Trabajadores de Puerto Aventuras, con pocas oportunidades de lograr aumento salarial

La asociación de Colonos de Puerto Aventuras que rige la vida condominal del complejo turístico, adelantó que no hay condiciones para el aumento salarial a sus trabajadores, quienes realizaron un paro de labores durante dos días.

Pablo Alcocer Góngora, representante de la asociación civil, explicó que las peticiones de los trabajadores son infundadas porque la prestación que realizan la hacen ante un ente sin fines de lucro, pese a que funciona al interior del complejo turístico de Puerto Aventuras, un condominio de alta plusvalía que alberga centros de hospedaje y negocios.