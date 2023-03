Con gritos de “fuera Gándara” y “fuera Perales”, trabajadores del Issste en Cozumel exigían la destitución de ambos en una protesta a las afueras de la clínica; a la primera por su mal desempeño, y al segundo, por encubrirla.

Así lo afirmó José Lorenzo Braga Medina, dirigente estatal del Sindicato Nacional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (Sntissste), quien responsabilizó de la protección de la que goza Lorena Ernestina Gándara Gámez a Martín Perales Martínez, subdelegado médico del instituto en el estado.

Junto con Ramón Jesús González Ortiz, delegado sindical en la isla, anunciaron que iniciarán trámites en la Ciudad de México para que la dirección general de la institución médica de salud pública investigue y sancione a ambos.

Trabajadores del Issste en Cozumel protestan contra directivos [Foto: Gustavo Villegas]

Por su lado José David Domínguez Povedano, parte del grupo de jubilados y derechohabientes que acompañaron en las protestas, exigieron solución al problema que se ha venido aplazando desde mayo de 2022.

“Se trata de vidas, de la vida de personas que dependen del servicio que no existe en esta clínica” , reclamó.

Si Lorena Gándara y Martín Perales pensaron que el asunto de su destitución se iba a olvidar trasladándola a Playa del Carmen, donde se le protegió y nunca se le investigó por las acusaciones en su contra en la isla Cozumel, pero eso está muy lejos de ocurrir, señalaron personal médico, administrativo y jubilados durante una protesta a las afueras de la clínica localizada en la calle Primera Sur con 60 avenida de la colonia Adolfo López Mateos.

Al frente del grupo estaban los líderes sindicales estatales y locales, flanqueados por representantes de pensionados y jubilados. José Lorenzo Braga puntualizó que Gándara Gámez no solo no es una buena gestora, sino que no es una buena persona.

Trabajadores del Issste en Cozumel protestan contra directivos [Foto: Gustavo Villegas]

Lanzó un mensaje directo al doctor Martín Perales para cumplir los acuerdos pactados el 23 de mayo de 2022 para destituirla, puesto que se faltó a la promesa de investigar las denuncias en contra de la contadora.

Exigió también dotar de insumos, equipo, instrumental y habilitar el quirófano que lleva meses sin funcionar en una clínica que tiene un padrón de más de 15 mil usuarios que está prácticamente en ruinas y sin un director.

Ahí mismo Saturnino Magaña Valle, secretario de la sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Cozumel, reveló las quejas sobre la falta de medicamentos y negativa de traslados de pacientes pertenecientes al SNTE a otros hospitales, pese a que de esto depende su vida.