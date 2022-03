Los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) pidieron la destitución del director de la clínica Chetumal, Emmanuel Ángel Gutiérrez García, por los presuntos malos manejos e irregularidades de esta institución.

Aproximadamente 50 trabajadores se manifestaron ayer en las afueras de la clínica Chetumal, ubicada sobre la avenida Insurgentes, para exigir la destitución del director, así como la subdirectora, Maryangel Perea Cabrera y la administradora, Norma Alvarado Farías.

Durante la manifestación, cerca de las 11:30 de la mañana, los inconformes expresaron que entre las irregularidades está el acoso laboral en contra del personal por parte de los directivos, el mal servicio a derechohabientes que acuden a los servicios clínicos, el despilfarro de los recursos financieros.

De igual forma, están exigiendo el suministro de los insumos que se requieren para el buen desempeño de las funciones, como por ejemplo, el equipo de protección personal para la prevención de contagio del virus Covid-19, mismo que reclaman desde el inicio de la pandemia en marzo del año 2020.

También, la instalación de cámaras de vigilancia en el área de cocina, para vigilar lo que hacen los trabajadores cuando están en este lugar, como si fuera un tipo de acoso constante en contra del personal.

“De entrada queremos la destitución del director, la subdirectora y administrativa, ya no los queremos acá, es de este período, la administradora no tiene mucho que llegó, como tres años, es una situación que estamos viviendo, que no podemos permitir que pase”, dijo Francisco Alvarado, representante de los trabajadores.