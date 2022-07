Tráfico por obras en la Colosio aumentaría el consumo de gasolina

Transportistas turísticos y de mercancías prevén que tendrán un aumento en sus gastos operativos, debido a las obras que realizará el gobierno federal en el bulevar Luis Donaldo Colosio, en Cancún.

Representantes de estos sectores señalaron que habrá un mayor consumo de gasolina, ya que se prevé la saturación de automovilistas en las vías alternas que se dispondrán para permitir que avancen las obras en dicha zona.

El delegado estatal de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas(Amotac), José Alberto Estrella Sierra, señaló que los integrantes de esta organización refieren que las rutas alternas, puestas a disposición por las autoridades, ya presentan saturación vial, lo que ha causado que registren retraso de alrededor de una hora en la entrega de sus productos.

Sin embargo, prevén que cuando empiecen las obras del gobierno federal en el bulevar Colosio, el retraso rebase por mucho las dos horas, lo que implica un aumento en el consumo de combustible.

Reconoció que “no tienen ni idea de cómo vamos a amortiguar ese impacto, pero estamos buscando la forma de no afectar los bolsillos de la ciudadanía”.

José Bizarro Galván, presidente del movimiento Transportistas Organizados Unidos de la Riviera (Tour), indicó que el sector que representa también tendrá impacto en el costo de sus operaciones, debido a causas antes mencionadas, originadas por las obras que realiza el gobierno federal en la entrada de Cancún.

Sin embargo, descartó que, de momento, vaya a haber un alza en el precio de sus servicios, pues podría ser contraproducente para ellos.

“Nuestros precios no están controlados, pero nos regimos por la oferta y la demanda, por lo que regularmente se mantienen. Realmente no tenemos pensado, en algún momento, subir nuestros costos, porque generaría especulación y que la gente no nos use”.