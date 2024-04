Todos al campo de batalla rumbo al 2J

Y finalmente, la lucha para retener las presidencias municipales, y en otros casos por ganarlas, comenzó el lunes 15 de abril con el inicio de las campañas para renovar los 11 Ayuntamientos de Quintana Roo y la legislatura local.

Hay que decir que en algunos municipios los y las candidatas pueden respirar un poco de tranquilidad, pero eso no quiere decir que puedan cantar victoria y no aplicarse a fondo, no, es una forma de replantear las formas de gobierno que se ejecutarán a partir de septiembre próximo cuando inicie el segundo periodo de gobierno.

Muchas y muchos de aquellos que puedan lograr la reelección el próximo 2 de junio, tienen la mira puesta en el 2027, consideran que de refrendárseles el voto serán candidatas o candidatos naturales rumbo a la gubernatura, lo que se juega, pues, es la sucesión.

Es por ello que pavimentan desde ahora el camino con una posible reelección, pero hay que decir también que mucho contarán los números, los votos que los respalden para una aspiración mayor, porque no es lo mismo ganar un municipio, que una gubernatura, a menos que hablemos de Benito Juárez que tiene por lo menos a la mitad de la población del estado de Quintana Roo.

Por otro lado, está el Congreso local, el próximo 2 de junio se elige también la XVIII Legislatura, la cual acompañará a la gobernadora Mara Lezama los próximos tres años de gobierno que comienzan a correr a partir de septiembre próximo.

Hay que decir que en la legislatura que concluye, la XVII, Morena y aliados cuentan con 21 diputados de los 25 que integran el Congreso, por lo cual la pregunta es si se logrará ese número para la siguiente.

Esto quiere decir que el reto para Morena y aliados es mantener ese número, o en el peor de los casos, la mayoría calificada que les permita aprobar todo aquello que ayude al buen funcionamiento del gobierno.

Es por ello que los 45 días de campaña que comenzaron a contar a partir del 15 de abril, las candidatas y candidatos no se pueden dar el lujo de desperdiciar un solo minuto, y deben de aplicarse en permear sus propuestas de campañas, esto en el caso de los que van por ganar un espacio, mientras que las y los que van por la reelección se someterán a la verdadera calificación ciudadana. Hasta la próxima.