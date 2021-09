Trabajadores doblegan a “Chak Me´ex” y le obligan a pagar deudas

José Esquivel Vargas, alias “Chak Me´ex”, “dobló las manitas” y se comprometió a pagar a los trabajadores que llevan más de una semana en huelga, exigiendo sus quincenas y prima vacacional.

Daltón Gómez Lechuga, secretario general del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, expresó que en el transcurso del día de hoy se le entregará sus respectivos pagos a todos los trabajadores eventuales, confianza, además jubilados y pensionados.

Pero sólo se liquidará a los más de 200 que han estado en manifestación, al resto de la plantilla laboral se les dará un pago.

“No me había acercado con ustedes porque no tenía la certeza de cómo se iba a solucionar este problema, tan pronto hubo, me acerque a ustedes para asegurarles que será un hecho que se les pagará sus quincenas completas, así como a los que fueron de baja, pero sólo a los que estuvieron acá, como parte del compromiso”, indicó Gómez Lechuga.

Dijo que la administración siempre ha tenido la voluntad, sin embargo, no se pudieron dar en tiempo y forma, pero que será un hecho en el transcurso de hoy, no tienen la necesidad de seguir manifestándose, es un compromiso real.

En contraste, los trabajadores expusieron que no desistirían de su manifestación hasta que se comiencen a reflejar sus pagos en sus cuentas de nómina. Si esto último no se cumple, seguirán exigiendo porque no confían en las palabras de los representantes municipales.

Ángel Carreón, uno de los líderes de los manifestantes, afirmó que como parte de la negociación sólo se pagará a quienes estuvieron durante la manifestación y se tiene que seguir la lista.

“Esperemos que nos cumplan como se ha acordado en la mesa de diálogo, una de las cosas que hemos exigido es que se nos pague en efectivo y sólo a quienes hemos permanecido desde el inicio, no se nos hace justo que, por esta lucha, donde no estuvieron también les liberen los recursos”, finalizó.