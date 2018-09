Más de 22 mil trabajadores federales, sin prestaciones

Enrique Mena/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Más de 22 mil trabajadores federales, catalogados de confianza, eventuales y por incidencias, distribuidos en 30 dependencias en el Estado, permanecen sin seguridad social y salarios entre los mil 500 a los dos mil pesos.

Martha Elena Morga Arias, secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (Fstse) en la entidad, explica que alistan una propuesta al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para garantizar mejores condiciones laborales; precisó que son 12 mil trabajadores de confianza y 10 mil trabajadores entre eventuales y por incidencias, que no reciben prestaciones médicas y tienen salarios bajos.

“Hay instituciones donde los trabajadores se presentan como honorarios, si hay, bien, si no se regresan a sus casas, en otras no les pagan nada, son meritorias, deben hacer méritos para que algún día les toque algo, llega el recomendado y ya no les toca nada”.

La propuesta contempla la solicitud que los 22 mil trabajadores federales que se encuentran bajo los tres regímenes, confianza, eventuales y por incidencias, cuenten con un contrato formal que les garantice la permanencia por los servicios devengados.

Además, que sean dados de alta por la instancia federal en el rubro de Seguridad Social, para que cuenten con los servicios médicos que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo merecen.

Otro de los puntos principales es que cuenten con un salario digno, en lugar de percibir entre tres mil pesos y cuatro mil pesos mensuales, se implemente un incremento porcentual de acuerdo a las labores que desempeñan en las diversas áreas, ya sea administrativa u operacional.

Dicha propuesta debe estar lista antes del 1 de diciembre para entregarse directamente al presidente electo, o en su caso a partir de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador.

“Desafortunadamente al trabajador que más duro le pega son los que están como confianza, eventual y por incidencia, la gente operativa es la que más trabaja, es la que saca el trabajo del titular o de los jefes de departamento, son mal pagados, están desprotegidos, no cuentan con las condiciones generales de trabajo, esperamos un diálogo con el presidente y conozca las condiciones del gremio, ojalá escuche la propuesta de no perjudicar a los compañeros”.

Resaltó que mantener en estas condiciones a esta plantilla laboral, que es el grueso de la población, es una violación flagrante a la Ley Federal del Trabajo pues no les otorga lo que por derecho les corresponde.

Según la cifra de la Fstse, son 12 mil trabajadores de base, que sí cuentan con mejores condiciones laborales.