Trabajadores del Tren Maya denuncian explotación laboral

En plena visita del presidente Andrés Manuel López Obrador para inaugurar la estación del Tren Maya en Chetumal, Quintana Roo; trabajadores de la obra federal exigieron el pago de sus salarios atrasados y denunciaron ser explotados por las constructoras, además de exhibir que las obras están incompletas.

El conflicto inició desde la noche del sábado, cuando los obreros comenzaron las filas para esperar su pago semanal. Sin embargo, y después de esperar varias horas, les dijeron que no recibirían el dinero sino hasta el lunes, ya que este 29 de septiembre todas las actividades administrativas serían detenidas por la llegada del mandatario federal.

Esto ocasionó que los empleados comenzaran a chiflar e insultar a sus pagadores, sobre todo porque en las últimas tres semanas, según ellos, los encargados del Tramo 7 los han hecho trabajar horas extra para concluir el trabajo a tiempo para la visita de Andrés Manuel López Obrador.

Una de sus primeras acciones fue bloquear la carretera federal en la madrugada del domingo, a la altura de la estación de Nicolás Bravo. Utilizando llantas usadas y palos como combustible, quemaron hasta parte de los materiales utilizados para el proyecto federal.

Amenazaron con que, si no eran atendidos de inmediato, acudirían al evento del presidente para exhibir que los avances reportados son solo superficiales y que gran parte del trabajo sigue incompleto.

Luego de varias horas de discusión, las pagadoras comenzaron a realizar la entrega del dinero desde las 10 de la mañana del domingo, justo unas horas antes de la última visita del mandatario federal a la zona.

Pero no conformes con esto, los obreros llegaron a Chetumal para solicitar a AMLO que pida a las empresas contratadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, respeto a sus derechos laborales.

Dijo que además de la falta de pago y horas extras, los tienen trabajando en condiciones de explotación y sin el equipo de seguridad adecuado, lo que ha ocasionado varios accidentes.

Sin embargo, los inconformes no lograron pasar el primer filtro de seguridad ubicado a la entrada de Chetumal, por lo que solo un pequeño grupo de 10 afectados logró llegar al lugar del evento. Pero al no ser acreditados, no pudieron acercarse al mandatario.