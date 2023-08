El operativo de seguridad implementado por las autoridades municipales para mantener libre de inundaciones la vía pública seguirá al menos hasta este lunes, ante la amenaza de lluvia que trae consigo la tormenta tropical Idalia.

Antonio de Jesús Riverol Ribbon, director general de Protección Civil de Benito Juárez, comentó que el primer pronóstico es que del 26 al 29 de agosto se generen inundaciones de hasta 300 milímetros, pero los días 26 y 27 estuvieron debajo de las expectativas, puesto que el primer día hubo 29.5 milímetros de agua.

“Estamos en alerta verde de alejamiento y hay que seguir en ese mismo sentido en forma preventiva. El reporte de las siete de la mañana la teníamos a 110 (kilómetros) de Cozumel, y a 170 de Benito Juárez”, dijo.

Posteriormente, a las 10:30 horas estaba a 135 kilómetros de Cozumel, y a 175 de Tulum.

Pero según información de Protección Civil, alrededor de las 12:00 horas, la depresión numero 10 se intensificó a tormenta tropical Idalia, para la que se pronosticó que al menos en las próximas tres horas se generen lluvias puntuales fuertes, vientos de hasta 75 kilómetros por hora y descargas eléctricas.

“Tenemos varias zonas que pueden tener encharcamientos, sobre todo en vialidades. También tenemos la zona hotelera (…) podría ser afectada en caso de grandes oleajes o grandes lluvias. Tenemos la zona norte del municipio, pero también la zona centro, que son zonas bajas”, resaltó.

La #TormentaTropical #Idalia, se localizó esta tarde aproximadamente a 165 km al este-sureste de Cozumel, #QuintanaRoo.



Se limpian alcantarillas como parte del Operativo Tormenta

Se espera que las lluvias continúen al menos hasta el lunes, pero durante las precipitaciones se mantendrá activo el operativo Tormenta.

Tormenta Tropical Idalia mantiene activo el operativo tormenta en Cancún. (José Aldair/SIPSE)

Servicios Públicos hace brigadas de limpieza de rejillas y alcantarillas, Seguridad Pública y Tránsito ronda las vialidades y ofrece servicio de grúa, Protección Civil tiene montado un centro de comando para emergencias y un centro de monitoreo de la tormenta, y Siresol hace trabajo de recoja.

Arturo Sosa Muñoz, director del Heroico Cuerpo de Bomberos de Benito Juárez, agregó que su personal se encuentra pendiente de reportes de caídas de cables de alta tensión, cortocircuitos, e incendios en vehículos, aunque nada de esto había ocurrido hasta la tarde de este domingo.

Tránsito vigila avenidas principales de Cancún

Al respecto, Ezequiel Segovia Góngora, director municipal de Tránsito, compartió que por las lluvias se tienen elementos en recorridos por las avenidas Xcaret, Coba, Kabah, Andrés Quintana Roo, Tulum, Bonampak, López Portillo, el bulevar Kukulcán, y Colosio.

Según datos de la Dirección de Tránsito, en el operativo Tormenta se utilizan 40 elementos operativos y 20 elementos de reacción, cuatro grúas, y 14 unidades pick up.

Y también la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc) hacen recorridos por la ciudad.

Riverol Ribbon aclaró que no es necesario hacer compras de pánico, solo mantener el frente de las casas libres de basura vegetal, no tener cacharros al exterior para que no puedan ser arrastrados con el viento, y estar al pendiente de la información de Protección Civil.