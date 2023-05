Tras publicación del decreto de AMLO, elementos de la Semar tomaron instalaciones de Ferrosur

Grupo México informó que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) ocuparon el tramo de Coatzacoalcos-Medias de Aguas la mañana de este viernes, 19 de mayo, luego de que el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador se publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF), pese a lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La acción de las fuerzas armadas contradice la invalidez que determinó la SCJN un día antes, sobre el decreto de AMLO publicado en noviembre del 2021, mismo que buscaba o busca blindar los proyectos y obras de infraestructura prioritarios de la Cuarta Transformación por lo que resta de la administración.

El Pleno de la Suprema Corte aprobó, por mayoría de votos, declarar la invalidez del acuerdo en resolución de una controversia constitucional promovida por la Institución Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales (INAI), al considerar que vulnera el acceso a la información.

Pese a ello, en la edición vespertina del DOF del 18 de mayo, se publicó el decreto para catalogar al Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la refinería de Dos Bocas, entre otros proyectos, como temas de seguridad nacional e interés público.

“Decreto por el que la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como los aeropuertos que se indican, son de seguridad nacional y de interés público”, refiere el decreto publicado.

Haciendo uso del artículo 89 Constitucional, el titular del Ejecutivo consideró que el Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024) tiene como objetivo articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz. “El Gobierno de México entiende a la Seguridad Nacional como una condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, buscando construir una paz duradera y fructífera”, mencionó.

En el concepto de Seguridad Nacional, “se debe garantizar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado democrático, así como un desempeño de gobierno ético y transparente, al mismo tiempo que fortalecer un modelo de seguridad con profundo sentido humano”.

Tras la publicación, el presidente López Obrador volvió a defender su decreto, al tiempo que acusó a la SCJN y al “poder conservador” de estar en contra de su administración.

“No significa que no se va a informar, pero engañaron, pero como hay mucha gente que tiene ganas de que les digan mentiras acerca de nosotros, aunque sean mentiras: tú miénteme si se trata de Andrés Manuel o de AMLO, o de “El Peje”, creo todo lo que me digas”, dijo AMLO en su conferencia matutina. Además, justificó su acción como una nueva medida en contra del bloque de oposición que, según él, no desea el progreso del sureste del país.

Por ello, y tras el nuevo revés de la SCJN, el presidente López Obrador consideró establecer como una zona de seguridad nacional la región de la Península de Yucatán, como los aeropuertos de Chetumal, Tulum y Palenque; puertos marítimos y ferrocarriles, como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico.

405 mil pesos al mes, es el verdadero sueldo de AMLO, según Loret de Mola

Una reciente investigación de Latinus, presentada por Carlos Loret de Mola la noche del 16 de mayo, explicó que el valor de los ingresos mensuales del presidente Andrés Manuel López Obrador podría superar los 400 mil pesos.

A partir de solicitudes de transparencia y reportes del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023, el equipo de investigación de Latinus sumó la cifra correspondiente al salario del mandatario con los gastos de los cuales él no se encarga, como renta, combustible y servicios.

Al hacer un desglose, Loret de Mola detalló que, de acuerdo con el PEF 2023, el ingreso mensual de AMLO es de 163 mil 793 pesos, incluyendo prestaciones como aguinaldo, prima vacacional, seguro social y medidas de protección al salario, entre otras.

“Cuando el presidente habla de su sueldo no dice todo lo que no paga, pero sí recibe y sí disfruta”, acusó el comunicador durante su programa.

En este sentido, explicó que el presidente no paga la renta que correspondería al departamento que ocupa en Palacio Nacional, un inmueble de 300 metros cuadrados con dos recámaras, un baño completo, un estudio, un cuarto de servicio, sala, comedor y cocineta.

Con base en las cotizaciones de alquileres en la zona Centro de la Ciudad de México, Loret de Mola indicó que rentar una vivienda de similares características (sin estar dentro de una construcción como lo es Palacio Nacional) cuesta cerca de 90 mil pesos al mes, sin contar servicios.

Respecto al pago de luz, el equipo de investigación obtuvo datos sobre las facturas mensuales de Palacio Nacional, que ascienden a 250 mil pesos. En proporción, de acuerdo con las estimaciones, al departamento en el que vive AMLO le correspondería un gasto de mil 875 pesos al mes por este concepto.

La cuenta por el servicio de agua para la sede del Poder Ejecutivo es de 174 mil pesos mensuales, que se traducirían en mil 305 pesos para el departamento del mandatario federal. A estos gastos se sumarían los de un paquete de internet (650 pesos aproximadamente) y un plan telefónico (700 pesos en promedio).

Adicionalmente, Loret de Mola refirió que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), una familia con ingresos similares a la del presidente tiene un gasto mensual aproximado de 16 mil pesos entre alimentos, vestido, calzado, artículos para el hogar, cuidados de salud, cuidados personales, gastos de educación y de esparcimiento.

Por otro lado, Latinus expuso que la Presidencia tiene asignados más de 66 mil pesos mensuales en combustible para los vehículos que utiliza AMLO, así como los que usan los miembros de su escolta.

En esta cifra están contempladas también las camionetas Suburban en las que viajarían los hijos del mandatario, Andrés y José Ramón. Bajo esta misma narrativa, los seguros de este tipo de automóviles pueden superar los 19 mil pesos al mes.

Encima, el referido medio obtuvo documentos que evidenciaron que Presidencia gasta 17 mil 601 pesos mensuales en servicios de tintorería, los cuales se añadirían a los sueldos del personal particular que, presumiblemente, trabajaría para López Obrador.

Suponiendo que este personal se conformara por sólo un chofer, una persona para labores de limpieza y mantenimiento y un enfermero o enfermera particular, la suma de sus salarios llegaría a poco más de 27 mil pesos.

Por tales motivos, al agregar todos los montos, las percepciones mensuales reales del presidente equivaldrían a 405 mil 156 pesos.

Carta dirigida a los países del primer mundo (Hace cinco años éramos como ustedes)

Carlos Alazraki

Prólogo: según un estudio realizado para El Universal por parte de mi admirado tocayo Carlos Loret, ahora resulta que con todos sus gastos diarios Andrés gana 405 mil pesos al mes, no 149 como él presume, sino 405 mil pesos. Estimados países desarrollados: Lo que les voy a platicar no es una historia de Ciencia Ficción. Lo que les voy a platicar tampoco es un guión de película. Es una historia real. Como todos ustedes saben, nací en México, estudié en México, vivo en México, trabajó en México y adoro a mi país sobre todas las cosas. Y lo que le ha pasado a mi país es una historia de no creerse. Hace 5 años entró al poder legítimamente ganado un cuate llamado Andrés. Andrés viene de un estado llamado Tabasco, ubicado en el sur del país. Y aunque viene de una familia normal de clase media, Andrés salió como un tipo resentido. La razón, no tengo ni idea. Y con ese resentimiento Andrés creció y logró terminar su carrera en la UNAM 14 años después. Ya en la presidencia, el anterior presidente le dejó al país con un dos por ciento de desempleo formal. Y Andrés en solamente 5 años ya los subió al siete por ciento. El antiguo presidente llamado Enrique, le dejó en caja arriba de 500 mil millones de pesos para cualquier contingencia. En sus primeros seis meses de gobierno, Andrés se los chutó. También, cuando Enrique terminó la presidencia, México era un ejemplo ante el mundo por su sistema de vacunas a los niños. Todos los niños en México eran vacunados, inclusive los niños con cáncer siempre fueron atendidos con sus medicinas. Entró Andrés, cambió las reglas y desgraciadamente en 5 años han muerto cerca de 7 mil niños por falta de medicamento y atención médica. También, cuando Enrique dejó la presidencia, dejó en construcción 35 por ciento de uno de los aeropuertos más importantes en el mundo, ubicado en Texcoco, que iba a ser el “job” más importante de Norteamérica. ¿Y qué creen? Andrés lo paró y construyó una basura llamada “Chaifa”, que más que un aeropuerto parece una estación de autobuses. En materia de muertes violentas, Andrés ya superó a Enrique con su política de abrazos no balazos, en 4 años hay más muertos que en los 6 de Enrique. Hay una magistrada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se plagió dos tesis, no una, dos. Morena dice que son de izquierda cuando le ha dado todo el dinero al Ejército, o sea Morena, no es de izquierda sino más bien son de derecha y muy, muy cerca del fascismo. En fin amigos primer mundistas, tenemos un presidente que no viaja al extranjero por miedo, no habla ningún otro idioma, cuando le conviene aplica, y en sus Relaciones Exteriores, la Doctrina Estrada, y, cuando no, simplemente se queda callado. Como son los ejemplos que jamás critica las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero si, se va con todo contra los países democráticos, como Perú. Total una vergüenza. Y para terminar: ¿Qué creen? Según la Organización Internacional contra la corrupción, de 139 países que estudió, Enrique dejó a México en el lugar 102. Y en el año 2022, o sea tres años después, Andrés nos llevó al lugar 135, sí amigos, 135 de 139 países. Quién es el último lugar, gana. Conclusión: En primer lugar México está hecho un verdadero desmadre. En segundo lugar, ni Andrés, ni Morena saben gobernar. En tercer, lugar Morena destruye. Y en cuarto lugar, el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, no destruyen. Así están las cosas ¡Qué horror, verdad!

Gobierno sin Derecho igual a decadencia

Cuentan las leyes bien intencionadas que en los Estados Unidos Mexicanos se tiene y debe de conservar el gobierno de iure o de derecho en razón a que fue constituido de manera legal y, debe de desenvolverse acorde a los fines y excelsos principios jurídicos consagrados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las mismas lenguas también ventilan que Montesquieu dijo de manera muy elegante que: “la descomposición de todo gobierno comienza por la decadencia de los principios sobre los cuales fue fundado”.

A la par, esas personas bien preparadas refieren que una transformación política en un Estado soberano de derecho sólo se lleva a cabo a través de su orden jurídico, ya que con ocurrencias ese Estado de Derecho sólo se convierte en un gobierno de hecho y ello acontece cuando el gobernante desconoce de propia autoridad el orden institucional inserto en esa Constitución Política antes mencionada. Tal podría ser el caso si la Cuarta Transformación de la nación desconozca, no acate o ignore el orden jurídico establecido en la Carta de 1917 y entregue o lleve a México a un desorden y ausencia del Estado de Derecho.

Según los grandes entendidos sobre éste tópico, México se encuentra en el filo de la navaja en la actual época política, ya que de un gobierno de derecho se puede convertir, sin más, en un gobierno de hecho, más que en ninguna otra época, y, ello acontecería no sólo por la problemática interna del Estado, sino también por problemas derivados del orden internacional.

Esos mexicanos de bien y también mejor ilustrados, hacen saber que cualquier problema de perturbación del orden jurídico dentro de ese Estado de Derecho se convierte en una lucha de ideologías y por consecuencia lógica da luz a un proceso contradictorio, el cuál resultaría bien dañino para México.

La gravedad de esa contienda de ideologías y, por sobre todo si una de ellas es ajena a la idiosincrasia del mexicano y de la propia Carta Magna, daría origen a situaciones no sólo ásperas, sino peligrosas para la subsistencia de ese ya muy referido Estado de Derecho.

Los Estados Unidos Mexicanos desde el nacimiento en Querétaro de nuestro Pacto Federal, ha vivido en un orden de legalidad de forma pacífica y tranquila, sin divisionismo social y sin problemas que alteren el orden jurídico por ocurrencia alguna, siempre acorde con la ley, es decir satisfaciendo los requisitos en los que el gobernante la acata, no desdiciéndola o desechándola con políticas como “no somos iguales” “besos y abrazos a la delincuencia”.

Nuestro Supremo Mandato Constitucional prevé que los gobernantes pueden ser destituidos y puestos a disposición de un órgano jurisdiccional en aplicación de leyes de responsabilidades o siguiendo los cánones establecidos por los propios arábigos insertos en la Constitución.

El consentir, aplaudir, encubrir o persistir en la no investigación de la narco-política en un caso grave para la Justicia de México.

¿Hasta cuándo el pueblo va a exigir el cumplimiento de la Ley?

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

“Competencia insana” entre la Marina y la Sedena por el control de tierra y aire en los aeropuertos.

La participación de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en cada vez más proyectos y labores preocupa a especialistas. Recientemente, expertos consultados por El Financiero explicaron que la llegada de Mexicana de Aviación provocaría, entre otras cosas, competencia desleal, así como posible opacidad.

El principal riesgo de que la Sedena opere una aerolínea es que cuenta con un régimen de contratación de bienes y servicios diferente al de otras dependencias, pues, por la naturaleza de sus funciones, puede reservar información de sus gastos por cuestiones de seguridad nacional.

El periodista Darío Celis explicó en su columna para El Financiero de este miércoles 17 de mayo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador maneja una “competencia insana” entre la Marina y la Sedena por el control de servicios de tierra y aire en los aeropuertos.

Explicó que la Sedena tiene, al parecer, todos los permisos para crear proyectos de infraestructura, situación que incomodó a la Marina. Además, dijo que se desconoce la intención de López Obrador por dividir el control del sistema aeroportuario y si existe algún tipo de presión sobre el mandatario.

De acuerdo con Darío Celis, estos son los principales servicios, obras y presupuestos que maneja la Marina y el Ejército:

Marina

Manejo de puertos y de aduanas, que significa control sobre flujos monetarios.

Gestión del Aeropuerto Internacionalde la Ciudad de México (AICM).

Creación del Grupo Aeroportuario Casiopea,que además de operar en el AICM tiene otros seis de la red de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).

Fuentes de la ASA señalaron a Darío Celis quela Marina ofrecerá un servicio de transporte de pasajeros de autobuses y minivans de aeropuertos a ciudades o de aeropuertos a aeropuertos.

Ejército

Presupuesto para construir y operarel Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Aeropuerto de Tulum, Quintana Roo.

Aerolínea Mexicana de Aviación.

El Tren Maya a través delGrupo Aeroportuario Olmeca-Maya-Mexica, mismo al que se le asignará toda la recaudación del impuesto al turismo.

Asignación de los aeropuertosde Guaymas, Ciudad Obregón, Palenque y Campeche.

Servicios de otras dependencias del Gobierno, como Pemex, servicios particulares, concesionados de transporte y almacenamiento de petrolíferos y personas, así como la turbosina que almacena y vende la ASA.

“Servicios de concesión privada en el transporte de pasajerospara convertirlos en servicios públicos administrados por la Sedena.”

Darío Celis concluye que la milicia “no tiene llenadera” en la operación de trabajos que corresponden a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Con información de Aldo Munguía y Darío Celis.

Necedad por desdeñar la Ley

A la Cuarta Transformación de la nación se le ha tachado, con mucha razón, de desdeñar el punto de vista de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de preocuparse tan sólo de imponer una corriente política ajena a la idiosincrasia de México, sin ponerse a meditar que las costumbres viciosas de otras naciones, no sólo son inaplicables en éste País, sino son de temer por la inestabilidad que arrojan.

Jacques Maritain, siendo embajador de Francia en la santa sede y muy influenciado por Platón dijo: “el Estado es únicamente esa parte del cuerpo político cuya función específica consiste en mantener la ley, en promover la prosperidad común y el orden público y, en administrar los negocios públicos. El Estado es una parte especializada en los intereses del todo. No es un hombre o un grupo de hombres; es un conjunto de instituciones que se combinan para formar una máquina reguladora que ocupa la cumbre de la sociedad”, escrito en su obra “El hombre y el Estado”. Página 11 y 12.

Andrés Manuel López Obrador, aún con su notoria necedad, debe de comprender que al desdeñar a nuestra Carta Magna rompe con la función específica del Estado que consiste en mantener y respetar la Ley.

Un México carente de respeto al Derecho y sus Leyes es inconcebible e inútil. La sociedad y el Estado Mexicano deben de estar gobernados por valores supremos encaminados al aseguramiento de un justo respeto a la Constitución Política.

Hoy más que nunca, ante la presencia de un sistema político inadecuado por la idiosincrasia de la patria que prende eliminar la funcionalidad de nuestras instituciones republicanas, para encadenarla a una forma muy especial de gobernanza, los abogados libres pensadores hemos de discutir nuestra posición de respetar la ley, cualquier otro propósito convertiría a la Cuarta Transformación de la nación en un monstruo de mil cabezas que solo conduciría a México a una debacle.

En conclusión, la política, el Estado y Andrés Manuel López Obrador, sólo se encuentran encadenados al Orden Constitucional Mexicano, a nuestras instituciones republicanas y ante las posibles injerencias de políticas ajenas a la peculiaridad de los Estados Unidos Mexicanos que atenten en contra de la función específica de mantener y respetar el contenido de la Ley; las togas independientes de ésta Nación sostienen y sostendrán un enfrentamiento en contra de ello.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Javier Alarcón, arremetió contra la gestión de Ana Gabriela Guevara como directora de la Conade

Después de que las nadadoras mexicanas consiguieron un par de medallas de oro en el Mundial de Natación 2023 con sede en Soma Bay, Egipto, el periodista y analista, Javier Alarcón, arremetió contra la actual gestión de Ana Gabriela Guevara como directora de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), pues externó su molestia por el nulo apoyo hacia el atleta mexicano.

Luego de que el pasado 13 de mayo, el representativo mexicano de nado sincronizado obtuviera el primer lugar en la disciplina por equipos con una rutina bajo el ritmo de “Don’t stop me now” de Queen, y posteriormente el lunes 15 de mayo la dupla de Nuria Diosdado y Joana Jiménez hicieran lo propio en la prueba de duetos libres, las críticas y señalamientos hacia la Conade no se hicieron esperar.

Después de la “cachetada con guante blanco” que dieron las mexicanas hacia Ana Gabriela Guevara y su nulo apoyo durante los últimos años para la Federación Mexicana de Natación y Clavados (FMN), el periodista, Javier Alarcón, publicó un video en sus redes sociales en el cual critica la labor de la ex atleta, señalando que no cumplió con sus promesas de años atrás.

Conozco su historia de primera mano, una historia de humildad al principio, de disciplina, de horas y horas de entrenamiento, y en todo ese camino, Ana siempre me decía: “Voy a llegar algún día a dirigir el deporte para reivindicar, para ayudar a los deportistas, para que no les falte nada; ni uniformes, ni giras (...)”, pero tristemente hoy estamos viendo una de las gestiones más desastrosas.

Posteriormente, comenzó a apuntar en los aspectos negativos que ha tenido la oriunda de Nogales, Sonora, resaltando la falta de seriedad y compromiso desde que tomó su cargo en la Conade en diciembre del 2018. En este sentido, refirió que no da la cara para hablar sobre dichos señalamientos. Además, no da la cara, se esconde. No sé si tenga amigos allí o no (Conade); hay un tema de la Auditoría Superior de la Federación contra ella, apoya a un tipo como Kiril Todorov, ella se empeña en apoyarlo. Hay pocos atletas que hablan bien de ella, que declaran “Me han apoyado”, pero ¿Cuál es el fondo de esto?, ¿Tiene alguna instrucción de la SEP o el presidente?, ¿Dónde está el apoyo por el que ella siempre peleó?

Cabe recordar que la Federación Mexicana de Natación y Clavados (FMN) aún mantiene conflicto y diferencias con la World Aquatics debido a la acusación de peculado en contra de Kiril Todorov, presidente de la FMN, quien se encuentra vinculado por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por supuesta apropiación de 8.7 millones de dólares, dinero que fue destinado a recursos públicos, y pese a tener todas las acusaciones en su contra, Ana Gabriela Guevara ha mencionado que mientras ninguna autoridad mexicana no declare culpable a Todorov, seguirá siendo reconocido como presidente de la FMN.

De igual manera, es importante señalar que el gobierno y la Conade retiraron toda clase de apoyos al equipo femenino de nado sincronizado. A raíz de ello, las integrantes del conjunto mexicano tuvieron que vender trajes de baño y otros accesorios para poder financiar su viaje; aunque después, algunas empresas privadas optaron por unirse a su causa y las terminaron apadrinando por medio de patrocinios.

Desde el inicio de la gestión de Guevara en la conade, el ente se ha visto envuelto en varios casos por supuestos malos manejos de recursos. Como lo señaló Alarcón, la Auditoría Superior de la Federación llegó a acusar a la institución por diversas irregularidades.

Abrazos, balazos y fracasos

(Raymundo Riva Palacio)

La lucha contra la delincuencia sigue, como en los gobiernos anteriores, con más recursos presupuestales. Pero el resultado es que hay más violencia y más muertos.

La estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador sintetizada en la frase “abrazos, no balazos”, es una mentira. A lo largo de su sexenio se ha mantenido la guerra contra la delincuencia organizada, lo cual lleva a dos reflexiones. Que su estrategia sólo sirvió para la narrativa de que “era diferente” al ex presidente Felipe Calderón, que enfrentó a los cárteles y a las bandas criminales en el país, y que la gestión de esa política oculta fue un fracaso, pues los índices de violencia rebasaron ampliamente a los de sus predecesores, y los homicidios dolosos se mantienen en máximos históricos.

Un informe de las organizaciones no gubernamentales Data Cívica e Intersecta, ‘La guerra que cuenta la Sedena’, sustentado en los correos electrónicos del Ejército que fueron hackeados por el colectivo que se hace llamar Guacamaya, exhibe la mentira de López Obrador, que el 30 de enero de 2019 declaró: “Ya no hay guerra. Oficialmente ya no hay guerra”. Apenas iniciaba el sexenio cuando dijo que buscaba la paz y la iba a conseguir. “Pero la guerra no terminó”, concluyeron Data Cívica e Intersecta. “Se siguió peleando y registrando internamente como tal. Incluso, atribuyéndole 11% más muertes que su antecesor”.

Los correos hackeados incluyeron una base de datos analizada por las dos organizaciones, que registran más de 58 mil eventos entre 2017 y 2020, que dejaron 70 mil 898 personas asesinadas, que fueron contabilizadas como “vinculados a la delincuencia organizada” con una metodología poco clara, precisaron, y estigmatizante, similar a la que se empezó a utilizar en el gobierno de Calderón.

La estigmatización ha continuado en el gobierno de López Obrador, el cual, bajo la metodología aplicada, ubicó en esa clasificación a 59.3 por ciento de los asesinatos totales en el país, superior en 7.3 por ciento de los que se sumaron en el gobierno de Calderón, y 11 por ciento arriba de lo que se computó en el de Peña Nieto.

La información analizada y sistematizada por las dos organizaciones es un espejo del Waterloo del gobierno en el campo de la seguridad pública, donde desplegó a miles de soldados del Ejército y la Marina, y de la Guardia Nacional, que remplazó a la Policía Federal, y que siempre respondió a la Secretaría de la Defensa Nacional. Actualmente hay más elementos en tareas policiales, con mayor presupuesto, equipo y calidad de armamento.

Todos los días entre semana, le gusta presumir al Presidente, se reúne con su gabinete de seguridad –”que no se hacía antes”– para revisar lo que se ha hecho y girar instrucciones. Y cada semana, se vanagloria de que los índices de violencia han bajado por el éxito de la estrategia seguida. Pamplinas.

De acuerdo con los datos del primer cuatrimestre del año, los homicidios dolosos van al alza. Las cifras de la Secretaría de Seguridad Pública muestran un aumento de 0.26 por ciento durante el primer cuatrimestre de este año, comparado con el mismo periodo en 2022, para un total de 9 mil 912 este año contra 9 mil 880 el pasado. Como un fenómeno adicional, los homicidios dolosos y el feminicidio crecieron en 15 entidades del país, sugiriendo una expansión de la violencia en el país.

Las cifras provienen de la recopilación que hace el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de las fiscalías estatales, que aparentemente están maquillando los homicidios dolosos para mostrar una reducción en los índices de violencia.

Recientemente, la organización Causa en Común mostró las falacias de las autoridades, que “hacen creer que los registros delictivos están disminuyendo cuando en realidad se están subcategorizando”. En el primer trimestre de este año, indicó, se reportó solamente un incremento de 2% de víctimas de homicidio doloso, pero registró un aumento de más de 10% de víctimas de “otros delitos contra la vida”, que es la forma como ha cambiado de categoría el mayor número de crímenes deliberados, “que no reflejan la violencia en México”.

El subregistro puede ser porque no hay denuncias de los delitos, por lo cual no hubo acción de la Fiscalía ni investigación. De acuerdo con datos oficiales reportados por Causa en Común, los delitos con mayor cifra negra son la extorsión, el secuestro y el fraude, que dejan sin ser denunciados en más de nueve de diez incidentes. La otra razón del subregistro, añadió, es porque “los responsables probablemente manipulan y ocultan sus cifras de incidencia delictiva”.

Un ejemplo del actuar gubernamental fue la forma como el martes dijeron las autoridades federales que el promedio diario de homicidios dolosos había bajado en abril 17 por ciento con respecto a 2020, una comparación absurda en términos metodológicos que, además, no habla del efecto por el confinamiento durante la pandemia del coronavirus ni que 2021 y 2022 fueron los años más violentos de la historia. En su investigación, Data Cívica e Intersecta dijeron que las autoridades criminalizan a civiles y justifican, minimizan o encubren la participación del Estado en sucesos violentos, que forma parte de la gran mentira que se vive en México sobre la seguridad pública.

Tomando todos los estudios, sus conclusiones muestran que el número de delitos federales, y en particular homicidios dolosos, es muy superior al que está reportado. Al mismo tiempo, el total de elementos involucrados en la seguridad pública rebasa ampliamente a los policías y militares dedicados a esas tareas en los gobiernos anteriores. En este sexenio desapareció la Policía Federal, que tenía 38 mil elementos desplegados, y la sustituyó con la Guardia Nacional, que tenía desplegados 106 mil elementos hasta el año pasado. Al mismo tiempo, se elevó el presupuesto para Fuerzas Armadas, de 93 mil millones de pesos en 2019, a 102 mil millones para 2023, sin contar los casi 3 mil millones para la Secretaría de Seguridad, donde se encuentra adscrita la Guardia Nacional.

La combinación de elementos es tóxica: la lucha contra la delincuencia sigue, como en los gobiernos anteriores, con más recursos presupuestales. Pero el resultado es que hay más violencia y más muertos. El fracaso de la estrategia y su ejecución, quién lo dude, es un rotundo fracaso.

La SCJN sopesa varias controversias constitucionales que pretende AMLO

Andrés Manuel López Obrador nunca ha sido tímido sobre sus ambiciones. El presidente mexicano piensa en su legado en términos de décadas y siglos, habiendo etiquetado pomposamente a su Gobierno como la “cuarta transformación” del país, después de las revoluciones que dieron forma al México moderno entre 1810 y 1917.

Pero, a menos de 17 meses de que termine su sexenio, el legado de López Obrador se enfrenta a un gran obstáculo: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en concreto, su presidenta, Norma Piña.

El máximo tribunal del país sopesa actualmente varias controversias constitucionales que tienen el potencial de socavar significativamente los grandes planes de reforma del Gobierno. Esta semana, por ejemplo, rechazó parte de un controvertido proyecto de ley electoral que pretendía debilitar la supervisión independiente de las campañas electorales. El mes pasado, se pronunció en contra de un proyecto de ley igualmente polémico aprobado por el Congreso, controlado por el Gobierno, para poner a las fuerzas armadas de seguridad nacional (la Guardia Nacional) bajo control militar.

Dichas propuestas forman parte de los profundos cambios constitucionales que López Obrador, considera parte crucial de su mandato. No solo quiere reducir el poder del organismo autónomo que organiza las elecciones, al que ha acusado repetidamente de ser parcial, sino que también pretende ampliar el papel del Estado en el mercado energético. Sin embargo, AMLO carece de los votos en el Congreso para modificar la Constitución y no está dispuesto a negociar con la oposición, por lo que optó por acelerar la legislación, la cual luego fue impugnada en los tribunales.

En su decisión de esta semana, la Suprema Corte determinó que el proceso acelerado no era el correcto. Esto sugiere que otras partes de la propuesta -así como otro conjunto de reformas igualmente importantes que se aprobaron vía fast track en abril- también podrían ser anuladas.

Las sentencias auguran un periodo de mayor tensión institucional en México, un país que suele ocupar los últimos puestos en las clasificaciones mundiales de gobernanza, a partir de ahora y hasta el final del mandato de AMLO en septiembre de 2024.

En estos momentos, la Corte se erige como el único contrapeso a AMLO, que goza de una gran popularidad y se enfrenta a una oposición debilitada que no ha logrado articular una alternancia política. Los enfrentamientos se han hecho más evidentes desde que sus pares nombraron a Piña, la primera mujer presidenta de la Corte, a principios de este año, quien tiene derechos de voto similares a los de los otros diez magistrados; sin embargo, ha demostrado que será independiente.

En febrero, se negó a levantarse cuando AMLO entró en la sala durante una ceremonia por el aniversario de la Constitución. Su discurso también llamó la atención. “Un poder judicial independiente es un pilar de nuestra democracia”, dijo ante la mirada del presidente. “Tenemos la responsabilidad de preservarlo y fortalecerlo”.

El presidente respondió con su retórica habitual, acusando a los jueces de ceder a la presión de sus enemigos políticos y amenazando con buscar otra reforma constitucional para que los jueces sean elegidos por votación popular. Su Gobierno ha advertido previamente que anular la reforma electoral, aprobada después del inicio del ciclo electoral, pondría de hecho a la Corte por encima del congreso.

Pero AMLO debe estar lamentando haber dejado estas propuestas para la última parte de su mandato tras perder la mayoría legislativa de la que él y sus aliados disfrutaban hasta 2021, para reformar la Constitución. Con la legislación del presidente en el limbo y la atención cada vez más centrada en sus sucesores, AMLO está luchando por su legado de la única manera que puede: retóricamente.

Por caída de ceniza volcánica, agonizan animales y plantas

Desde que el Popocatépetl se reactivó en 1994, se han realizado diversos estudios, incluyendo los componentes que hay en las nubes de gases y vapor de agua que emite.

Estudios de la doctora María Aurora Armienta Hernández, del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), detallan que en la ceniza del Popocatépetl se pueden encontrar concentraciones de dióxido de azufre, cloruro de hidrógeno y fluoruro de hidrógeno.

Tanto para animales como para personas, la inhalación de dióxido de azufre puede provocar constricción del tracto respiratorio y aumentar la resistencia al flujo del aire, hasta observar cambios en los patrones normales de la función pulmonar.

En las faldas de Don Goyo las cenizas pueden alcanzar niveles riesgosos en la fauna, principalmente en el ganado vacuno, tanto por las concentraciones de algunos metales en el ambiente, como por estar en la superficie de las plantas o en cuerpos de agua. Por ello, es importante cubrir cisternas, tinacos, pilas y toda fuente de almacenamiento de agua para consumo humano y de animales, evitando beber agua que contenga cenizas volcánicas.

La fauna de las faldas del coloso son: teporingo o conejo del volcán (Romerulagus diaza), coati (Nasua nasua), ardillas (Sciurus y Spermophylus), venado cola blanca (Odocoileus virginianus) y 52 especies de mamíferos como ganado vacuno, porcino, caprino, ovino y caballar. Estos animales corren riesgo si el follaje del que se alimentan tiene altas concentraciones de químicos por medio de la ceniza volcánica.

Además, en Atlixco donde se cosecha la trucha, también hay el riesgo de contaminación. Respecto a la flora aledaña a Don Goyo, ésta se compone de Pino (Pinus hartwegii), Oyamel (Abies religiosa), Roble (Quercus rugosa), Ciprés (Cupressus lusitanica) y alrededor de mil especies de vegetales.

En estudios realizados en 1994 y 2012, se registraron altas concentraciones de ceniza volcánica, se identificaron metales pesados que tienen efectos negativos en las plantas.

La ceniza volcánica se compone de dos tipos de fragmentos, los amorfos (vidrios) y los cristalinos (minerales). En 1994 presentaban cristales en forma de paralelepípedos, acompañados de agua y dióxido de azufre, y en su composición había silicio, calcio, aluminio, fierro, cromo, níquel, cobre, zinc y plomo. Los estudios reiteran que la peligrosidad de los metales pesados es mayor al no ser química ni biológicamente degradables. Una vez emitidos, pueden permanecer en el ambiente durante cientos de años.

Además, su concentración en los seres vivos aumenta a medida que son ingeridos por otros, por lo que la ingesta de plantas o animales contaminados puede provocar síntomas de intoxicación. Al mismo tiempo, los efectos en la salud por consumir alimentos o beber agua con metales son:

-Talio: Pérdida del cabello, cansancio, depresión, dolor de piernas, perturbaciones de la vista, problemas de riñones, intestinos e hígado. -Antimonio: aumento del colesterol y disminución de la glucosa sanguínea, diarrea y vómito. -Plomo: Retraso en el desarrollo físico o mental de los niños. Problemas en el riñón, alta presión en los adultos. -Manganeso: efectos adversos neurológicos. Afectaciones al hígado y páncreas.

Los pueblos débiles, flojos y sin conciencia, son lo que se conforman con ser mal gobernados

Es necesario marcar claramente que no puede ser entendible cómo una persona puede ser tan terca y tan cerrada de la razón, porque no puede creer que ya se le rebotaron las proporciones que habían hecho, las cuales se le van a seguir rebotando, debido a que han sido hechos inconstitucionales.

Por ello es que le sugerimos que busque a alguien que sea experto en el conocimiento de las leyes, para que le explique los Artículos de la Constitución, ya que hasta ahora solo ha demostrado que no tiene ni la menor idea de lo que significa la Carta Magna, a la cual parece ser se le olvidó que juró que iba a respetar a la constitución.

Y una persona que sólo insulta a todo mundo y que no tiene el menor respeto por nada ni por nadie, principalmente a las leyes, pues tampoco merece respeto.

Es importante mencionar que con su complejo de “principito”, nos está llevando a una ubicación racional indiscutiblemente absurda, y ya la mayoría de los incautos que fueron enredados con sus mentiras, están hartos de sus engaños y de su risita burlona con la que aparece en sus supuestas “presentaciones de informes” que no llevan más respuestas que el “este”, “este”, “este”, “este”, “como va a ser”, “eso no lo entiendo”, todo esto es una aberración de su actuación, por su falta de respeto a todo y a todos, con lo que demuestra que el hombre esta desquiciado.

Y que hará ahora, cuando pierda en el Estado de México y en Coahuila, ya que con esto será el principio del apocalipsis, hablamos de todos los miembros de un partido tan vulgar como el que ellos representan.

Y ahí tenemos el ejemplo de Ecuador, cuando abolieron al Congreso completo, por lo que sería bueno, que si estas gentes están haciendo tantos delitos en contra de la república, se buscara que los absolviera la Suprema Corte, por incoherentes, incompetentes, pelados y mal educados, ya que sus reacciones viscerales demuestran que cada vez están más lejos de la realidad, por lo que su entierro político está cada vez más próximo.

En lugar de que este diciendo tantas pen… tonterías, mejor debería de ver cómo resuelve los asesinatos a periodistas, en conjunto con los miembros del Congreso y de la Cámara de Diputados, porque se ve que no sabe leer, ni escribir, ni tampoco tener muchos conocimientos de las matemáticas, porque realmente ha sido su engaño, y con ello, ya cayó en un surrealismo inaceptable.

Sin motivo de ofensa, es necesario mencionar que realmente se ha convertido en un payaso, por lo que el apodo que le está dando el pueblo es el de “Bozo”, ya que cada vez que abre la boca, solo es para hacernos reír.

Pero ya será pronto que veremos cómo se tendrá que ir a “La Chingada”, su rancho, o si no que se vaya a Cuba o a Venezuela, países donde lo alaban otra bola de cretinos, quienes lo único que han logrado con sus actuaciones e ideales es destruir a la sociedad cubana y a la sociedad venezolana.

Y es penoso y lamentablemente saber que los Estados Unidos los tiene en una clasificación muy alta, pero como narco políticos.

