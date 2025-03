Tramitan municipalización de 75 fraccionamientos en Benito Juárez

La Canadevi trabaja con el Ayuntamiento de Benito Juárez para lograr municipalizar 75 fraccionamientos que fueron construidos por socios de la cámara; se espera que los trabajos finalicen al cierre de la administración.

Leonardo Garrido Hurtado, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, detalló que están realizando reuniones con las autoridades cada ocho días para que sea una realidad que estos fraccionamientos que están distribuidos en todo el municipio tengan los papeles, con ello dar un mayor beneficio a los habitantes.

“Para ello se firmó un convenio de colaboración, esto debido a que años atrás se realizaron proyectos que no terminaron su proceso de donación de espacios o calles a desarrollar y la finalidad ahora es lograrlos para así dar una mayor certeza”, explicó.

El trabajo que comenzó apenas en febrero va a permitir que se vaya disminuyendo estos asentamientos en los que no se pueden invertir recursos en servicios públicos. Ahora lo que se busca con la municipalización es que el Ayuntamiento pueda invertir para así lograr mejorar la infraestructura a través de la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano.

“Por ahora solo es un trabajo de desarrollos que pertenecen a agremiados de Canadevi y así empujar la documentación y que salga lo más pronto posible. Pero el plazo es que los 75 fraccionamientos estén municipalizados en tres años”, detalló.

Se estima que en el municipio hay cerca de 180 desarrollos que a lo largo de la historia del municipio no fueron municipalizados y que lleva a que las familias no puedan acceder a los servicios. En algunos casos incluso las desarrolladoras ya no existen y es por ello que el trabajo está siendo entre la cámara y el ayuntamiento.

Garrido Hurtado recordó que hace más de 10 años, la Canadevi traía un ritmo de construcción por arriba de 18 mil viviendas. Sin embargo, ahora el ritmo de colocación está por alrededor de ocho mil.