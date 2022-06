Reportan afectaciones en cultivos de maíz elotero tras las fuertes lluvias

En el primer recuento de los daños a la agricultura por las lluvias; las comunidades entre Quintana Roo y Campeche, reportan la afectación en 150 hectáreas de maíz elotero y continúan en censo.

El presidente la asociación de Productores Eloteros Varcast, Antonio Vargas Valentín, dijo que al momento las lluvias torrenciales y escurrimientos han dejaron una afectación de al menos el 60 por ciento de las hectáreas sembradas por esta asociación que son al menos 250.

Dijo que estas cifras no son las finales, ya que las lluvias no han cesado y los productores continúan revisando sus afectaciones, ya que hay predios donde no se ha podido acceder debido al mal estado en que las lluvias dejaron los caminos saca cosecha.

(Foto: Archivo SIPSE)

Aproximadamente hay pérdidas del 60 por ciento en la producción de maíz elotero, que sufrieron productores de los ejidos Morocoy, San Pedro Peralta y Lázaro Cárdenas a consecuencia de las torrenciales lluvias que afectó la zona sur de Quintana Roo, desde el pasado fin de semana, señaló el campesino.

“Hay muchos cultivos de con afectaciones, nosotros tenemos un área de 5 hectáreas y quedo solo el 30 por ciento, y en otra área de elote de 8 hectáreas las lluvias nos dejaron el 50 por ciento”, comentó.

Ahora la pieza pagada en campo se encuentra en un peso con 30 centavos de segundo corte en un peso, la afectación es grave, porque se habían escogido las partes más bajas con humedad para sembrar y ahora afectó el temporal.

“Todos los productores eloteros estamos para llorar, los que nos adelantamos para sembrar en abril, estamos padeciendo, estaba a punto de lograr la cosecha en junio, algunos cultivos estaban en etapa de jilote grueso, faltaba 8 o 10 días para cosechar y ya no llegaron, se perdieron”, expreso.

Productores eloteros esperan ayuda del gobierno

Por hectárea dijo se cosechan hasta 50 mil piezas de elote, por lo que las pérdidas para el sector son cuantiosas, ya que además de la mano de obra, también se pierde el capital y el tiempo.

“Ojalá y el gobierno nos eche la mano, se compadezca y nos aviente, aunque sea semillas para volver a sembrar, porque desgraciadamente el gobierno no, nos ha dado nada en los últimos años, nos tienen abandonado”

Dijo que el sembrar una hectárea de maíz representa gastos por cerca de 20 mil pesos, entre la preparación de la tierra, semillas, los insumos y mano de obra para la para la limpieza de la maleza, la aplicación de fertilizantes y herbicidas.