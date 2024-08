Trabajadores del Tren Maya fuerzan a empresa privada a pagar quincenas atrasadas

Por más de seis horas, trabajadores del Tren Maya bloquearon ayer el acceso a Chetumal, cerca de la carretera que conecta con Belice, debido a la falta de pago y quienes exigían la retribución económica de su trabajo.

En total son 87 personas afectadas por la falta de pago de cuatro quincenas; sin embargo, los trabajadores no están contratados de manera directa por la Secretaría de la Defensa Nacional, sino por una empresa privada, según lo dieron a conocer los propios manifestantes.