Todo lo bueno y lo malo que se hace, siempre se regresa y multiplicado

Lo importante ahorita es marcar claramente que hay un verdadero conflicto de intereses y que el año que entra no va a haber presupuesto para cubrir sus sueldos del gobierno, ni del Ejército, ni de la policía, ni de nada, eso se debe a un déficit creado por el exceso de gastos que han tenido estos masiosares, y esto, pues obviamente va a ser algo que no pueden esconder ya que sería como pretender “tapar el sol con un dedo”, al igual que sus mentiras y sus engaños.

Y seguimos viendo como salen continuamente situaciones muy chistosas, como el aumento del costo del tren a Tulum, en donde fue de 150% más del monto original proyectado, por lo que “se dice” que este dinero lo está utilizado para su campaña la tal Chin baum, ya que por lo que hemos estado observando y por las circunstancias en que estamos viviendo dejan mucho que desear, debido a que los parques se encuentran destruidos y abandonados, la ciudad está convertida en un bache y esto demuestra una total falta de atención a los requerimientos que tenemos los que vivimos dentro de la Ciudad de México, la pregunta es dónde y qué están haciendo las autoridades y los policías ya que su deber es estar cuidando el bienestar de los ciudadanos en las calles.

¿Dónde están los responsables del tránsito, que hacen? Ya que todos los días observamos como autos, camiones y taxistas, principalmente estos últimos, siguen dándose vuelta en lugares prohibidos, se pasan los semáforos en alto y la policía brilla por su ausencia.

Esta triste situación realmente nos da pena ajena, el ver cómo siendo una de las ciudades más grandes, no cuenta realmente con una máxima cantidad de gentes debidamente preparadas, ya que lo que existe por ahora son seres que no tienen capacidad de hacer respetar los derechos de los demás, esto no es entendible, no lo podemos aceptar porque esto es un ataque directo a la yugular de todos los mexicanos, quienes esperamos que por lo menos exista una fuerza pública que nos de la tranquilidad de estar protegidos en caso de salir a la calle.

Esto demuestra que las gentes están más interesadas en seguir robando y gastando el dinero para seguir promoviendo las mentiras y los engaños de estos sinvergüenzas.

Y la hora de que se los lleven al banco de los acusados está por llegar, será un día de fiesta para todos los mexicanos que ya estamos hartos de que se sigan cometiendo tantas faltas, es por ello que esperamos intensamente que la verdad brille, como en el caso del libro “El Rey del Cash”, para que sigan saliendo todas las porquerías y violaciones a la constitución que han cometido, ya que han estado actuando bajo el sello de garantía de “el que no tranza, no avanza”.

Y eso también por su asociación delictuosa con los cárteles, lo que demuestra su bajo nivel de responsabilidad hacia las leyes, ya que con esto no existe el respeto hacia los demás, y si esta es una realidad, sería bueno que piensen que en su momento tampoco los van a respetar a ellos y a sus mentes enfermas.

A través de una aplicación de celulares el Cártel de Sinaloa recluta sicarios: Hackeo a Sedena

A través de documentos filtrados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por el grupo hacktivista Guacamaya, se dio a conocer que el Cártel de Sinaloa habría recurrido a una popular aplicación de mensajería móvil para reclutar a nuevos sicarios.

Según los documentos filtrados, la organización criminal utiliza una aplicación de mensajes con el objetivo de conseguir nuevos miembros criminales.

Esta forma de reclutamiento recuerda a la manera en que el también llamado Cártel del Pacífico busca a profesores especializados en Química para añadirlos a sus filas, de acuerdo con otros documentos hackeados a Sedena.

“Hago de su conocimiento que un M.T. informó sobre la detección de una imagen que circula a través de la aplicación de telefonía celular en la que, supuestamente, el Cártel de Sinaloa realiza el reclutamiento de personas para trabajar como sicarios, buscando incrementar sus células delictivas con personal militar.” se puede leer en uno de los documentos filtrados a los que el medio Publimetro tuvo acceso.

Según el medio citado, en el mes de junio de 2022 el documento fue compartido a las dependencias relacionadas con el Ejército, además señala que la institución de seguridad debe tomar medidas con los miembros militares para que eviten generar nexos con la delincuencia organizada.

Cabe recordar que autoridades de Estados Unidos impusieron sanciones a una red de transportes en México presuntamente vinculada con el Cártel de Sinaloa, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro de dicho país sancionó a OTD Valenzuela el pasado miércoles 19 de octubre, quien estaría involucrada en el transporte de metanfetamina, heroína y fentanilo, desde México hacia territorio estadounidense, las sanciones representarían entonces afectaciones al Cártel de Sinaloa. Entre las sanciones contempladas por la OFAC se encuentra el bloqueo de todas las propiedades e intereses en bienes de los individuos designados que se encuentran en Estados Unidos.

Por su parte el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brien E. Nelson, indicó que dicha red habría contribuido a que sucedieran miles de muertes de estadounidenses que dejan de vivir a causa de las drogas que llegan a Estados Unidos.

De igual manera y de acuerdo a otros documentos filtrados de Sedena, el exalcalde del municipio de San Ignacio, Iván Ernesto Báez Martínez habría formado parte del Cártel de Sinaloa. Báez Martínez apareció en un documento con fecha del 2017 y se le señala como parte del grupo criminal. Según los informes filtrados el exalcalde sería uno de los supuestos “hombres fuertes” del Cártel de Sinaloa.

Además el pasado 17 de octubre la Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición a Estados Unidos a una mujer identificada como Mercedes “M” de nacionalidad mexicana fue identificada como operadora del Cártel de Sinaloa, dicha persona fue localizada en Sinaloa el pasado mes de abril y fue entregada a las autoridades estadunidenses en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con las autoridades a la fémina se le acusa de delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, cometidos durante el periodo del 2012 al 2015, pues era la encargada de enviar a Estados Unidos dinero generado por la venta de drogas.

Loret de Mola: Graves revelaciones sobre el gobierno de AMLO es lo que ha dejado el hackeo a Sedena

El columnista de The Washington Post, Carlos Loret de Mola, realizó su entrega periódica, en la que desde hace un tiempo dedica ácidas críticas al gobierno actual encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con quién ha mantenido una tensa relación plagada de desacreditaciones y señalamientos.

El también conductor de Latinus dedicó esta edición a las revelaciones que se han dado tras el hackeo masivo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Y es que, para Loret de Mola, el mandatario ha buscado minimizar las filtraciones, mismas que han dejado en “entredicho” a su administración.

Bajo este sentido, el periodista aseguró que los más de seis terabytes hackeados dan cuenta de graves situaciones, dos de las más preocupantes: “la alianza del crimen organizado” con el gobierno del actual mandatario y que el jefe supremo de las fuerzas armadas, contradictoriamente, está al servicio del Ejército y no al revés.

Nexos con el crimen organizado: Para argumentar su primer punto, Loret de Mola retomó una de las filtraciones dadas a conocer recientemente sobre el ex gobernador de Tabasco y actual titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López. Y es que en los documentos filtrados por el colectivo Guacamaya se incluye un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en los que se indaga a los gobiernos estatales y municipales -incluidos los de Morena- que podrían tener vínculos con cárteles y otros grupos delictivos.

De acuerdo con el informe del Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste (Cerfise), retomado por la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en Tabasco integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron colocados dentro de la dirección de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y policía estatal.

Esto durante el periodo de gobierno de Adán Augusto López, quien estuvo en el poder estatal tabasqueño de 2019 a 2021, previo a ocupar la titularidad de la Segob en el gabinete presidencial.

El papel del Ejército mexicano: “En México el presidente está al servicio del Ejército, no al revés”, escribió Loret de Mola.

Esta no es la primera vez que la autonomía del poder Ejecutivo se pone en entredicho, al respecto, el periodista aseguró que López Obrador “queda como mera correa” de la transmisión de los intereses militares.

El periodista añadió a sus críticas una lista de frases dichas por el presidente que a su parecer, fueron desmontadas tras el hackeo, tal es el caso del lema que ha usado el mandatario: “No mentir, no robar y no traicionar”. Bajo este contexto, aseguró que el presidente mintió respecto a su salud, y sobre el hecho de que el Tren Maya podría quedar concluido antes de que concluya su sexenio en 2024.

A la par, trajo a cuenta las presuntas irregularidades detectadas por el Ejército tras revisar el proceso de construcción de algunas sucursales del Banco del Bienestar:

“Sí mienten, sí roban y sí traicionan”, concluye Loret de Mola.

Asimismo, acusó al mandatario de faltar a su palabra sobre no espiar a opositares, ya que, de acuerdo con documentos filtrados, el Ejército realizó este tipo de prácticas contra colectivos feministas, activistas y “hasta universidades”.

Cabe recordar que fue precisamente en el programa Latinus, conducido por Loret de Mola, donde se dio a conocer la primera filtración, en la cual se reveló información sobre el delicado estado de salud del presidente.

El reto de AMLO: En tanto, recientemente el columnista aseguró en un escrito para El Universal, que el sucesor político de AMLO sería su hijo Andrés Manuel López Beltrán, también conocido como Andy.

Sin embargo, ante estos señalamientos, el presidente lanzó un reto: en caso de que lo dicho por Loret de Mola resultara ser verdadero, el mandatario renunciaría a su puesto, por el contrario, de ser errado, Loret tendría que abandonar el periodismo.

Kenia López Rabadán exhibió apoyo de más de $342 Mlls. al AIFA: Guacamaya Leaks

La senadora Kenia López Rabadán contradijo al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de que él aseguró que las mega obras insignia de su administración no están siendo financiadas a costa del endeudamiento público. La militante del PAN aseguró que los proyectos impulsados por el mandatario están llevando a la quiebra al país, en especial el AIFA que, según información filtrada por el grupo Guacamaya, ha recibido ayuda por más de 342 millones de pesos.

Fue en redes sociales que la militante de Partido Acción Nacional (PAN) exhibió un documento hackeado a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) para probar la improductividad del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El archivo indica que el aeropuerto de Santa Lucía obtuvo ingresos superiores a los 360 millones de pesos (MDP), de los cuales más de 342 millones de pesos fueron transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

En contra parte, el AIFA percibió ganancias de aproximadamente 19 millones de pesos por servicios aeroportuarios, comerciales y complementarios, lo cual, en palabras de la opositora al gobierno de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), es una necedad de AMLO que los mexicanos están pagando.

Dentro del documento se señala también que en el segundo semestre de este año, de abril a junio, el aeropuerto registró una cifra de tan solo mil 80 vuelos. Fue en ese sentido que López Rabadán expresó su incredulidad ante las declaraciones que el presidente hizo durante la conferencia matutina del 26 de octubre. Aseguró que, contrario a lo que AMLO expresó, el AIFA se sostiene a expensas de una deuda millonaria para los mexicanos.

“Es evidente que el endeudamiento es para mantener las obras obsoletas del presidente López Obrador como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles […] El hackeo al gobierno #GuacamayaLeaks, evidencia la delicada situación en la que se encuentra dicho aeropuerto”

Fue de esa manera que la opositora a la autodenominada Cuarta Transformación reaccionó a las palabras de López Obrador, quien aseguró en la “mañanera”: “El Tren Maya no se está financiando con deuda, ni el Aeropuerto se financió con deuda ni el (Corredor) Interoceánico; todo el desarrollo del Istmo de Tehuantepec no se está financiando con deuda”. “No es para obras, no hay ninguna obra que se esté haciendo con deuda, no existe”.

Sus comentarios fueron en respuesta a los reclamos de la militancia de los partidos opositores, la cual luchó en contra de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023 que recibió la aprobación final en el Senado de la República.

Con la Ley de Ingresos se dio autorización al Gobierno Federal para alcanzar un endeudamiento interno de 1.1 billones de pesos y una deuda externa de hasta 5 mil 500 millones de dólares.

El PAN fue uno de férreos opositores en la Cámara de Senadores, donde el senador Julen Rementería arremetió contra Morena, al asegurar que:

“Lo que hay es muy fácil de entender, están gastando más de lo que tienen y lo están gastando mal. El Paquete Económico 2023 es un acto irresponsable de endeudamiento y es lamentable que no tengan el valor civil para decir que se equivocaron”, expuso.

La propuesta fue aprobada con 62 votos a favor, 42 en contra y dos abstenciones. El documento fue enviado a la instancia correspondiente para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Logros de cuarta: México cae, aún más, en el ranking de Estado de Derecho

Por más que los miembros y simpatizantes del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dicen que todo va «requetebién«. Tenemos logros de cuarta: México cae, aún más, en el ranking de Estado de derecho.

Aunque el tabasqueño jura y perjura que solo le falta uno o dos compromisos de su campaña por cumplirle a los mexicanos. La realidad es que parece ignorar los padecimientos de los ciudadanos para seguir en su burbuja de “éxito”.

Así lo demuestra el Índice Global de Estado de Derecho de World Justice Project (WJP). Ranking mundial que coloca al país en el lugar 115 de 140 evaluados con solo 0.42 puntos positivos. Números que desde la llegada de Obrador a la silla Presidencial han caído año con año. En 2019 el índice se ubicó en 0.45, en 2020 llegó a 0.44, en 2021 a 0.43 y continuó la tendencia a la baja.

«México ocupa el puesto 115 de 140 países de todo el mundo. Entre sus tendencias más importantes está el deterioro del factor que mide orden y seguridad. También, se observan las tendencias globales del deterioro del sistema de justicia civil y el debilitamiento de los contrapesos no gubernamentales. Como la sociedad civil y la prensa», detalla el estudio.

En ese sentido, el índice se maneja en una escala de 0 a 1, donde cero significa una ausencia total del Estado. Mientras que 1 sería el punto máximo en el orden institucional de un país.

Aunado a estos problemas, la corrupción tampoco ha disminuido como presume el tabasqueño. Pues aunque era una de las primeras tareas de la 4T, no lo han logrado.

«En el último año, 21 de 32 países de América Latina y el Caribe empeoraron sus puntajes. De esos 21 países, 16 también habían empeorado el año pasado. Mientras que entre las naciones de ingreso mediano-alto, México ocupa el lugar 39 de 42», agregó el documento.

Según la declaración patrimonial de Layda Sansores, compró al contado, casas y autos de lujo

En su declaración patrimonial Layda Sansores San Román, gobernadora de Campeche, reportó que es dueña de 16 propiedades y 5 vehículos de lujo, de los cuales gran parte los pagó en efectivo y solo una mediante un crédito.

De acuerdo con los datos proporcionados por la propia gobernadora, 3 de sus inmuebles fueron adquiridos antes de 1993 con “viejos pesos”, recordando que en la década de los 90 fue diputada federal del PRI, cargo al que llegó impulsada por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.

En cuanto a las 13 propiedades restantes, de acuerdo con Sansores San Román estas suman 17.3 millones de pesos.

No obstante, este miércoles, el senador suplente de Morena, Alejandro Rojas, expuso públicamente que Layda Sansores es la “reina del cash” pues ha comprado con dinero en efectivo 83 propiedades en total.

Además, Rojas acusó de corrupta a Sansores, quien ha efectuado esas operaciones a través de sus cercanos y también la expuso por facturar gastos personales por 700 mil pesos al Senado de la República cuando fue legisladora.

En su lista patrimonial destacan 4 casas, 2 de ellas valuadas en 4.6 millones de pesos, las cuales fueron adquiridas en septiembre del 2016. La primera de ellas cuenta con 700 metros cuadrados y la segunda 415 metros cuadrados. Las otras 2 casas suman 11.6 millones de viejos pesos, adquiridas en julio de 1973 y junio de 1978, de mil 500 y mil 800 metros cuadrados, respectivamente.

Además, posee 4 departamentos valuados en 1.2 millones de pesos, según ella. El primero lo compró de contado en febrero de 1998 por 140 mil pesos, el siguiente lo adquirió con un crédito por un millón de pesos en diciembre del 2017 y los últimos dos valuados en 57 mil 745 y 47 mil 744 pesos como parte de una herencia que le llegó en diciembre del 2020.

También posee terrenos; La gobernadora de Campeche también cuenta con 6 terrenos valuados en casi 3.5 millones de pesos, de acuerdo con su declaración patrimonial.

El primero de ellos mide 11 mil 60 metros cuadrados y lo compró por un millón de pesos en diciembre de 1994; Tres terrenos más los adquirió en 2006: en enero pagó 20 mil pesos por uno de 8 mil 922 metros cuadrados, en agosto dio un millón de pesos por otro de 209 mil 865 metros cuadrados y en diciembre entregó 40 mil pesos por uno más de 26 mil 719 metros cuadrados; Declaró que los dos restantes los recibió como herencia en 2016, valuados en 1.4 millones de pesos y 32 mil 785 pesos, respectivamente.

Las últimas dos propiedades que reportó son un local comercial valuado en poco más de un millón de pesos, que recibió como herencia en diciembre del 2020 y un predio rústico de mil 336 metros cuadrados que compró en junio de 1990 por 668 mil viejos pesos.

Los autos de lujo también los compra de contado: según consta en su declaración patrimonial, tiene al menos 5 automóviles comprados de contado por 2.1 millones de pesos.

Esta media decena de vehículos fueron adquiridos por la gobernadora entre 2002 y 2017, indican los documentos de su declaración patrimonial.

El primer automóvil fue una camioneta Suburban comprada en octubre del 2002 por 310 mil 549 pesos. Siete años después, en junio del 2009, se hizo de otra camioneta, una Toyota Sequoia, por 554 mil 900 pesos. Al año siguiente, en diciembre del 2010, Layda Sansores compró su vehículo más caro, un Audi Q5 del año, por 568 mil 33 pesos.

Para abril del 2016 se sumó a su chochera un BMV 325I del año 2002, que la gobernadora adquirió por 370 mil pesos. Su última adquisición vehicular fue en enero del 2017, cuando compró otra camioneta, en esta ocasión una Hyundai Creta del año por 303 mil 210 pesos.

En la parte de bienes muebles de su declaración patrimonial, la gobernadora de Campeche señala que entre 1973 y 1878 compró joyas y obras de arte valuadas en 1.8 millones de viejos pesos.

La FGR es usada por Gertz Manero para satisfacer sus deseos de venganza personal: encuesta de MCCI

Poco después de que Andrés Manuel López Obrador asumiera la presidencia de México, Alejandro Gertz Manero fue designado como el Fiscal General de la República Mexicana, cargo que ha desempeñado entre múltiples señalamientos y acusaciones tanto por parte de militantes del bloque opositor a la autodenominada Cuarta Transformación como de la ciudadanía misma.

Bajo ese tenor, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se dio a la tarea de encuestar a parte de la sociedad mexicana para conocer la percepción que tienen del trabajo que realiza Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República (FGR).

Y es que no es un secreto que en más de una ocasión al fiscal general de la República Mexicana se le ha señalado de incurrir en presuntos conflictos de interés en temas legales que atienen a importantes personalidades de la esfera política, por lo que la ciudadanía ha acusado un trato diferencial en el acceso a la justicia durante su gestión.

De acuerdo con lo expuesto en un nuevo trabajo de la asociación civil, México es un país sumamente desigual, es decir, constantemente factores como el género, color de piel, ingresos económicos, orientación sexual, discapacidad o pertenencia a comunidades indígenas condicionan el acceso que las y los ciudadanos tienen a sus derechos.

Pese a que supuestamente la letra de la ley aplica a todas las personas por igual, lo cierto es que dependiendo de las características personales de cada ciudadano tendrán un trato legal diferenciado.

Dicha premisa fue constatada con la encuesta que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) realizó este 2022 a parte de la sociedad mexicana, la cual señaló que el 65% de las personas encuestadas consideran que el gobierno actual da un trato preferencial a algunos y únicamente el 30% cree que la ley se aplica a todos por igual.

Una posible explicación a ello, señaló la organización civil, podría ser que las personas que cuentan con poder económico o político tienen un trato privilegiado ante las distintas instituciones. Con dichos precedentes, no es de sorprenderse que saliera a relucir el nombre de Alejandro Gertz Manero, quien encabeza a uno de los órganos constitucionales autónomos fundamentales para la investigación de delitos y el acceso a la justicia en México.

Tras las múltiples controversias que Alejandro Gertz Manero ha protagonizado, la encuesta realizada por dicha organización civil expuso que el 88% de los entrevistados consideran como verdadero que el fiscal ha usado su cargo para influir en asuntos legales personales.

De acuerdo con la organización civil, el resultado de su encuesta puede evidenciarse con algunos de los casos más escandalosos en los que el fiscal general de la República Mexicana ha tenido injerencia entre los que destacan el de Alejandra Cuevas, la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) e incluso el de Julio Scherer.

En el caso particular de Alejandra Cuevas, Alejandro Gertz Manero presentó una denuncia en contra de ella y de Laura Morán por el delito de homicidio por omisión en contra de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal.

Aunque en abril de 2016 dicho procedimiento legal fue archivado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) con la llegada de Gertz Manero a la Fiscalía General de la República (FGR) misteriosamente se ejercieron acciones penales en contra de Alejandra Cuevas, quien fue detenida en la capital mexicana en octubre de 2020 y pasó casi un año en Santa Martha Acatitla, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó los amparos correspondientes para que fuera puesta en libertad.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señaló el caso de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) como otra de las circunstancias que pone en duda la integridad de Alejandro Gertz Manero como fiscal general. Todo se remonta a 1995 cuando Gertz Manero fue rector de dicha institución; desde ese año y hasta 2018 el fiscal le concedió a Juan Ramón López un poder para pleitos y cobranzas, por lo que se emprendieron acciones legales en contra de la UDLAP por el nombre comercial, el logotipo y el lema de la universidad.

Además trascendió que Guillermo Jenkins de Landa denunció a sus familiares -propietarios de la UDLAP- por administración fraudulenta y lavado de dinero. Pese a ello, en 2018 el Ministerio Público Federal decretó no ejercer acción penal en contra de la fundación Jenkins.

No fue sino hasta que Juan Ramón López fue nombrado subprocurador que decidió revocar dicha decisión y reabrir la investigación, no obstante, lo que no había tomado en cuenta es que, de acuerdo con el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la revocación del no ejercicio de la acción penal únicamente puede ejercerla un juez de control, por lo que dicha acción se encontraba fuera de sus facultades.

Es así como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) apunta que dicho caso retrata la inferencia que Alejandro Gertz Manero tuvo a través del subprocurador Juan Ramón López, quien realizó acciones para desestabilizar a los propietarios de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP).

Respecto al caso de Julio Scherer, la organización civil evocó al mes de abril del presente año, cuando el exconsejero jurídico del Ejecutivo Federal interpuso una denuncia en contra del fiscal por los delitos de tráfico de influencias y asociación delictuosa.

En dicha denuncia, Julio Scherer relató que en octubre de 2021 Alejandro Gertz Manero le solicitó gestionar ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) que los amparos promovidos por Alejandra Cuevas fueran negados. Tras haberse negado, presuntamente le expresó que “usted podía haber elegido entre un fiscal amigo o un fiscal enemigo”.

Fue cuestión de tiempo para que se le notificara al exconsejero jurídico del Ejecutivo Federal que se habían abierto dos carpetas de investigación en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias. Cabe señalar que ambos procedimientos fueron integrados por agentes del Ministerio Público pertenecientes a la Fiscalía Especializada en Control Competencial, la cual está a cargo de Juan Ramón López.

No obstante, que de acuerdo con la denuncia de Julio Scherer, dicha fiscalía no es competente para investigar los presuntos delitos que se le acusan, por lo que -nuevamente- se trata de la actuación de las fiscalías bajo la instrucción de Alejandro Gertz Manero.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señaló que este caso permite vislumbrar que existen personas que ya han procedido en contra del fiscal general por hacer uso de la dependencia que encabeza para gestionar y perseguir asuntos personales.

Adicionalmente, la asociación civil expuso que por dichos precedentes, el 79% de las personas consultadas en su encuesta considera que Alejandro Gertz Manero es corrupto, mientras que únicamente un 21% contempla que es honesto.

En conclusión, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) hizo un llamado para que frente al terrible y violento escenario en el que se encuentra México, se cuente con una Fiscalía comprometida con la investigación de los casos, no obstante, pareciera ser que la gestión de Alejandro Gertz Manero ha funcionado únicamente para complacer los deseos de venganza del fiscal, dejando de lado las necesidades de millones de la sociedad mexicana.

Militares encubierto custodian a AMLO: Guacamaya Leaks

Un grupo de militares encubiertos cuidan a AMLO, así lo revelaron documentos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Desde el inicio de este sexenio desapareció el Estado Mayor Presidencial (EMP), pero el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sigue protegido por un grupo de militares de élite, quienes actúan de forma encubierta.

Operaciones en campo y el ciberespacio, análisis de riesgos, desde protestas hasta posibles atentados, seguimiento a la situación política y social de la entidad y la organización de operativos son algunas de las tareas que la Sedena realiza previo y durante las giras del mandatario.

López Obrador presume como uno de sus principales logros la desaparición del EMP, un cuerpo de élite que por casi 100 años cuidó a los jefes del Ejecutivo en turno y sus familias.

En repetidas ocasiones, el tabasqueño ha señalado que su ayudantía, compuesta por 15 hombres y mujeres, sustituye a los más de 8 mil militares, marinos y civiles que integraban el EMP.

Abundó que su ayudantía son “mujeres y hombres, y son profesionales, y son jóvenes (…) es como una pequeña escuela de formación de servidores públicos”.

Sin embargo, estos dichos contrastan con los correos y reportes confidenciales del Ejército, revisados por 24 HORAS, como parte de los más de cuatro millones de archivos hackeados por el grupo Guacamaya.

Personal de las Fuerzas Armadas, cuyo mando directo es el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, despliegan amplios operativos, con recursos materiales y humanos para proteger al Presidente en cada una de sus giras. Uno de los ejemplos es la supervisión que López Obrador realizó a las obras del Tren Maya, el 2 de septiembre pasado en Campeche, en el que la inteligencia militar armó la logística y análisis de riesgo, cuyo documento se considera secreto y solo para conocimiento del secretario de Defensa y los altos mandos.

El archivo confidencial, que se considera de Seguridad Nacional y su divulgación completa podría ser causa de delito federal, contiene una descripción del campo político de Campeche en el que se da cuenta de que la gobernadora Layda Sansores, al pertenecer al mismo movimiento político del presidente, ayudaría en lo que fuera necesario para garantizar la seguridad.

También contiene mapas, rutas, coordenadas y detalles técnicos del traslado en helicóptero que realizó AMLO para supervisar el Tren Maya.

Debido a que el recorrido era vía área, en esa gira, la inteligencia militar no identificó puntos críticos que pudieran poner en riesgo la seguridad del mandatario y sus acompañantes.

Dicho documento también identifica a los principales grupos del crimen organizado en Campeche y sus líderes, con fotografías y datos personales, además de la acotación que no representaban un riesgo para la gira presidencial.

Otra de las conclusiones del aparato de inteligencia militar, encargado de analizar los riesgos, indica que el titular del Ejecutivo mantiene una alta popularidad en la zona de Escárcega, Campeche, por lo que se preveía que las concentraciones de personas fueran para saludarlo e intentar interactuar con él, por lo que se recomendó a los militares encubiertos, que estuvieran atentos de cualquier manifestación en los alrededores.

¿Cómo es el despliegue? Respecto al despliegue del Ejército para una gira del Presidente, incluye personal de inteligencia para el seguimiento de movimientos sociales, identificación de líderes, así como despliegue de células del área de Comunicaciones Especiales, también encubiertos, para recabar cualquier tipo de datos que pudieran representar un riesgo para la seguridad, en especial en los lugares que recorrió a pie.

También, en cada gira presidencial se despliega un equipo táctico del Ejército, especialistas en manejo de Emergencias y desactivación de explosivos, así como efectivos del Centro de Operaciones del Ciberespacio, quienes monitorean las amenazas en redes sociales y páginas webs contra el Presidente.

Además, el archivo confidencial señala que el Ejército se coordina con las áreas de seguridad de los estados, con el objetivo de que, en caso de ocurrir una movilización social, algún tipo de ataque o algún evento de tipo delincuencial en la zona donde se encuentre el mandatario nacional, las fuerzas armadas asuman el mando total y ordenen las acciones a seguir, tal como era la logística del Estado Mayor Presidencial.

Aunado a lo anterior, en las giras presidenciales el Ejército despliega a los llamados Órganos de Búsqueda de Información (Obis), que son militares que cumplen misiones de forma encubierta y tienen comunicación directa con los altos mandos.

Como referencia, en el reciente informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa se da cuenta de que la Defensa Nacional desplegó a Obis en Iguala, por lo que los soldados encubiertos siguieron y reportaron a sus mandos en tiempo real desde la llegada de los estudiantes de Ayotzinapa, a Iguala, en septiembre de 2014, hasta el ataque y posterior desaparición forzada que sufrieron, cuya información completa todavía es un secreto.

Como si tuviera a su disposición el Estado Mayor Presidencial, un grupo de militares encubiertos cuidan a AMLO durante sus giras por el país.

Carta dirigida a Halloween ¡Huy, qué miedo!

Carlos Alazraki

Estimadas brujas y brujos: Llegó su noche, si amigos, llegó Halloween. El día en que los muertos resucitan y se impregnan en los cuerpos de los seres vivientes. Esa noche en la que si no les damos dulces a los pequeños los brujos y brujas se enojan y nos hacen por supuesto una travesura. La noche de Halloween es la noche en que uno no quiere salir de casa para no encontrarse con uno de ustedes, sobre todo con los fantasmas que se impregnaran en alguno de nosotros los humanos. Afortunadamente para todos ustedes este año les tengo una información secreta y privilegiada que les voy a compartir para que tomen sus precauciones y no se crucen con estas celebridades la noche del 31. Mi asistente Billy, el chismoso me reportó lo siguiente: Billy de Kit, el famoso ladrón de bancos en el Viejo Oeste se impregnará en el cuerpo de Pio López Obrador. “Al Capone” en Alejandro Gertz Manero. “Bonnie and Clyde”, los famosos asaltabancos, en Alejandro Esquer, el secretario particular de su brother Andrés y Rocío Nahle, la inepta secretaria de energía. “El Tigre de Santa Julia”, en Manuel Bartlett. “El Médico Asesino”, en el “mata niños y humano”, López Gatell. “El Doctor Frankenstein”, en el secretario de salud, doctor Jorge Alcocer “Las mujeres maravillas” en las senadoras Lilly Téllez, Xóchitl Gálvez y Kenia López Rabadán. “La periquita sarmiento” obviamente en la mentirosa de las mañaneras, la no sé cómo se llama pero se apellida Vilchis, y en Atypical Te Ve, le decimos “la vil chismosa” por su traición a la alianza. “Judas Iscariote” en Alejandro “Alito” Moreno, actual presidente del PRI. “Marco Junio Brutus”, el hijo del Emperador Julio César que vendió a su padre por 30 monedas y que su padre antes de morir le dijo la famosa frase “tú también Brutus”, en los diputados y senadores del PRI que se vendieron por unos centavos a López Obrador. “El Monje Loco”, obviamente ya saben quién, exactamente, el otro López de Tabasco, Adán Augusto. “El Pájaro Loco” en Fernández Noroña. “Juana La Loca”, obviamente en Layda Sansores. “La Coronel no tiene quien le escriba”, en la secretaria de seguridad y protección ciudadana, Rosa Isela Rodríguez porque simplemente nadie la fuma. “El Muñeco de Trapo”, nuestro canciller Marcelo Ebrard. “David contra Goliat”, obviamente, Ricardo Monreal. “El Despertar de los Valientes”, en nosotros, el pueblo de la oposición que también somos pueblo. Y ya para terminar: “Los Tres Chiflados”, en Andrés, Adán Augusto y Jesús Ramírez. “Pinocho” en Andrés “Atila el vengador”, también Andrés. “Gulliver en el país de los enanos” también en Andrés. Y por último “el destroyer”, también en Andrés. Tengan cuidado para que no se topen con ellos, es mejor que no salgan en la noche de Halloween.

Registra un nuevo máximo histórico la población fuera del mercado laboral

La proporción de personas “no disponibles” dentro de la PNEA anotó en septiembre su nivel más alto de los últimos 19 meses y superó incluso la cifra observada en abril de 2020, el mes más crítico por el impacto de la pandemia.

No tienen trabajo y no lo están buscando, pero tampoco están disponibles si les ofreciera una oportunidad, literalmente, es un gran grupo de personas que está fuera del mercado laboral y en septiembre anotó un nivel histórico, se trata de los clasificados como “no disponibles” dentro de la población no económicamente activa (PNEA).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el cierre del tercer trimestre del año esta población abarcó a 34.5 millones de personas; en términos absolutos, es el nivel más alto reportado en la historia. Durante septiembre, 499,609 personas se sumaron a esta condición.

En proporción respecto a la población en edad de trabajar, este indicador tuvo un rumbo similar. En septiembre los “no disponibles” de la PNEA representaron el 34.6% del total, la cifra más alta desde febrero de 2021 (34.9%). Incluso superior al nivel observado en abril de 2020 (34.0%), el mes más crítico para el mercado laboral por el impacto de la pandemia de Covid-19 y en el 12.5 millones de personas quedaron sin empleo.

Como resultado de este movimiento en los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de participación laboral retrocedió de 59.9 a 59.6% en el comparativo mensual y rompió con su tendencia positiva de los últimos tres meses.

Al interior de los “no disponibles” de la PNEA, durante el mes pasado se sumaron 123,700 personas a la subclasificación de quienes no tienen interés en trabajar por atender otras obligaciones y 207,172 personas más se clasificaron en el grupo donde se encuentran quienes sí tienen interés en trabajar, pero están en contexto que les impide hacerlo. En el renglón de “otros” dentro de esta clasificación, se agregaron 133,284 personas.

En otros datos del mercado laboral, la población ocupada se redujo en 120,167 puestos de trabajo en septiembre, su primera caída después de tres meses con cifras positivas. Las personas que salieron de la ocupación se trasladaron a la PNEA en el renglón de “no disponibles”, este movimiento generó señales mixtas, pues llevó a una mejoría en algunos indicadores globales, como la tasa de desocupación, la cual se ubicó en 3.3%, una reducción de 0.2 puntos respecto de lo observado en agosto.

“La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondiente a septiembre arrojó un descenso en la tasa de desempleo desde 3.53% hasta 3.34%, abajo del 3.50% estimado. La mejora se da a pesar de que el número de empleos disminuyó en 120,000 y se explica en función de una pérdida más grande 246,000 en la Población Económicamente Activa, lo que significa que hubo menos gente disponible en el mercado laboral”, explicó Marcos Daniel Arias Novelo, analista económico de Monex.

Un efecto similar se observó con la tasa de desempleo extendido, que adicionalmente contempla a las personas inactivas disponibles para trabajar, la cual fue de 11.8% durante septiembre, una reducción mensual de 0.3 puntos.

“En nuestra opinión, los movimientos en el mercado laboral son consistentes con la estacionalidad del cierre del tercer trimestre de 2022, dejando atrás los ajustes por las vacaciones de verano y probablemente teniendo un impulso extra dado que el nuevo ciclo escolar tuvo un regreso presencial a las aulas del 100%, mientras que los contagios por Covid-19 se mantuvieron a la baja”, señala Juan Carlos Alderete, director ejecutivo de Análisis Económico y Estrategia Financiera de Mercados de Banorte.

Agro y restaurantes, los amortiguadores

Por sectores económicos, las pérdidas de empleo se concentraron mayormente en el sector industrial con la reducción de 399,254 plazas en la manufactura y 11,820 plazas en la industria extractiva; así como en el de los servicios, con mayores bajas en el comercio (-189,309) y los servicios profesionales (-181,851). Esto fue compensado por cifras positivas en las actividades agropecuarias (265,957) y el renglón de restaurantes y hoteles (393,575).

En tanto, los datos del Inegi muestran que durante el noveno mes del año, el empleo formal tuvo una reducción de 124,775 plazas; en el informal, por su parte, se reportó la adición de 4,608 trabajos, esto llevó a que la tasa de informalidad laboral aumentara de 55.4 a 55.6% en el comparativo mensual.

“Al revisar la composición del resultado es posible apreciar que la sorpresa se dio por un mejor comportamiento de algunos sectores de servicios, sobre todo en el caso de los servicios para el gobierno y los restaurantes y servicios de alojamiento que aportaron una generación de 112,000 y 395,000 empleos, respectivamente. No obstante, el sinsabor lo dejan las manufacturas que tuvieron una contracción bastante severa en su población ocupada y fueron la principal fuente de presiones para el mercado laboral. De hecho, esa baja es de las más abultadas en el registro histórico”, indica Marcos Daniel Arias.

Por tipo de ocupación, el trabajo subordinado concentró la mayor cantidad de pérdidas, con una caída de 211,433 plazas. A la par de esto, el trabajo por cuenta propia se fortaleció al sumar 112,198 personas a sus filas.

Por otra parte, la perdida de los poco más de 120,000 puestos de trabajo fue el saldo de una reducción de 350,469 del empleo masculino y un crecimiento de 230,302 nuevas oportunidades laborales entre la población femenina. Sin embargo, la mayoría de este incremento en los niveles de ocupación de las mujeres se concentró en el trabajo por cuenta propia, al que se sumaron 298,948 personas.

Bienvenido el GP México 2022

Una bienvenida, un aplauso y un bravo al Carlos Slim Domit y a su equipo de colaboradores por traer uno de los más grandes e importantes eventos a México, ya que por el momento que estamos viviendo, una época llena de surrealismos y mentiras por parte de muchos gobernantes, la llegada del Gran Premio de México, ha elevado y ha traído alegría y felicidad a millones de mexicanos.

Es por ello que lo único que pedimos es que la carrera de este domingo sea una carrera blanca, así como también que el Checo Pérez siga cultivando más éxitos.

Vaya nuestra gratitud y agradecimiento a todas las personas que conforman este gran equipo, de mega mexicanos, en todos los sentidos.

Nuestro agradecimiento por traer grandes emociones y alegría a México, es ahora más que nunca, que se necesita de este tipo de eventos para que el orgullo por el nacionalismo y por la patria, renazcan por siempre.

Un aplauso al campeón Checo Pérez, al señor Max Verstappen y a todo el equipo de Red Bull por el regreso a México de este gran evento que es la Fórmula 1. ¡Enhorabuena!

