Tormenta tropical ‘Grace’ aleja a cruceros de Cozumel

De los siete cruceros programados a partir del 18 de agosto, tres ya han cancelado su llegada a Cozumel como resultado del acercamiento de "Grace" a sus costas.

El Symphony, Adventure y Allure of the Seas ya anunciaron que no llegarán a la isla de las golondrinas, de acuerdo con informes del personal de la Dirección de Turismo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento.

Por otro lado, la Coordinación Estatal de Protección Civil reveló en sus redes sociales que se estableció una zona de prevención por vientos de huracán desde Punta Herrero hasta Cancún, incluido Cozumel.

La tormenta tropical “Grace” mantiene su desplazamiento hacia el oeste, con dirección a la Península de Yucatán.

Se pronostica que a partir del miércoles se presenten lluvias intensas a extraordinarias, vientos muy fuertes y oleaje elevado en la Península de Yucatán y, posteriormente, el oriente de México a partir del viernes.

(Con información de Gustavo Villegas)

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Mira qué hacer en caso de huracán: todo lo que debes saber

Quintana Roo: Ubica tu refugio ante la llegada de “Grace”

Alerta verde: “Grace” podría entrar como huracán categoría 1 a Quintana Roo