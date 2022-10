El trámite para obtener el testamento en el estado aumentó hasta el 50% durante la pandemia de Covid-19, ante el temor de la gente de perder la vida, aunque el número de personas testadas continúa siendo bajo.

Ivonne Lemus Arellano, secretaria del Consejo Directivo del Consejo de Notarios del Estado de Quintana Roo, aseguró que este crecimiento no se ha sostenido en los últimos meses, debido a una falta de cultura y la proliferación de mitos.

“Incrementó un poco, pero no al número que realmente considerábamos que iba a suceder. Personalmente sí creí que esto de la pandemia iba a hacer que el número de testamentos se disparara y no fue así, un 50% de lo normal sí aumentó” , agregó.

Sin embargo, reconoció que este incremento no fue suficiente, pues recordó que según un cálculo de la Presidencia del Consejo Nacional, alrededor del 7% de la población en edad de testar cuenta con un testamento. “No es nada”, lamentó.