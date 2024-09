Trabajadores del Poder Judicial se pronuncian y continuarán con protestas en Q. Roo

Alrededor de 600 trabajadores del 27 circuito del Poder Judicial de la Federación se pronunciaron por continuar la protesta contra la reforma hacia este poder del Estado.

Emanuel Portillo Arias, presidente del comité de defensa del Vigésimo Séptimo Circuito, del Poder Judicial de la Federación, comentó que esa será la postura que se expresarse con representantes de los demás circuitos sobre el futuro de la manifestación.

“Este circuito está integrado por alrededor de 700 personas que somos servidores públicos, de los cuales 644 votaron en hacer valer nuestro derecho legítimo de resistencia en favor de México (…) El Poder Judicial es un contrapeso de cualquier poder”.

Comentó que en los próximos días habrá una reunión con representantes de los 32 circuitos, así como con barras y colegios de secretarios y actuarios, y asociaciones de jueces y magistrados, en la que se va a determinar qué acciones se van a realizar en contra de esta reforma que ya fue promulgada.

Aseguró que, por unanimidad, los integrantes de los circuitos que integran el Poder Judicial se encuentran “en resistencia” contra la reforma, la cual ya entró en vigor al ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.

“Se están haciendo mesas de trabajo y otras actividades de concientización a la gente, porque desafortunadamente el aparato del Ejecutivo ha estado en seis años atacando al Poder Judicial. Ahorita, todo lo que se está haciendo s para concientizar a la población”.

El también secretario de Tribunal aseguró que han conseguido apoyos muestra de ello es un locatario del mercado 23 aseguró que un presunto representante de colonia “allegado a un partido político” le quería quitar su local, por lo que tramitó un amparo y evitó dicho despojo, lo que demuestra la presunta independencia del Poder Judicial.

“Es el único poder de los tres que exige personal que esté altamente capacitado, incluso para ser presidente de la Republica lo único que necesitas es ser mexicano, para ser diputado o senador lo único que necesitas es ser mexicano y, para entrar al Poder Judicial, necesitas mínimo ser licenciado en Derecho”.

Acusó que la promulgación de esta reforma está plagada de irregularidades “porque no se dio un federalismo, porque no todos los Congresos la aprobaron, hubo unos que dijeron que no la podían votar porque hay una suspensión”.