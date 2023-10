Trabajadores del PJF en Q. Roo, a paro nacional

Alrededor de 700 trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Quintana Roo se sumaron al paro nacional por las presuntas descalificaciones del Poder Ejecutivo y Legislativo, así como por la reducción presupuestal planteada para el siguiente año.

Isaac Chi Flores, secretario general del Poder Judicial de la Federación, comentó que con este paro se dejarán de atender alrededor de 2 mil pendientes, más aquellas personas que lleguen a solicitar nuevos servicios.

”Estamos aquí en la entrada y no vamos a laborar, no estamos dejando pasar a ningún empleado porque estamos en un paro, porque ya basta que nos estén insultando, diciendo que no trabajamos y que no hacemos nada. No están valorando nuestro trabajo, el esfuerzo de la gente que se queda más de 14 horas, que sacrifica hogar y salud con tal de que el trabajo de la impartición de justicia salga día con día”.

Detalló que este paro, en el que los trabajadores bloquearon la entrada de la sede del Poder Judicial de la Federación en Cancún, inició desde ayer hasta las nueve de la mañana y se extendió hasta las dos y media de la tarde, y se extenderá hasta el próximo 24 de octubre, tras la participación de los representantes gremiales en el Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados.

“La idea que el señor (en referencia al presidente Andrés Manuel López Obrador) vea que nuestro trabajo sí tiene un valor importante para la sociedad”.

Chi Flores, que también es de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, reiteró que el paro nacional de los trabajadores del Poder Judicial Federal no es por la desaparición de 13 fideicomisos, aprobada el martes pasado en la Cámara de Diputados, sino que es en defensa de la autonomía del sistema judicial del país y por las condiciones laborales de quienes lo componen.

“No estamos peleando dinero, no estamos peleando fideicomisos, sino independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia. Lo único que queremos es que no nos corten presupuesto, no por privilegio, no por dinero, sino porque no hay infraestructura, el trabajo nos está rebasando, se necesita abrir más órganos jurisdiccionales y más plazas también”.

Señaló que ejemplo de ello es que tenía previsto abrir un juzgado de distrito, uno mercantil, así como un tribunal laboral y otro mixto este año en el estado, que implicaría la contratación de al menos 120 personas, pero por los recortes presupuestales no se pudieron concretar, lo que ocasiona que se concentre el trabajo en los casi 700 empleados que el Poder Judicial de la Federación tiene en Quintana Roo.