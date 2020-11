Trabajo infantil: niños cambian los libros por machetes en los cultivos

La pandemia amenaza el futuro de niños y niñas en la zona rural de Quintana Roo, a quienes el coronavirus los obliga a ocuparse, ya no en la escuela sino en el trabajo duro del campo.

Con las aulas cerradas, los libros, cuadernos y lápices han sido sustituidos por machetes, principalmente, en la zona de cultivo de caña de azúcar.

Desde las 5 de la mañana junto a sus hermanos, primos y padres, los niños se levantan para ir a las parcelas en la ribera del río Hondo. Chapear, fumigar, arrancar zacate, sacar piedras y resembrar, es en lo que se ocupan mientras inicia la temporada del corte de caña.

Niños caminando sobre la vía federal Ucúm-La Unión o en caminos saca cosechas, rumbo a los trabajaderos, con machete y ánforas de agua en mano, es lo que adorna el paisaje casi todas las mañanas.

En lugar de ir a la escuela, decenas de menores se han volcado a los campos agrícolas, lo que antes era contribuir a los quehaceres de la familia, hoy es un trabajo de tiempo completo.