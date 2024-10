Trabajadores del Poder Judicial en Cancún alzan la voz contra el ‘Plan C’

Este 1 de octubre de 2024, alrededor de 200 trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Cancún salieron a las calles para seguir protestando contra la Reforma al Poder Judicial, también conocida como “Plan C”.

Esta manifestación se desarrolló de manera simultánea a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum Pardo como la nueva presidenta de México, quien gobernará durante el periodo 2024-2030.

Bajo consignas como “México despierta, la dictadura abrió la puerta”, los manifestantes, pertenecientes al Segundo Tribunal Colegiado del XXVII Circuito, se reunieron frente al edificio del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Cancún a las 10:00 de la mañana. Desde ahí, se espera realicen una marcha hasta el kilómetro 0 de la zona hotelera, un punto emblemático de la ciudad.