Toda autoridad debe cumplir con las funciones que le corresponden

Lo que hay que poner muy en claro, es que cuando jura bandera el Ejército Mexicano, jura proteger y hacer respetar a la Constitución, y estos casos de actividades realizadas por los “no legales” senadores y diputados, porque nunca tuvieron la mayoría, deben de ser considerados, como un hecho, una traición a la Constitución y la pena por traición pues es la destitución o la muerte.

Entonces el Ejército Mexicano tiene una obligación para la Constitución, para el respeto de las leyes y el respeto de las garantías individuales, no están para complacer a un viejito testarudo y terco, que no tiene nada más que rencor en su vida y en su cabeza, y quien solo pretende seguir destruyendo a la república, aun cuando ya no está en el poder.

La república tiene una Constitución y el Ejército tiene que hacerla respetar y ver que se cumpla, al igual que todos los empleados que trabajan para el país, incluidos los diputados y senadores, por lo que no es aceptable, no puede ser concientizado, que este tipo de acciones sean aceptadas por la mayoría de los mexicanos.

Una cosa es la Constitución y otra cosa es la traición a la patria, por ello debe quedar bien claro que los traidores recibían un castigo, antiguamente eran fusilados, ahora bien, si ese es el caso de estas gentes del partido del mal, pues se tiene que hacer que se respete a la Suprema Corte de Justicia y también a la Constitución, nuestra carta magna, porque es la única garantía que tenemos para que se respeten nuestras garantías individuales, eso es una realidad, en fin.

Esta es la situación que pareciera ser un simulacro, con una mayoría que nunca, nunca, se dio, con un intercambio y robo de información, que no está verificada ni demostrada, así es que bien lo menciona el Himno Nacional, al describir claramente que México tiene un soldado en cada uno de los mexicanos, por ello debemos lograr que se respete la voluntad del pueblo y no permitamos que esta bola de malditos sigan cometiendo fechorías en contra de la república, en contra de la carta magna y en contra del Estado de Derecho.

La verdad es que se tiene que respetar la Constitución y todo lo que se ha estado haciendo, analizado y previendo, por todos los expertos, es inconstitucional, que quede muy claro, que no hay vuelta de hoja al cumplimiento de la Constitución y a los deberes de los diputados, senadores y del Ejército para con la patria.

El respeto al derecho ajeno es, y siempre será, la paz, y el respeto a las garantías individuales, es parte de la fórmula que nos ha dado la posibilidad de una coexistencia y un derecho al amparo el cual nos permite ser iguales, no podemos permitir que las dictaduras sean por caprichos viscerales de esta bola de inadaptados.

¡Viva México! ¡Viva la República! ¡Viva la Constitución! y el tres veces Heroico Ejército Mexicano debe de cumplir con su juramento que es el de respetar y hacer respetar la Constitución y las garantías individuales, tal como lo marca la constitución. ¡Viva México!

Los mexicanos, tenemos la maravillosa realidad y herencia de haber disfrutado de una calidad de vida y de seguridad, que ahora les toca disfrutar igual a los hijos y a los nietos, ya que no puede, ni debe permitirse, que no sea un derecho infinito y universal.

Esto es lo que todos los mexicanos debemos saber

Juramento militar que presentan los militares:

Yo, . . . , juro solemnemente (o afirmo) que apoyaré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales; que guardaré verdadera fe y lealtad hacia la misma; y que obedeceré las órdenes del presidente de los Estados Unidos y las órdenes de los funcionarios designados.

Protesta que debe presentar todo funcionario público:

Art. 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Mandato constitucional por el que todo servidor público se compromete a guardar la carta magna antes de dar inicio al ejercicio de las responsabilidades inherentes a su encargo. La Constitución señala en el artículo 128 que “todo funcionario público sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen".

En los estados democráticos liberales la protesta de los gobernantes sustituyó a los juramentos religiosos de los estados teológicos absolutos y tiene como objeto comprometerse individualmente para fundar y razonar todos sus actos en la ley, preservando con ello la legalidad y el Estado de Derecho.

Lilly Téllez habla de las negativas actitudes de muchos de los miembros de Morena

Excelente oratoria de la senadora Lilly Téllez, donde desnuda a López Obrador, a los senadores de Morena, a sus aliados y traidores; a propósito del golpe que el grupo gobernante le dio a la república.

Mexicanos, la mayor mentira que se ha dicho sobre la reforma al Poder Judicial es que es un mandato popular, es mentira porque no obedece a un clamor ciudadano, ni atiende una necesidad tangible y urgente del pueblo, la verdad es que esta reforma proviene del capricho malévolo de un hombre envenenado por el rencor y de sus cobardes senadores que aplauden hasta cuándo van cayendo al precipicio.

También es mentira que sea mandato mayoritario porque las urnas nunca les dieron la mayoría calificada con la que hoy pretenden violar la Constitución, es falso, de toda falsedad, que Morena tenga el mandato popular de reformar la Constitución.

Las urnas no les dieron la mayoría calificada, ustedes se la robaron torciendo la ley con chantajes, mazo y a billetazos.

Esta será traición a la patria en el sentido más explícito de la expresión, traición a la patria porque engañan al pueblo haciéndoles creer que esto mejorará la justicia.

Traición a la patria porque pusieron por delante del interés nacional, el interés de un hombre extraviado.

Traición a la patria porque se hicieron de escaños que no les pertenecen.

Traición a la patria porque entienden perfectamente que van a dañar a la justicia, al orden público y a la estabilidad económica del país y siguen adelante con el único fin de llenarse las carteras con ese dinero que ustedes codician y que no saben ganarse honestamente.

La historia los juzgará a ustedes por cómplices y a sus hijos y a sus nietos también, y por generaciones ustedes serán señalados como los bellacos, bellacos, eh, no plebeyos que quebraron a la República Mexicana por 30 monedas ¡Qué vergüenza!

No importa finalmente que los llevó a la complicidad, puede ser la más auténtica imbecilidad, la más profunda ignorancia e irresponsabilidad o el más ruin cálculo político de poner en riesgo a un país entero solo para garantizar su mediocre supervivencia política.

No me sorprende que ni uno solo, de él, ustedes senadores oficialistas, ni uno solo, muestre duda, están entrenados para no pensar, y si piensan, están entrenados para no hablar, y si hablan, están ustedes entrenados para no actuar, y si actúan, están entrenados para hacerlo como les mandan, sin cambiar una sola coma.

Bastaría un valiente de su lado para salvar a la patria, como basta un par de cobardes del nuestro para condenarla, pero nadie entre ustedes se atreve a ser libre, no se atreven a hacer lo correcto, no se atreven a tener dignidad, no se atreven a tener honorabilidad, ni autonomía intelectual.

Ustedes se consumen en su adicción al dinero y al poder, ignorantes de que la mejor gratificación, el orgullo verdadero, es decirle a un hijo, yo fui ese senador que se atrevió a confrontar al poder que en el momento más crítico lo arriesgo todo por algo más importante que era la república.

Ustedes son solo un grupo de personas miedosas y carentes de toda ética, el poder es terriblemente dominante, es voraz cuando cae en las manos equivocadas y en personas como ustedes acomplejados, incultos y sin carácter, es un peligro por el que pagan todos, y más, los más pobres.

Cada día estoy más orgullosa de haberle dado la espalda al obradorato y de haberlo hecho en la plenitud de su poder, rechazando cargos y dinero que enloquecieron a los débiles de espíritu, ustedes son senadores solo de etiqueta, el cargo les queda penosamente tan grande, un senador debe ser fiel a la patria, no a un demente con poder, ustedes han llegado a rebajar todavía más al Senado.

Esta reforma es terriblemente dañina, es una reforma destructiva, una muerte absurda del sistema republicano, una nación entera rehén de las locuras de un desquiciado que desde su palacio pretende hundir a México con él.

López Obrador pretende incendiar país, el presente y el futuro de todos los mexicanos.

Dicen que quienes nos oponemos a esta reforma somos conservadores y les respondo, claro que sí, a mucha honra soy conservadora, solo los tontos no entienden que lo valioso toma décadas en ser edificado y puede destruirse en un instante.

Los conservadores despreciamos al poder absoluto descontrolado y sin contrapesos, queremos conservar nuestra libertad, nuestra propiedad privada, nuestra autonomía frente al estado, ante las arcaicas y fracasadas ideas estatistas que solo han traído hambre, enfermedad y muerte a los pueblos.

Les diremos la verdad tantas veces como ustedes repitan y repitan sus mentiras, es indispensable conservar el orden frente a la masa irreflexiva que puede comerse a sí misma.

Sí, debemos conservar lo que vale la pena y reformar lo que sea necesario, pero no con prisas ni a partir de las ocurrencias de una mente retorcida como la de López Obrador.

Morena ofende al pueblo desde la inmundicia de la sumisión ética e intelectual y nos señalan a los opositores por no ser parte de la horda que sigue al Nerón de Macuspana.

Todos sabemos que la reforma judicial solo pretende poner de rodillas a los impartidores de justicia ante Morena, van a privatizar al Poder Judicial para uso exclusivo del hijo del presidente López Obrador y para el lucro, con fines de lucro para Morena y para el hijo del presidente López Obrador y sus cómplices.

Mexicanos, nosotros estamos haciendo lo correcto aunque perdamos, la historia nos habrá de juzgar como personas dignas, hay que resistir sin miedo y estemos atentos y listos para reconstruir a la república ante esta bancada de mafiosos.

Imbecilidad de Estado

Resulta avergonzante para la justicia asistir a un proceso jurídico-político degenerativo en el que los lejanos horizontes del respeto a la Separación de Poderes de la Unión, de acato a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, han sido sustituidos por bastardos intereses derivados de la narco-justicia. Por desgracia el poder de la justicia en el hoy se vincula a poderes políticos especulativos, transformando a la procuración e impartición de ella en un instrumento al servicio de otros poderes, por sobre todo al auxilio del interés de aquella casta impune dedicada a la narco-política.

Al repudiado proceso de la Reforma Judicial de Andrés Manuel López Obrador, la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, lo denomina “degeneración por voto en la impartición de justicia”. Desde Carlos Salinas de Gortari hasta el pasado presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos siempre existieron síntomas de un mal actuar, pero nunca como hasta hoy han tenido contornos políticos irreversibles, ello se afirma en razón a que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pretende seguir manteniendo las actuales modas de hacer política a costa de la justicia.

A esta realidad de “degeneración de la justicia” ha contribuido de manera esencial el poder de la narco-política, la injerencia, opacidad e impunidad con la que se ha rodeado argumentando siempre que por “razones de estado”, “sentido de estado” y “seguridad de estado”, ello no se investiga. Esa aludida Reforma Judicial no es otra cosa que la traducción de esfuerzos y deseos para que por siempre predomine en México el “poder del delincuente” que necesariamente exige contar con impartidores de justicia para encubrir sus actividades contrarias a derecho.

La selección de jueces, magistrados o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por voto popular y/o juego de azar será básicamente una impartición de justicia al servicio de la injusticia, de la impunidad, de la corrupción y de los intereses partidistas. La abogacía independiente de la República se opone firmemente a ello, toda vez que la justicia sólo debe de ser aplicada si se encuentra al servicio del derecho, de la ley, del Pacto Federal y de México.

En nuestra patria, este fenómeno de “degenerar a la justicia” ha llegado a alturas insospechables, ha arribado a una imbecilidad de estado, como bien lo ha definido en toda su extensión un docto magistrado del Poder Judicial Federal.

El ateneo de estudios jurídico penales solo desea añadir a lo expuesto por esa toga de conocimientos y dignidad que ese poder delincuencial no se va a poder librar del Derecho. No podrán barrenar la dignidad de la independencia judicial para obtener impunidad, por más que acusen, difamen, intimiden y pretendan eliminar a esos jueces, magistrados y ministros de probidad.

Es cuánto

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

