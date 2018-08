“Esa ma... no sirvió”: empleados hablan de la malla anti-sargazo

Adrián Barreto/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Son cerca de 10 trabajadores de Ar-co los que este martes quitan a mano las algas que violaron al “primer anillo” que instalaron el pasado viernes, y a unos metros, los trabajadores de la Dirección de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) los miran con gracia.

“Esa ma... no sirvió”, dice uno en tono burlón mientras jala de la arena restos de sargazo con un rastrillo. Los de Ar-co no los escuchan pero también están concentrados en quitar a mano, con pala, rastrillo y carretillas el sargazo.

Un día antes, el lunes por la tarde, hay una cuadrilla más grande de Ar-co que se enfrenta con mangueras en mano a la macroalga que sobrepasó la barrera de la que hicieron tanto alarde el viernes pasado, apenas tres días antes, Enrique Reséndiz Gallardo y Alfredo Arellano Guillermo. Parece funcionar, pero la tarea apenas dura un par de horas y antes de las 5:30 los camiones vactor que succionan el sargazo ya se retiraron, mientras “Alejandro”, un encargado de la empresa Ar-co, confirma que “está difícil, pero mañana trataremos de seguir”.

También ofreció tener un informe para este martes, pero no está presente en la Playa Fundadores y ante su ausencia nadie se atreve a hablar. Pero el que sí está es el sargazo y en cantidades que ponen a prueba la barrera antizargazo, considerada como el piloto de un proyecto que costará al menos 11 millones de pesos; pero no pasó la prueba: el incesante arribo del helecho marino termina por deshacer cualquier esperanza.

La embarcación que hace maniobras en el mar comienza a arrastrar el componente azul de la barrera que no pertenece a Ar-co, sino a Dakatso. La quitaron para no volverla a poner, pues la Secretaría de Medio Ambiente (Sema) no les dio contrato como a los de Ar-co.

Funcionarios como el regidor César Navarro Medina y el director de Zofemat, Hugo Uribe Nicolás, lamentan no tener información sobre lo que está pasando pues es un proyecto que compete completamente al Gobierno del Estado.

El viernes que fue instalado este equipo no hubo funcionarios del municipio que acompañaran a Alfredo Arellano. Arellano Guillermo no contesta el teléfono, y Enrique Reséndiz Gallardo, el director de operaciones de Ar-co, tampoco está para confirmar si el proyecto seguirá o no, pues “anillos protectores” como el que se desvaneció ayer serán instalados en caso de seguir adelante con el proyecto.