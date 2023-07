Trabajadores del Tren Maya denuncian bajos sueldos y maltrato militar

Trabajadores civiles del Tramo 7 del Tren Maya en Quintana Roo acusaron que perciben bajos sueldos por largas jornadas de trabajo, amenazas de despido por parte de mandos militares y que ni siquiera cuentan con el abasto suficiente de agua potable, aun con altas temperaturas que se registran en esa región.

El Tramo 7 está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y comprende 254.5 kilómetros de vía férrea de Chetumal a Escárcega, Camepeche y pasa por un municipio de Quintana Roo y tres de Campeche, con una estación en Pujol y tres paraderos distribuidos en Nicolás Bravo, Calakmul y Centenario.

Los inconformes que aparecen en la grabación, indicaron que laboran en el Frente 2 de Nicolás Bravo.

"Queremos que usted (presidente) nos haga caso, están todos los responsables aquí, mis compañeros, todos los de Chiapas, que nos apoye, porque realmente nos están tratando mal, el agua la traen casi como a las 12 del día, nos dejan sin agua y queremos que nos apoyen esto", indicó el trabajador.