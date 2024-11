Tras cateo a taxistas, líder seguirá de secretario del ayuntamiento de Solidaridad

Pese al cateo practicado por la noche del miércoles en la sede del sindicato de taxistas Lázaro Cárdenas del Río cuyo dirigente es Luis Herrera Quiam, éste se mantendrá también en el cargo de secretario general del ayuntamiento de Solidaridad.

La presidenta municipal Estefanía Mercado Asencio, sin dar más detalles, dijo que la diligencia ministerial no involucra al funcionario, sino a otros miembros de esta organización gremial.

“En el sindicato de taxistas, como en cualquier organización (...) tenemos gente comprometida y gente que no está comprometida (...) el secretario se ha mostrado muy colaborativo con la autoridad que cualquier tema en el caso de que no se cumpla la ley, se le dé seguimiento (...) el secretario Luis Herrera Quiam se mantiene como secretario general de este ayuntamiento”, dijo Mercado Asencio.

Luis Herrera es líder taxista y secretario general del ayuntamiento de Solidaridad, el encargado de la política interna en el cuerpo colegiado y principal coordinador de los trabajos para la elaboración de reglamentos que llevan a cabo los integrantes del cabildo local.

Todo lo anterior es en el contexto de que el pasado miércoles, alrededor de las 22 horas, ocurrió un cateo en la sede sindical ubicada al sur de Playa del Carmen, frente a Xcaret.

Este medio de comunicación solicitó información al órgano procurador de justicia sobre este cateo. Se informó que se publicaría información oficial; aunque hasta la redacción de esta nota informativa no ha ocurrido.

“En el sindicato, así como tenemos gente buena, también tenemos gente que no está comprometida con los valores y principios que significa servir, no sólo sucede en el sindicato, también sucede en cualquier lugar. Si en este gobierno detectamos alguien que no esté cumpliendo las reglas, se va”, reiteró Mercado Asencio.