Torito de Cancún tendrá “celda especial” para quien no pase el alcoholímetro.

El Centro de Retención Municipal de Cancún, conocido como “El Torito” tendrá una “celda exclusiva” para aquellas personas que no pasen las pruebas del programa Alcoholímetro.

Ana Patricia Peralta de la Peña, presidenta municipal de Benito Juárez, señaló que el objetivo es que estos detenidos no se mezclen con personas aprehendidas por otro tipo de infracciones administrativas.

Señaló que realmente fueron adecuaciones en las que no se tuvo que utilizar una “inversión muy fuerte”, pues sólo se realizaron unas mejoras como la instalación de aires acondicionados, así como labores de limpieza y pintura.

Según regidores consultados, la detención en el Centro de Retención Municipal de aquellas personas que no pasen las pruebas de alcoholemia podría ser una opción, aunque también se prevén sanciones como labores sociales y multas.

Al respecto, la alcaldesa comentó que los integrantes del Cabildo continúan en las labores para establecer tanto los lineamientos jurídicos como de operación para el regreso del programa Alcoholímetro tras casi dos años de ausencia.