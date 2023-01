Trabajo infantil deja sin vacaciones a miles de pequeños en Q. Roo

José (nombre ficticio) tiene 12 años y en estas vacaciones decembrinas, en lugar de jugar con sus amigos y disfrutar de sus tres semanas de descanso, pasa al menos seis horas limpiando las llantas de los coches que paran en uno de los semáforos de la avenida 20 de noviembre, en la región 240 de Cancún. Lo acompañan su padre y una hermana mayor.

Él - como miles de niños en Cancún-, tiene que trabajar para ayudar con el sustento familiar. Hace poco más de una semana que llegaron al Caribe mexicano para buscar una mejor vida.