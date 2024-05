¿Eres Hello Kitty lover y vives en Cancún? ¡Entonces tenemos grandes noticias para ti! Porque desde el pasado 3 de mayo puedes conocer el nuevo y maravilloso Hello Kitty Café, en el Centro Comercial GO Grand Outlet Riviera Maya.

Después de meses de preparativos, en Cancún se abrió un espacio donde hasta el último detalle está pensado para brindar la experiencia más kawaii y mágica que has vivido hasta el momento.

El Hello Kitty Café ofrece un concepto innovador que complementa las hermosas playas de este destino con fama mundial, pero sin olvidar ese toque divertido y muy cute que caracteriza a nuestro personaje favorito.

Además, te espera una experiencia inmersiva con videomapping interactivo de Hello Kitty y sus amigos en versión acuática al visitar el "Cenote mágico de Hello Kitty", una aventura única con oportunidades fotográficas espectaculares.

Asimismo, en el café, podrás disfrutar de un entorno instagrameable, para deleitarte con una variedad de opciones tanto dulces como saladas.

¡Tomen todo mi dinero! Hello Kitty Café llega a Cancún / (Foto: Cortesía)

¿Qué hay en el menú del Hello Kitty Café?

La carta del Hello Kitty Café incluye nuevos y deliciosos platillos como una barra del mar para refrescarte en todo momento en esta espectacular locación. ¡Y eso no es todo! También encontrarás una selección de exquisitos y nuevos mocktails (coctelería sin alcohol), además de una carta con bebidas preparadas y otras sorpresas que te van a encantar.

Ubicación y horarios

El Hello Kitty Café Cancún podrás encontrarlo dentro del outlet más grande de Latinoamérica, GO Grand Outlet, Riviera Maya en Cancún.

Los horarios son de lunes a domingo de 11 de la mañana, hasta las 09 de la noche. ¿Te perderás esta experiencia?