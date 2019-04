Topo Gigio felicita a los niños en su día

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN.- Hoy es buen momento para recordar a aquel ratoncito llamado Topo Gigio, quien con una linda canción nos mandaba “a la camita, a la camita”, no sin antes rezar una bella oración a “San Peppino” pidiendo que cuidara a nuestra familia y de nuestros sueños; nos cantaba lindos cuentos como “En el bosque de la China” y mostraba el amor a su padre con la canción “Quiero ser como mi papá”; este bello ratoncito italiano cumple 55 años de ser parte de la televisión infantil en México y en el mundo y hoy en el Día del Niño lo recordamos con mucho cariño y amor por ser un personaje que inculca valores y un profundo amor a su prójimo.

Topo Gigio nació de la imaginación de María Perejo en 1958 y apareció primero en la televisión italiana para después llegar a nuestro país al lado de Raúl Astor; el actor, productor y escritor mexicano Gabriel Garzón fue uno de los hombres que le dio voz a este ratoncito por más de 25 años y ahora busca regresar esa enseñanza de valores y amor a la familia a través de este querido personaje; en entrevista exclusiva para Novedades comparte cómo ha sido ser parte de esta maravillosa historia que nació en la televisión hace 55 años.

“Topo Gigio está cumpliendo 55 años de vida, fue creado por María Perejo y a lo largo de su historia ha ido a más de 54 países por el mundo, la voz original la hizo Pepo Mazullo , él tiene ahora 91 años pero ya no viaja, habla francés, inglés, español e italiano, él dio la personalidad al Topo Gigio que todos conocemos; después nos fuimos aliando y continuó Mario Ferré de Argentina, que fue quien hizo la voz en los inicios con Raúl Astor, pero murió de cáncer en la garganta y entré yo en 1994 a hacer la voz de Topo Gigio de habla hispana”, detalló Gabriel, recordando a aquel simpático personaje que nos invitaba a dormir felices todas las noches, el cual le dio un sinfín de satisfacciones.

“Con Gigio pude estar en Argentina, Venezuela, Estados Unidos y producirlo en México en 2006 en el tiempo del mundial, Javier Alarcón, El Perro Bermudez y todo el elenco de Televisa Deportes estuvieron con Gigio, para él fue una cosa muy padre, el alternar con Hugo Sánchez fue maravilloso porque a él le encanta el fútbol, siempre le ha ido a Argentina, a Italia y a México”.

Gigio resurge en Argentina y pronto podría regresar a México

“Llevo ya 25 años dándole voz a un personaje emblemático en el mundo infantil; sin embargo, no ha sido fácil continuar sin el apoyo de Raúl Astor y de los patrocinadores, apenas en Argentina Gigio hizo un comercial y dio un brinco nuevamente, ya comienzan a usar gráficos en 3D y así se Topo Gigio se ha renovado, estamos armando las nuevas canciones de las Buenas noches para que podamos revivirlo acá en México”, expresó Garzón, quien después de buscar quien llene los zapatos de Raúl Astor, encontró una buena mancuerna para regresar al personaje.

“Hay un proyecto para hacerlo con Adal Ramones, fue un piloto que se hizo para encontrar un conductor nuevo, pues la ausencia de Raúl Astor pesa y los zapatos muchas veces son difíciles de llenar porque Raúl siempre le dio un lugar muy importante al personaje, lo escribía, lo actuaba y más. Yo soy el más aguerrido para que este proyecto continúe”.

Dio voz a muchos personajes más

“En televisa comencé con el primo del gato GC, luego hice a Teo en el Club de Gaby, ese proyecto fue muy exitoso y estamos viendo como resucitarlo, luego hice Super Ondas y participé en Burbujas, la Onda O con Anahí y así continué después en Bandamax con el gallo Huiro, con Eugenio Derbéz hice participaciones pequeñas; hice a Pompeyo en Viva la mañana, gracias a ese perrito que fue muy bien identificado tuve la oportunidad de entrevistar a muchos famosos, entre ellos a Jacobo Zabludowsky en el estreno de Aventurera”, detalló el hombre que defiende a las marionetas y cree que hacen un importante papel en el mundo de la educación infantil.

“Gracias a los muñecos he tenido muchas satisfacciones, muchos productores piensan que los títeres han pasado de moda pero lo clásico, lo retro, escuchar a los grandes autores sigue siendo un placer, si no, Mickey Mouse no existiría y ya va por los 90 años. Además es más fácil enseñar valores y buenas costumbres a través de un personaje fársico. Actualmente estoy haciendo un espectáculo con Jorge Ortiz de Pinedo que se llama Dime abuelita por qué, que es de Cri Cri y afortunadamente este gobierno se preocupa porque haya proyectos que lleven un mensaje y rescaten la cultura como lo es Topo Gigio y Cri Cri, entre muchos otros”, puntualizó el actor y escritor.

