Se desploma torre de vigilancia por erosión

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La erosión que registra desde el último mes la playa situada al sur del muelle fiscal, fue un factor determinante para que una torre de guardavidas fuera retirada, luego que el acentuado deslave de arena provocó el colapso de dicha estructura.

De acuerdo con guardavidas de la coordinación de Protección Civil, es la primera ocasión, al menos en el último año, que dicho fenómeno afecta totalmente una de estas estructuras, por lo que de 14 torres operativas, ahora sólo cuentan con 13.

Según lo narrado por personal del Ayuntamiento, el pasado miércoles por la tarde la estructura no resistió más al no tener una base sólida donde afianzarse; el hecho ocurrido ante la vista de los turistas que hacen uso de la terminal marítima Navega, no ocasionó que alguna persona se lesionara.

No obstante, debido a que la torre quedó en malas condiciones, fue necesario retirarlo en partes, labor que hicieron miembros de la dependencia en conjunto con prestadores de servicios turístico y concluyeron en la noche de ese día. De esta manera ese tramo de playa, donde se encuentran establecimientos comerciales, se encuentra de manera temporal sin vigilancia por parte del personal de guardavidas, quienes informaron además que esperarán que haya mejores condiciones para volver a vigilar esa parte de la costa.

Aunado a la erosión, dichas torres se encuentran en mal estado desde hace varios meses, lo que representa un peligro no sólo para los bañistas, sino también para el mismo personal de guardavidas; también por la noche ocurren actos vandálicos en el interior, de acuerdo con testimonio de policías y trabajadores municipales.

En Protección Civil no hubo una respuesta de manera oficial, ya que ayer se dio a conocer que Orlando Muñoz dejó la titularidad de la dependencia, aunque en noviembre pasado dijo que se haría una rehabilitación de estos puntos de apoyo, las acciones jamás ocurrieron.

Las torres que presentan mayor deterioro son las que se encuentran en la playa: Shangri-La, Caribe, Punta Esmeralda y Xcalacoco, éste último sin presencia de guardavidas.