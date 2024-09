Todo tiene un principio y un fin

Estamos viendo como “El Mayo” Zambada acaba de irse a Nueva York, él acaba de aceptar que el gobernador de Sinaloa era el contacto con todos los narcos para López Obrador, y este señor tenía agentes de la Policía Federal cuidando al señor Zambada, y era el coordinador de todos los operativos que se daban en el país, que se les daba aviso a los cárteles, antes de que pasara.

Entonces este señor lo que quiere hacer es convertir a México en un sitio donde una Corte Suprema este llena de leyes que ya protegen y seguirían protegiendo a los cárteles, quienes están controlando la mayoría del país, esto es algo totalmente inaceptable, lo sentimos mucho pero México es una República, no es “La Chingada”, su rancho, para que pueda hacer lo que él quiera, en fin, ya con tantos robos, la gran cantidad de miles de dosis que han introducido a Estados Unidos con fentanilo, sus relaciones con todos los cárteles, ya todo está expuesto, ahorita la gente que votó por él, lo están llamándolo traidor, por lo que se dice que ya hay varios abogados iniciando demandas contra él, por traición a la patria, entonces ahora la situación está saliendo a la luz y por ello se está conociendo la realidad de lo que estaba sucediendo tras bambalinas durante todo este gobierno, por ello será muy interesante cómo la DEA y la misma justicia mexicana, les vale.

También estamos viendo como cada más son más los Estados de la República que están rebotaron la Reforma al Sistema Judicial y siguen cada día más y más incrementándose las protestas por todos lados.

Este señor ahorita está en una situación en la cual ya no puede, ni debe, proponer cosas al Congreso, todo tiene sus límites y por ello los Congresos no pueden seguir actuando, hasta que quede completamente certificada, de una manera legal y con auditorías internacionales, que realmente ganaron las elecciones.

He aquí los artículos que definen su periodo de gestión y los cargos a los que el presidente se haría acreedor a una sanción, si comete alguna falta grave:

Artículo 83.- El presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de octubre y durará en él seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto.

“DÉCIMO QUINTO.- Las reformas a los artículos 65; 74, fracción IV y 83 de esta Constitución entrarán en vigor el 1o. de diciembre de 2018, por lo que el período presidencial comprendido entre los años 2018 y 2024 iniciará el 1o. de diciembre de 2018 y concluirá el 30 de septiembre de 2024”.

Artículo 86.- El cargo de presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia.

¿Qué es una causa grave? Nada en la Constitución lo explica, pero diversos juristas que han opinado al respecto dicen que entre ellas podrían considerarse las siguientes: que el presidente sea declarado culpable de delitos graves como traición a la patria, espionaje, terrorismo, sabotaje o genocidio, o que esté impedido física o mentalmente.

Entonces toda esta sarta de mafiosos y mañosos, que buscan su tranquilidad a través de votos manipulados, así como también tratar de controlar el mercado de drogas, se están dando cuenta de lo que dijo la directora de la DEA, que “se les iba a acabar su luna de miel” cuando este gobierno se acabará, ahora es el momento que se den cuenta que ya es una realidad y lo que pasó con el señor Zambada, es parte de la realidad, y él ya declaró las relaciones que tenía toda la mafia con el gobernador de Sinaloa, que era el coordinador entre la mafia y el señor López Obrador.

Entonces estamos viendo una vez más, que todo lo que prometió, todo lo que dijo, es una sarta de mentiras, no cumplió con las escuelas, no ha cumplido a las gentes que quieren hacer una cita en el Seguro Social, que tiene que esperar 5 o 6 días para que se las den, que no hay medicinas, no hay mantenimiento a la máquinas oncológicas, y por todo esto ahora hay una situación realmente de caos como nunca se había vivido.

La falta de respeto a los derechos de la propiedad privada y a la Constitución, claramente lo dijo el embajador de Estados Unidos, “vamos a retirar nuestras inversiones de México y vamos a cerrar fronteras si los diputados y los senadores aprueban la ley que quieren hacer, ya que es una violación a las garantías de la iniciativa privada y a la inversión extranjera la cual es respetada en todo el mudo, esta es una realidad”.

Dios le da la libertad a los que votan de ser pen.. como quieran, en fin, el que obra mal se le pudre el cu… y todos los que han hecho ese tipo de cosa han acabado mal, entonces ya que acabaron con la economía, con la política, con el aspecto industrial, el aspecto de seguridad y todo ha sido un fracaso de este señor, todo lo que ha hecho y dicho ha sido un fracaso, la destrucción a todo lo que es el ecosistema en todo lo que es el Tren Maya, la falta de que no esté terminado el tren, son puras mentiras, entonces esto demuestra que estamos en un país donde la mentira vale más que la verdad y que el honor.

Si los mexicanos querían tener un resultado donde 5 años las cosas no produjeran y llegaran a estar en una situación positiva pues hay que aplaudirlo porque lo logró, con sus 1,500 mañaneras, con sus más de 140 mil mentiras, hay que aplaudirle al pueblo mexicano porque realmente demuestra que se cumple el onceavo mandamiento con todos ellos de Dios les da la libertad de ser tan pen… como quieran.

Lo que van a sufrir y van a vivir pues es gracias a su estúpida terquedad, pero en fin que Dios los bendiga y los agarre crucificados, y a este señor hay que controlarlo y ponerlo en su lugar que es la cárcel, por traición a la patria y nada más, junto a los 50 ladrones de Alí Babá, a los secretarios, a todos, y ya veremos después de que todo se rechace y se caiga la reforma, ya veremos que van a hacer porque eso si pararía las inversiones de Estados Unidos y Canadá a México y eso crearía la peor situación económica que ha vivido México en los últimos 40 años.

Pero en fin, ya veremos, la moneda está en el aire y lo importante es ver como se toman las medidas correctivas, ahorita, para que esta bola de actos vandálicos, maquiavélicos y satánicos que han iniciado para acabar manejando un golpe de estado a la República Mexicana, terminen revocados. Así sea, saecula, saeculorum.

Si no se toman medidas correctivas, México estará retrocediendo 30 años, se está acabando con las fundaciones de la República, que nos dieron la posibilidad de tener el mismo trato a todos los mexicanos, entonces lo que está pasando es muy delicado, las gentes que tienen cartas en el asunto, que reflexionen, y nosotros los que somos mexicanos tenemos que ver qué es lo que conviene para el país, pero no podemos andar buscando gloria donde hay engaño y donde hay mentira, nosotros no tenemos la culpa, pero así está la situación, y recuerden que la verdad siempre va a llegar.

Carta dirigida a los cerdos (Crónica de la traición) Carlos Alazraki

2018-2024 Andrés en lugar de trabajar como cualquier estadista en el mundo, se dedicó cada mañana de lunes a viernes, a esconder la realidad de nuestro país y vendernos a un México que nunca existió.

El objetivo, asegurarse la elección del 2024 para convertirlo en un país socialista de acuerdo a los estatutos de los foros de Sao Paulo y de Puebla.

Él sabía, que para lograrlo, se necesitaban mínimo dos sexenios, en 6 años pasó lo siguiente:

Más de 1500 mañaneras.

Más de 135,000 mentiras o verdades, no comprobadas.

Una abierta defensa a los cárteles del crimen organizado alrededor del país.

Una abierta persecución a los opositores del régimen.

Una descarada protección a todo su círculo de colaboradores y amigos que habían robado al país más que Alí Babá y los 1500 ladrones.

Y finalmente, un plan diabólico para destruir poco a poco las instituciones que habían servido noblemente a nuestro país y a nuestra democracia; construir su imperio a través de la sierva más obediente y menos carismática de todos sus colaboradores.

2021, error de cálculo.

Perdió la mayoría absoluta en el congreso.

Sus planes para destruir a México se cayeron como un castillo de arena, pero como todos los gatos aún le quedaban todavía a Andrés, unas tres vidas, golpe de suerte elecciones de junio 2024.

El nuevo congreso tomaría posesión en septiembre y Andrés se larga a La chingada en octubre, un mes para lograr sus metas con sus nuevos congresos.

Finales del año 2023.

Destapar a Claudia en octubre para que tenga ventaja sobre su opositor u opositora de unos 6 meses.

Imponer como presidenta del INE a su amiga la basura y traidora Guadalupe Taddei y así controlar la elección.

Sobornar mínimo a siete consejeros del INE para asegurar el triunfo electoral.

Sobornar a cuatro cerdos basuras y traidores magistrados del tribunal electoral.

Lograr en la cámara una súper mayoría para consolidar la dictadura de partido

Una vez logrados sus objetivos nombrar a los dos mayores traidores corruptos y la voz de Morena como coordinadores de las dos bancadas, Ricardo Monreal y Adán Augusto López.

Y por último, corromper y comprar a tres senadores traidores de la oposición para asegurarse la legitimidad de la Reforma judicial, ya tienen a dos traidores y basuras del PRD, les falta uno.

En un solo mes el traidor de Andrés destruirá la democracia, la libertad de tránsito, la libertad de expresión y sobre todo el estado de derecho.

El mundo está protestando y a él le vale ma…, su rencor su ideología del siglo pasado nos va a retrasar 30 años.

Y Claudia, que se las arregle y que me siga obedeciendo, dijo Andrés, que no se le olvide que la gente votó, por mí, no por ella.

Y México, me vale ma…, yo ya me vengué de la Piña esa y los jueces que me bloquearon estos 6 años.

Ya pasó mi Reforma Judicial y ya estoy protegido, junto a mis seres queridos, de cualquier pinche magistrado loco que nos quiera entambar.

Y para terminar, todo el poder y lana al Ejército, para que con “los abrazos y no balazos”, protejan al crimen organizado y me protejan a mí.

Lo que Andrés nunca se imaginó es que Biden se va hasta diciembre, verdad Andrés.

Inversiones requieren Estado de Derecho para generar crecimiento eliminar pobreza, dice Carlos Slim Domit (El Universal)

El hijo de Carlos Slim Helú recordó que la inversión privada nacional representa entre el 70% y 80% de la inversión total

En medio de la polémica por el proceso de aprobación de la reforma judicial, el presidente del consejo de administración de Grupo Carso, Carlos Slim Domit dijo que México vive un momento histórico ante el fenómeno del nearshoring y la integración económica con América del Norte y el fortalecimiento de las cadenas de suministro, con lo que se debe contar con Estado de Derecho para aprovechar el potencial de la inversión en el país.

En la inauguración del encuentro de los becarios de Fundación Telmex Telcel con líderes globales, el hijo de Carlos Slim Helú recordó que la inversión privada nacional representa entre el 70 y 80% de la inversión total, la cual, complementada con la pública y extranjera, en una relación comercial de interés común con socios comerciales de México son la clave para acelerar el desarrollo.

“Con unidad nacional y Estado de derecho, estas dinámicas tienen un potencial enorme para generar un crecimiento fuerte y sostenido, generar más empleos, eliminar la pobreza extrema y posicionar al país en un lugar privilegiado en la economía global”, dijo el empresario.

Slim Domit enfatizó que el bajo crecimiento que ha tenido el país en los últimos 40 años ha provocado que se tenga un ingreso por persona limitado en México.

“Durante 49 años, de 1933 a 1981 México creció al 6.2% anual, si las cuatro décadas posteriores, de 1982 a 2024 hubiéramos crecido 3% por encima de los bajos crecimientos que tuvimos de solo el 1.9%, es decir al 4.9% anual, el ingreso por persona sería de 46,679 dólares, 3.5 veces mayor a los 12,900 actuales”, añadió.

Carlos Slim Domit hizo un llamado a los jóvenes para aprovechar la coyuntura que viven y aprovechen el potencial que tiene México, en un momento donde se tienen oportunidades de crecimiento y un amplio desarrollo tecnológico que ayuda a avanzar hacia el desarrollo.

“México es un país con gran potencial y estamos en el momento adecuado. Es su generación la que tiene la responsabilidad de consolidarlo en beneficio de todos. Son tiempos de enormes oportunidades y retos que exigen de nosotros conocimiento, creatividad, responsabilidad y mucho trabajo con un firme compromiso por ser los mejores. Conscientes que nuestra preparación dura toda la vida y no se limita a nuestra etapa académica”, añadió.

Desde esta columna deseamos felicitar al grupo Carso, por las becas 25 mil becas que están dando a estudiantes que tienen interés en prepararse para ser útiles en el futuro, este es el tipo de inversiones que darán los mejores resultados para el futuro del país.

El ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, aseguró que los mexicanos deben sentir orgullo por lo que son y por lo que tienen. (El Excelsior)

Yo creo que está bien estar orgulloso de quiénes somos. Ustedes como mexicanos deberían estar orgullosos de eso, vitorear a los atletas en los Juegos Olímpicos o a la selección de fútbol. Eso está bien”, aseguró el demócrata en su intervención en el evento El nuevo México siglo XXI, organizado por la Fundación Telmex Telcel.

No obstante, el ex mandatario aclaró su postura.

A mí no me gusta el ultranacionalismo y que sólo nosotros podemos lograrlo. La forma de ver la vida puede ser más incluyente. Si unimos fuerzas, nos aseguramos de que la competencia sea justa y ésa es la forma en la que yo veo el avance”, expresó en su intervención, junto al periodista deportivo Alberto Lati.

La educación como política de gobierno.

En su mensaje, transmitido por video, el líder demócrata destacó además la importancia que tiene la educación como una política de gobierno.

Por otra parte, Clinton se refirió acerca de la inteligencia artificial y aseguró tiene pros y contras y que debe ser utilizada en favor de la población.

Todos tenemos diferentes talentos, independientemente, nos va a ir mejor si nosotros sabemos cómo hacer las cosas. Muy pocas personas hablan de cómo propones hacer lo que tienes que hacer y cómo vas a tener alguien que te apoye”, aseguró en el encuentro realizado en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

El esposo de la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, llamó a la población a nunca darse por vencida, recordó las elecciones locales que perdió y cómo fue que finalmente logró la presidencia de Estados Unidos.

Una de las cosas que no me gustan de las redes sociales y la política es que se enfocan mucho en la imagen”, sostuvo el 42º presidente de la Unión Americana.

Fe en México

Lic. Alberto Woolrich Ortíz

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, a pesar de la deplorable gobernanza de Andrés Manuel López Obrador, mantiene su fe inquebrantable en la justicia y en México; más en México que en sus gobernantes; al final de este sexenio y de su Cuarta Transformación de la República se reafirman los tiempos de esperanza y confianza en la justicia que debe de prevalecer en nuestra Patria.

En la agonía de esa nefasta forma de conducir y gobernar al país, encontramos que en todo lo relacionado con conflictos de índole político o jurídico, existen crisis y problemas aún de índole internacional que acompañan las ocurrencias del Primer Magistrado de la Nación.

La veteranía de muchos de los abogados independientes de la República, es bastante para saber que el Jefe supremo de las fuerzas armadas dejó de ser un personaje muy importante en los destinos de esta gran nación y, que en su calidad de gobernante tuvo y mantuvo gran interés –salvo prueba en contrario- en preservar el poder de la narco-delincuencia-política; pero que ese interés y aquella protección son cosas secundarias o ajenas; que México vive, vivirá y cumplirá su destino con López Obrador o sin López Obrador.

La misma abogacía independiente de la República, con residencia o permanencia en el extranjero, donde realizan funciones propias de la academia, se encuentran al tanto de los problemas de justicia que evidentemente son los más intensos, con ocurrencias más definidas y más encontradas con nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, situación que por mucho compromete a las togas de esos académicos y, esos togados se encuentran resueltos a resolver lo que sea necesario para que hoy o mañana sea respetado el espíritu de nuestro Pacto Federal.

El ateneo de estudios jurídico penales, insiste de manera varonil en que no todo es limpio y mucho menos satisfactorio en esos años de gobierno; la omisión de combatir el fenómeno de la narco-gobernanza continúa siendo definido y lamentamos que se le continúe brindando impunidad al obscuro personaje (bien identificado), que creó alianzas con la delincuencia dedicada al trasiego de estupefacientes; como también deploramos ver a un México dividido por ello, sí, dividido.

Todo indica que la lucha por la justicia se mantendrá, hasta que se cumplan los anhelos de vivir en un México sin narco-políticos.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..

¡La farsa para inflar el ego de Obrador! Brozo y Loret

L: Empezará el régimen a desgajar, a desgajarse.

B: Sí, y también es de esperarse, o sea, como tú dices, ahí en el templete y el bla, bla, bla, sí pero el país sigue corriendo, la administración sigue corriendo, el desabasto de medicinas sigue, la economía en picada.

L: El país ahí está.

B: Exacto.

L: Y lo que tienes es un país camino al colapso, esperando que termine la borrachera de ego del presidente, porque lo que hemos visto ha sido una borrachera de ego, él, él, él y la historia, él y la transformación, dan un resultado, seguridad, pandemia, corrupción, lo que quieras.

B: Por muy bien montado que esté el apoyo y por muy bien montado que estén aplaudiéndole, hasta cuando escupe, por muy bien montado que tengas eso, los resultados van a hablar y la gente se va a empezar a desesperar, porque ustedes lo tienen que apoyar porque él es el pueblo, porque él es el camino, porque él es el Espíritu Santo, oye pero a la hora de tragar, ve cómo están los precios Carlos, ve cómo están.

L: Hermano, pero es que, los aplausos, son el amparo para conseguir la impunidad, o sea, es decir en el México del Siglo XXI, el único delito que se persigue es el de contradecir al presidente

L: Si tú aplaudes al presidente, tu impunidad está garantizada, te puedes llamar Pío, Martín, Bartlett, Felipa, Esquer, Gertz, tu impunidad está garantizada, puedes hacer la corruptela que quieras siempre y cuando aplaudas al presidente.

Voy más allá, puedes ser un inepto, mientras aplaudas al presidente tu trabajo está garantizado, ahí tienes a Gatell, pero cuidadito y vayas a contradecir al presidente, porque ese es el verdadero delito que se persigue.

B: Y va encrechendo, porque acuérdate que desde el principio, eso a lo mejor también habría que acotarlo ahora que grabemos, sí, sí, porque ya estaba dicho y hecho, que la ineptitud estaba aceptada, o sea, 90 por ciento de lealtad.

L: No 10% de capacidad.

B: De capacidad o de lo que fuera, no, eso ya estaba, pero después viene la corrupción, después de la ineptitud vienen los malos manejos donde queda demostrado, desde con Bartlett y sus casas, que si está cerca del presidente y está apoyando al presidente no, no, no vamos a fijarnos en eso, es politiquería, es grilla, son los grupos de conservadores atacando al régimen, ta, ta, ta, ta, ta.

L: La lucha anticorrupción es una farsa, es una mentira, solamente se persigue a los que el presidente considera que son corruptos, por qué opinan en contra de él. Si son sus corruptos, no son corruptos.

B: Quieres decir algo de eso, porque a lo mejor valdría la pena, porque mira, Pío, no, Martinazo…

L: No, no, no, me voy a ir antes, hay que empezar.

B: Felipa, y de pronto cuando sale lo de Esquer…

L: Ajá, se regresa hasta Bejarano.

B: Ah no, se regresa hasta Bejarano para ser nada más así como, como una tertulia de algún momento y además dice y, y, el corrupto de Loret, sí, sí, sí, tú acabas siendo el corrupto, o sea, el que revela los escándalos de corrupción, es el corrupto, no los que los cometen

L: Bueno pero me voy… ya es una estela de corrupción la que acompaña a López Obrador

B: Ya, ya lo es.

L: Es un modus operandi Brozo, dinero en efectivo para las campañas de Andrés Manuel, es

Delincuencia organizada

Bejarano, Ponce, Imaz, Pío, Martín, Esquer, la oficial mayor, décadas con el mismo modus operandi, dinero en efectivo, clandestinamente, sustraído, ligas, no fallan las ligas, aquí allá las bolsas, carrusel, ¿En qué momento va a haber un alto en el camino y decir, oiga señor presidente, y usando sus propias palabras, “quen pompó”.

B: Claro.

L: ¿Quién ha comprado su vida política? ¿Cómo le ha hecho usted con este festín de Cash, para ir saltando de puesto en puesto?

B: Y él y su gente dirán, pero yo no he sido, yo no soy, acuérdate como es esta, a lo mejor ellos pero yo no, pero los estás cubriendo.

L: Cuando tú revelaste lo de Bejarano, las primeras respuestas eran, yo no sabía…

B: Yo no sabía.

L: Ahorita ya es el cinismo total, sí sabía, pero no está mal, es decir, cambió del yo no sabía, pasa al, no pues sí sabía pero no hay problema. Hermano y eso es lo que hemos podido grabar en video, lo que hemos podido revelar que se grabó en video, lo hemos grabado nosotros, pero ¿Y lo que no se sabe hermano? y ¿todos los que están haciendo cochinadas alrededor, y no están en video?

B: Cabe muy bien.

L: O sí están pero todavía no los tenemos.

B: Se va a desgajar esto, porque ahora en cuestiones de corrupción se saben muchas cosas, pero hay muchas cosas que se van a saber, porque yo no soy, yo soy honesto, yo no soy co… ah sí, y ¿la gente que te rodea? y ¿la gente que te rodea en toda la república?

L: Y ¿En qué momento?, ¿en qué momento?, Brozo, si tú tienes a tus hermanos, a tus colaboradores más cercanos, a gente de tu gabinete, ¿En qué momento, ya el corrupto eres tú, por proteger a todos los corruptos?

Brozo: En el momento que lo cubres.

¿En qué momento el jefe de esa mafia de corruptos empieza a ser corrupto?

Brozo: En el momento que lo toleras.

L: Pues los ha tolerado desde siempre.

B: Así es, en el momento que lo toleras.

L: Ha tendido sobre ellos, un manto de impunidad.

B: En el momento que lo toleras, eres igual. Todo es él, todo es él.

L: Oye, mataron a unas personas en Ciudad Juárez.

B: No, para atacarlo a él, atacarlo a él, para que quede mal él.

L: Fíjate que la inflación está dejando en el hambre a muchas familias.

B: Para hacerlo quedar mal.

L: Es increíble que piense así. Es decir, no hay nadie a su alrededor, Brozo, que le hable y le diga, presidente bájese del pedestal, olvídese de su ego y vea el tamaño de desastre que hay en el país, no, no parece haber nadie que le diga.

B: No, porque los demás hacen su parte, un rol que jamás habrían podido tener, jamás en la vida.

L: Indigno, indigno, gente que tú creías que iban a ser los que le hablaran, un poco de contrapeso interno.

B: Gente con capacidades.

L: Las han perdido, extraviadas, entregados al Tlatoani con tal de garantizar su supervivencia.

B: En aras al ídolo.

L: Y ¿con quién se está aliando el presidente, para garantizar su supervivencia? ¡Con los narcos!

B: Con lo que haya. ¿Qué es lo que hay?, el mando del crimen organizado.

L: Y arreglos políticos, arreglos judiciales y arreglos económicos.

B: Así es, todo bueno, ¿en base a la Constitución?, no, en base a él, a su parecer, a lo que él cree que es mejor.

L: Oye Brozo, gabinete no hay.

B: No hay, cualquiera hubiera pensado que quería llegar, para que no se repitiera lo que ya vimos que pasó. No, parece ser que lo que querían era hacer, lo que ellos no podían hacer antes y ahora lo pueden hacer, y entonces lo hacen hasta con soberbia.

L: Con desfachatez, con soberbia.

B: Ah sí, ahora lo hago yo, ahora son mis huevos.

L: Y lo ves por todos lados.

B: ¡Exacto!

