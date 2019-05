Trabajadores exigen renuncia del fiscal

Enrique Mena/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Un grupo de 70 trabajadores, entre personal administrativo y operativo, protestaron durante la mañana de ayer, frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Chetumal, para exigir el pago de su quincena.

Además pidieron la renuncia de Óscar Montes de Oca Rosales, titular del organismo autónomo, y denunciaron presuntas irregularidades como el supuesto hecho de que los obligan a meter mano en los procesos ministeriales para favorecer a alguna de las partes o hacer a modo los reportes de las líneas de investigación, en expedientes de delitos.

“¡Fuera el fiscal!”, “¡Fiscalía unida jamás será vencida!”, “¡Que se respete nuestros derechos!”, “¡Nos mandan a otras ciudades sin darnos viáticos!”, “¡Que nos paguen!” y “¡No más actos ilícitos!”, fueron algunas de las exigencias que corearon y además plasmaron en pancartas los manifestantes.

Ayer, en punto del mediodía, los trabajadores del área administrativa y de la Policía Ministerial de Investigación (PMI) de la Fiscalía iniciaron con el reclamo público, dejando sus labores por algunas horas.

Exigieron el pago de la primera quincena de mayo, misma que hasta ayer no se les había depositado, situación que les ocasiona falta de liquidez en tiempo y forma para pagar deudas o adquirir bienes de consumo para sus familias.

Explicaron que quienes tienen créditos bancarios a pagar con fecha de 15 de cada mes y no lo hacen, les acarrea intereses del 60%; en abonos de 500 pesos, y se incrementa a 800 pesos.

Aracely Trujillo, adscrita a la Policía Ministerial, explicó que otro de los problemas de esta área, es el cambio de sede repentino para el desempeño de sus funciones.

“¿Por qué nos dan el cambio de un día para otro?, no se nos tiene consideración a las que somos madres solteras, somos muchas que nos mandan a la zona norte y es injusto, en ocasiones hay cosas o funciones que no nos corresponden y que nos obligan a firmar un acta donde no hicimos una actuación o por beneficiar a una persona nos obliguen a hacer un acto”, aseguró.

A la lista de demandas se sumó la escasez de vehículos, combustible y personal, para el buen desempeño y resolución de expedientes.