Trabajadores del PJF protestan en Cancún por ataques del gobierno federal

Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Quintana Roo, que suman 700 en todo el estado, se unieron a las protestas en contra de lo que consideran como “golpeteo en su contra” por parte del gobierno federal y la Cámara de Diputados.

La protesta comenzó a las 8 de la mañana y concluyó dos horas después, tanto en Cancún como en Chetumal.

Los trabajadores se colocaron frente a las puertas de la sede del Poder Judicial de la Federación en Cancún que exigían “Respeto a la división de poderes”, “Justicia imparcial, independencia judicial”, entre otras consignas, mientras que en otra pancarta trabajadores recordaron los amparos que esta instancia ha emitido contra la discriminación, la negación de servicios como salud y contra arbitrariedades.

Durante esta protesta no se interrumpieron los servicios del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, al final de la manifestación, los trabajadores decidieron bloquear tanto la lateral como uno de los carriles centrales de la avenida Andrés Quintana Roo, lo que ocasionó un ligero congestionamiento vial.

Isaac Chi Flores, secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, señaló que el Poder Judicial ha sido blanco de ataques tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, por lo que con la protesta exigen el respeto a la división de poderes.

“Ya basta de los embates que hemos tenido de la Cámara de Diputados y de Palacio Nacional. Donde nos están atacando, donde comentan que no trabajamos, que no hacemos nada, pese a que la gente trabaja más de 14 horas, se ha enfermado de estrés laboral, han tenido problemas psiquiátricos, pero eso no lo ven, que se trabaja hasta el cansancio (…) Solicitamos que cesen los embates al Poder Judicial”.