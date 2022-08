Todo listo para honrar a Silvia Pinal en Bellas Artes

El Palacio de Bellas Artes será el recinto que recibirá a la primera actriz Silvia Pinal para honrar su carrera, su trayectoria y su vida este lunes 29 de agosto. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Sylvia Pasquel comparte los detalles de este homenaje al que se ha sumado el amor de personas e instituciones por la actriz.

“Desde que me habló la doctora Lucina para decirme que las puertas de Bellas Artes estaban abiertas para mi mamá y que verdaderamente había sido una distracción muy grande que el Palacio no hubiera ya organizado este homenaje hace tiempo, agradezco el haberme encontrado con el equipo de personas con las que he trabajado, me han ayudado y apoyado en todo”.

Emocionada por ver el amor y el gusto que amigos e instituciones están poniendo para lograr este magno evento que se llevará a cabo este próximo lunes a puerta abierta, Sylvia asegura que será una gran fiesta.

“El coreógrafo Oscar Carapia está organizando todo este montaje pero con la espectacularidad de la Orquesta y el Ballet de Bellas Artes”, destacó, además de que se suma el talento de Fela Domínguez, Bianca Marroquí, Alan Estrada y Stephanie Salas.

La vida y trayectoria de Silvia Pinal se exhibirá en el Palacio de Bellas Artes para todos sus amigos y seguidores. (Foto: redes sociales)

“En este popurrí que se agregó al homenaje se consideró la posibilidad de que estuvieran Alejandra y Stephanie porque las dos han trabajado comedias musicales con mi mamá, Alejandra en Gypsi y mi hija en Mame, una dijo sí y otra dijo no, pero al final el detalle que esté alguien de la familia participando de esa manera en el homenaje es más emotivo”.

Sylvia Pasquel logró homenajear a su madre en vida en este importante recinto cultural. (Foto: redes sociales)

La Cineteca Nacional también se suma con la presentación del documental “Los que hicieron nuestro cine”, del actual director del recinto, Alejandro Pelayo. El trabajo se centra en la carrera de la actriz, profundizando en sus colaboraciones con Luis Buñuel, como son Viridiana, El ángel exterminador y Simón del desierto, las cuales se presentarán posteriormente en funciones abiertas al público del 28 al 31 de agosto.

El lunes 29 a las 19:00 Bellas Artes abrirá sus puertas a una gran actriz. (Foto: Cortesía)

“Diana Bracho será la conductora del evento y ahí leerá una carta de lo que para ella es Silvia Pinal y se pasará un pedazo de un mambo que bailaba mi mamá en la última obra que hizo mi mamá en el teatro Insurgentes, ‘Amor, dolor y lo que tría puesto’”.

Callando bocas a quienes juraban le harían homenaje a doña Silvia, la Pasquel trabaja de sol a sol para que este homenaje sea mágico e inolvidable para su madre.