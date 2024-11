Transporte universitario gratuito sigue en pausa por falta de recursos

Los universitarios de Playa del Carmen tendrán que seguir esperando la llegada de un transporte accesible y gratuito, porque el gobierno de Solidaridad carece de presupuesto para operar dos autobuses comprados por la pasada administración municipal.

Nayeli Molina Rosado, directora de Transporte de Solidaridad, informó que han solicitado el presupuesto económico, monto que se reservó, para operar estos dos autobuses el siguiente año.

“Hemos trabajado en las solicitudes en razón de presupuesto porque durante la administración anterior si se hizo, pero la misma no fue autorizada por consiguiente no hay dinero para la operatividad, no hay para el diésel, además no hay para el capital humano que serían los operadores de estas unidades”, explicó.