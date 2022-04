Temporada de sargazo no afectará el arribo de tortugas en Playa del Carmen

A pesar del alto arribo de sargazo, no prevén que haya una afectación fuerte para las tortugas marinas que a partir de este 1 de mayo comenzarán a llegar a diversos tramos costeros de Solidaridad a desovar.

La directora de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático del municipio de Solidaridad, Lucelly Ramos Montejo, prevé lo anterior con base en los antecedentes de otros años cuando la afectación a los quelonios ha sido prácticamente nula.

“Se ha tenido sargazo en años anteriores y la anidación no ha tenido mayor detalle en cuanto al arribo de las especies, sin embargo estaremos vigilando, cada temporada es diferente, esta temporada se espera que sea una temporada misma en cuanto al arribo de las mismas pero esto pudiera cambiar porque en pandemia de 2020 se esperaba temporada baja y fue alta, entonces sí, ya veremos el comportamiento de estas especies”, explicó Ramos Montejo.

La temporada de anidación de la tortuga marina iniciará pronto, por ello los servidores públicos que participan en la tarea, ya cuentan con la autorización para el manejo de estas especies.

Aunque en años anteriores habían registrado anidaciones adelantadas, por el momento la dependencia municipal no ha detectado algún desove extraordinario por el tiempo, no obstante se encuentran en la vigilancia constante de la zona costera.

“Ahorita ya se iniciaron los recorridos, sobre todo en la zona centro, de momento no hemos tenido ningún arribo, no se ha visto ninguna reubicación de nido, toda vez que no han llegado”, dijo.