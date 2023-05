Alrededor de 70 trabajadores de la empresa Airport-Cab denunciaron ser víctimas de abuso laboral por parte del administrador de la empresa, Fabián Vallado Fernández, ex secretario particular del exgobernador Roberto Borge, por lo que la mayoría busca que los liquiden tras el cierre de actividades de la empresa sin previo aviso.

Varios trabajadores acudieron a las instalaciones de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en Cancún para exigir su liquidación, luego de que la empresa no les permitió el acceso a las instalaciones desde el miércoles pasado, lo que Sergio Romero, coordinador sindical de Transporte de la CROC, señaló que debido a los adeudos de la empresa con ASUR, sus empleados no pueden operar en el Aeropuerto Internacional de Cancún y, de forma unilateral y sin previo aviso, desde la semana pasada no permitió el acceso a sus trabajadores, lo que ocasionó que los trabajadores tomaran el encierro donde se encuentran 30 unidades de la empresa para garantizar su liquidación.

"Como la empresa ha sido muy conflictiva desde que hicieron un cambio de administración, resulta que la administra un tal Fabián Vallado y no está dando la cara; Recursos Humanos de plano ya no nos quiso atender, entonces tuvimos que venir para las instalaciones de la procuraduría laboral. La mayoría de los trabajadores quieren su liquidación”.

Se detalló que los trabajadores acudieron a la instancia de la justicia laboral para interponer una demanda, por lo que se citó a los representantes de la empresa para conciliar las partes, pero insistió en que los trabajadores quieren su despido y la subsecuente liquidación por ley.

Cierre de AirportCab deja en incertidumbre a trabajadores

Trabajadores denuncian abuso laboral de empresa ligada a exsecretario de Borge / (Foto: Edgar Balam)

Señaló que el cierre de actividades de la empresa Airport-Cab afecta a 57 trabajadores operadores y 20 vendedores, quienes desde la semana pasada no han trabajo y están en la incertidumbre.

Por su parte, Jaime Zavalegui, delegado general de los trabajadores, señaló que, desde el arribo de Vallado Fernández a la empresa, ha habido una serie de abusos tanto contra los choferes como contra las vendedoras, como la cancelación de las comisiones.

“Recibimos comisiones, como complemento salarial, pero sí nos está afectando, porque no recibimos propinas y solo nos queda el salario de 210 pesos y nadie vive con eso. Hicimos el acuerdo de la revisión salarial y ellos pusieron sus condiciones, aceptándolas para seguir trabajando en la empresa, y tampoco lo quieren firmar”, detalló para agregar que el miércoles pasado, por órdenes de Vallado Fernández, cerraron las puertas y, sin más explicación, les impidieron pasar a los trabajadores.

Incluso, con el cierre no les han pagado la correspondiente quincena, por lo que han sido un cúmulo de abusos que han generado que la mayoría de los trabajadores pidan ser despedidos y recibir su liquidación, finalizó.

La empresa no ha emitido alguna postura sobre el conflicto que sostienen los trabajadores.