Trabajadores de Telmex en Chetumal se unen a paro nacional

Trabajadores de Telmex en Chetumal se unieron a un paro nacional este martes, para presionar a grupo Carso a respetar el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), debido a que quieren eliminar el esquema de jubilación, no quieren contratar personal desde hace tres años y sí contratan filiales con gente sin la preparación adecuada.

En total, fueron 66 trabajadores sindicalizados los que de manera pacífica se instalaron afuera de las dos oficinas de la capital del estado, una ubicada en la avenida Benito Juárez, en el Centro de la ciudad, y la otra, en la avenida 4 de marzo, al norte de la capital del estado.

El secretario general de la sección 116 de telefonistas en Chetumal, Rubén Rivas Miranda, dijo que en caso de no llegar a ningún acuerdo, será el jueves 21 de julio a partir de las 12:00 del mediodía que “estallará” la huelga nacional.

“Si no hay acuerdo, nos vamos a paro, nosotros no buscamos la huelga, solamente en una herramienta de presión para exigir nuestros derechos; de manera unilateral nos quieren quitar el esquema de jubilación, no quieren contratar personal desde hace tres años y sí contratan filiales con gente sin la preparación adecuada”.