Trabajadores exigen reapertura de casinos; es asunto federal, responde Cofepris en Chetumal

Trabajadores de dos casinos de Chetumal exigieron ante las oficinas de la Secretaría de Salud (Sesa) estatal la reapertura de sus centros de trabajo y fuente ingreso y sustento de sus familias.

Ayer por la mañana, entre gritos de “¡Queremos trabajar!, ¡Queremos trabajar!”, y pancartas de “Nos sentimos ignorados”, “Dependemos del Casino”, “Necesitamos trabajar”, “¿Y los casinos para cuándo?; los aproximadamente 30 trabajadores de los casinos “Mayan Gold” y “Yak”, exigieron la presencia de Miguel Pino Murillo y Alejandra Aguirre Crespo, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y Secretaría Estatal de Salud de Quintana Roo, respectivamente.

Indicaron que las empresas en las que trabajan los apoyaron con el pago de su sueldo, durante los primeros dos meses de la pandemia por Covid-19, pero desde hace cinco meses no perciben ni un solo peso.

Ricardo Delfín Velázquez, trabajador del casino “Mayan Gold”, ubicado en la plaza Capital Center, expresó que en ese lugar trabajan 57 personas quienes no tienen desde hace cinco meses no tienen trabajo.

Señaló que en el “Yac” laboran más de 50 personas, y entre los trabajadores se encuentran madres solteras, estudiantes y padres de familia, quienes dependen al 100% del sueldo que perciben por trabajar en el casino, que desde hace siete meses cerró sus puertas.

Indicó que todo el personal de los casinos ya cumplió con cada uno de los cursos que las autoridades federales y estatales requieren en cuanto al Covid-19, además de que la administración de los lugares cumple con los protocolos respectivos en la materia.