres”.

No sabemos qué hará Xóchitl en caso de perder, pero la legitimidad de la elección es abollada casi todos los días por la intervención del poder público, obligado a la neutralidad.

El domador y movilizador de los tigres amenaza con soltarlos, en centenares de ocasiones ha hablado de “golpe de Estado”.

La carga que hay en los hombros de la ingeniera hidalguense es gigantesca.

Xóchitl tiene otro obstáculo para ganar: el uso clientelar de los programas sociales.

La encuesta de El Financiero que se publicó el lunes es reveladora. La ventaja que tiene la candidata oficialista se finca en el voto de los beneficiados por los programas sociales.

En realidad no son programas sociales, sino reparto de dinero sin metas ni condiciones a desempeño escolar, laboral, o destinado a la compra de artículos de primera necesidad.

Es reparto de dinero a expensas de la educación y de la salud pública.

Treinta millones 700 mil personas reciben dinero sin compromisos, más que votar por Morena. Veintitrés mil ‘servidores de la nación’, es decir empleados públicos obligados por ley a guardar imparcialidad electoral, llevan cinco años recorriendo el país en la elaboración de censos para repartir dinero condicionado al voto.

Es algo de una dimensión “nunca antes visto”, acusó un precandidato presidencial de Morena.

¿Cómo se le gana a una maquinaria de ese tamaño?

Xóchitl y su equipo lo sabrán.

La población, haciendo lo suyo: votar.

Con la ley en la mano, se podrá decir en caso de que el proceso no concluya apegado a las reglas básicas.

De ganar las elecciones la candidata de oposición, el reto ya no será sólo para ella, sino una prueba de fuego a las instituciones que deben asumir su papel con rectitud y valentía: Xóchitl debe tomar posesión el 1 de octubre de este año.

Su principal reto no será la economía, donde hemos perdido dinero y sobre todo hemos perdido tiempo.

El reto será unir a una población polarizada, a la que le inocularon el resentimiento social y se le enseña a odiar a otros mexicanos desde la primaria.

Sin unidad básica será prácticamente imposible concretar un programa de seguridad pública que comprometa el apoyo de una amplia mayoría, de todos los colores políticos.

El tejido social está corroído por el cáncer del narcotráfico y los delitos colaterales. Hay una economía que gira en torno al narco. Crece, gana terreno, se asume como un hecho natural e inevitable.

Sin autoridad que nos regrese a márgenes razonables de seguridad personal y patrimonial, perderemos el país.

Ese será, nada menos, el reto de la presidenta Gálvez.

Además, dotar de sensatez y visión de futuro a las políticas públicas de salud, educación, infraestructura, medio ambiente, mejorar el sistema de impartición de justicia.

Enorme la carga que se echó encima Xóchitl Gálvez.

Impedir la instauración de un régimen que se perfila bastante parecido al totalitarismo.

Sola no podrá.

Quienes ven el problema tienen la palabra.

El golpe a la República (Macario Schettino)

López Obrador aspiraba a obtener la mayoría en la elección intermedia de 2021 para contar con la legitimidad para una reforma constitucional que le permitiese reelegirse.

López Obrador jamás ha pensado dejar el poder. Su aspiración inicial era obtener una amplia mayoría en la elección intermedia (2021) para contar con la legitimidad necesaria para una reforma constitucional que le permitiese reelegirse. No lo logró, y de no haber sido por los esquiroles naranjas, ni siquiera hubiese tenido mayoría. Su siguiente paso fue promover reformas violatorias de la Constitución, que después pudiesen administrarse en la Corte para no ser declaradas inconstitucionales. Así ocurrió con la reforma eléctrica, gracias a su lacayo Zaldívar.

Al acercarse el fin de la presidencia del lacayo, se promovió desde Palacio la llegada de Yasmín Esquivel a ese puesto. Gracias a Guillermo Sheridan, que descubrió el plagio con el que la ministra había obtenido su título, la presidencia de la Corte la ocupa Norma Piña, que pocos días después (5 de febrero de 2023) demostró con claridad su independencia, y desde entonces es atacada desde Palacio.

López Obrador sabe, desde aquella elección intermedia, que no puede ganar en 2024. No le alcanzan los votos. Por ello, intentó primero dividirlos, promoviendo un tercer candidato con sus esquiroles. Samuel García no pudo cumplir esa instrucción, porque tiene cuentas pendientes en Nuevo León, y arriesgaba terminar en la cárcel. En lugar de competir por 15 o 20 por ciento de los votos, los esquiroles apenas apuestan a no perder el registro, y eso significa la derrota de Morena.

Por eso arreciaron las presiones al INE y al Tepjf, y por eso la estrategia de desmotivar a la ciudadanía. Los 28 o 30 millones de votos que puede conseguir la coalición oficial alcanzan para ganar si la participación es de 52 o 55 por ciento, pero no si supera 60 por ciento. Las encuestas a modo; las que no lo son, pero no pueden medir bien; los normalizadores, fueron construyendo ese cuento. La tercera gran manifestación ciudadana (18 de febrero de 2024) y la gira internacional de Xóchitl Gálvez iniciaron su derrumbe.

Como vimos la semana pasada, vamos rumbo a una derrota de Morena, y por eso desde Palacio ahora se promueve la idea del golpe de Estado. No creo que puedan movilizar 5 millones adicionales de votantes, que es lo que necesitarían para ganar. No hay forma de usar las viejas herramientas: ratón loco, carrusel, urna embarazada, etcétera. Lo que queda es intentar que la elección no ocurra; si no se logra, intentar descarrilarla; o, finalmente, desconocerla.

De eso se tratan los ataques al Poder Judicial, la insistencia en que se insulta a López en redes, las menciones cada vez más frecuentes a un golpe de Estado. Justamente eso es lo que quieren hacer desde Palacio. Primero, insisto, intentando que la elección no ocurra, o no termine (por hechos de fuerza mayor, insuficientes casillas, anulaciones), y después reclamando fraudes inexistentes. Ya López lo ha hecho en varias ocasiones, y ahora intentará hacerlo desde Palacio mismo. Como Trump o Bolsonaro.

A ellos los detuvo el Ejército, y así tendrá que ocurrir en México. Muchas personas, sin embargo, tienen dudas al respecto. Después de todo lo que les ha dado López Obrador, podría ocurrir que las fuerzas Armadas prefiriesen un dictador a una ley suprema. Yo pienso que se equivocan quienes piensan esto. Si ya les ha dado todo, ¿qué más podría ofrecerles?, ¿qué puede valer una traición?

Creo que el mismo López sabe que así ocurrirán las cosas, y que en el momento en que el Tepjf califique la elección y defina a la ganadora, las fuerzas Armadas cambiarán de comandante supremo. Por eso quiere desacreditar al Poder Judicial.

México enfrenta un ataque a la República desde su corazón mismo. No es momento de esquiroles, normalizadores, cobardes o acomodaticios. Cada uno tiene que asumir la defensa de la República desde su espacio.

Lo invitamos a apoyar a niños, jóvenes y adultos mayores

La Fundación Chiara e Francesco A.C., brinda a niños y jóvenes las bases, tanto deportivas, como laborales, que necesitan para el desarrollo de sus habilidades y capacidades por medio de oficios; además de trabajar actividades de esparcimiento recreativas para los adultos mayores.

Si deseas más información y/o deseas apoyar con tu donativo (deducible de impuestos), comunícate con nosotros a los teléfonos 726 2625432 / 722 7113834 o al e-mail: [email protected] y en Facebook: “Fundación Chiara e Franceso AC”

“Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible”.

El crear una mejor sociedad, es obligación de todos, si todos ponemos nuestro granito de arena lograremos el cambio.

Personalidades en Política

Cumplimos 48 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]