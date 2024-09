Toman escuela en la zona maya tras protesta; piden mejor educación

Padres de familia de la comunidad de X-Hazil Sur en Felipe Carrillos Puerto exigen a la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) dividir un aula que se encuentra sobresaturada y contraten un nuevo docente para una mejor educación a los alumnos.

Asimismo, ante la inconformidad y molestias, el día de ayer, más de una veintena de inconformes con pancartas en mano se plantaron frente a la escuela primaria José María Pino Suárez y Pavón, en el cual bloquearon el acceso, evitando las clases con la finalidad expresar su molestia y exigieron la atención de la autoridad competente.

“La calidad no es cantidad”, “Queremos solución, un maestro más, ningún niño fuera”, “SEQ escucha queremos calidad en la educación no cantidad”, “Queremos que nos escuchen y no ignoren nuestras peticiones”, fueron algunas de las pancartas que se pudieron leer, durante la manifestación.