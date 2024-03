Transporte de Cancún excluye a las personas con discapacidad

El transporte público se ha olvidado totalmente de las personas con discapacidad, quienes enfrentan grandes problemas en Cancún, a pesar de que se han anunciado nuevas unidades de transporte y que por reglamento este sector tiene derecho a que se le garantice el servicio.

Según información del Instituto de Movilidad de Quintana Roo, en Benito Juárez hay aproximadamente ocho mil taxis, mil 200 camionetas colectivas, y más de 300 camiones de transporte público.

Sin embargo, solamente una unidad del sindicato de taxistas “Andrés Quintana Roo” junto con otras dos unidades de transporte disponible al público, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Benito Juárez, cuentan con los aditamentos necesarios para abordar adecuadamente a gente con discapacidad.

El resto del transporte no cuenta con las suficientes medidas inclusivas, ni siquiera los 100 nuevos camiones que fueron presentados para la zona hotelera a finales de febrero pasado.

Esto a pesar de que el Reglamento sobre los Derechos, Atención e Inclusión de las personas con discapacidad de Benito Juárez, Quintana Roo, establece que debe haber medidas inclusivas en instalaciones y servicios públicos, incluido el transporte, que aseguren su acceso en igualdad de condiciones que los demás.

Ricardo Prudente Velázquez, director para la Inclusión de Personas con Discapacidad de Benito Juárez, explicó que los aditamentos de inclusión que deben tener las unidades son rampas para el abordaje eficiente de la gente con silla de ruedas, bastones o muletas.

Asimismo, asientos exclusivos para gente con discapacidad que no tengan silla de ruedas, señalética, un espacio adaptado para una silla de ruedas, y que las unidades sean operadas por choferes con capacitación de la cultura de la discapacidad.

“El gran problema de muchas personas con discapacidad es que dicen que no se pueden mover de su silla de ruedas al momento de transportarse, y no pueden subir a un vehículo que no está adaptado.