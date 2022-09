Ya todos son reporteros: Müller ignora cuestionamientos sobre el Tren Maya

La ambientalista que ha documentado la destrucción de selva y cuevas, que está provocando la construcción del Tren Maya, expuso su preocupación a la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, quien la ignoró por completo.

Luego de la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sostenible y Cultura, organizada por el Gobierno de México en coordinación con la UNESCO, la mujer que vive en Cancún, interceptó a Gutiérrez Müller cuando salía de dicha reunión.

Al principio se puede ver a la pareja del mandatario feliz porque alguien se acerca a saludarla, pero cuando la ambientalista le expone lo que está pasando en el tramo 5 sur del Tren Maya, la “primera dama” comienza a cambiar de semblante y mientras más se habla de manera negativa del proyecto, Müller la ignora.

“Estamos constatando lo que está pasando con el Tren Maya, están perforando las cuevas, destruyendo la selva. Estamos yendo cada semana al terreno, nos preocupa muchísimo porque lo que estamos viendo con nuestros propios ojos no coincide con lo que el proyecto nos dice que va a pasar”, dijo Cris N0, a la esposa de López Obrador.

Cuando por fin, Beatriz Gutiérrez Müller le responde a la mujer, ella le dice que documente todo, y critica que desde que existen los celulares “ya todos son reporteros”.

En el metraje compartido por CrisN0 se puede observar a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum despedirse de la esposa de López Obrador, y al observar la cámara sonríe, cuando se da cuenta de que se está hablando en contra del Tren Maya sale rápidamente de cuadro para evitar ser cuestionada o comprometida.

Por último, la ambientalista compartió en su publicación de Twitter que está sumamente preocupada por el avance del Tren Maya, ya que asegura que el proyecto está poniendo en peligro el agua, la selva maya y los cenotes.

Today we communicated our deep concern about @TrenMayaMX at the #Mondiacult2022, @UNESCO World Conference on Sustainable Development and Culture, to Drs. @BeatrizGMuller & @Claudiashein hosting the event. The project is endangering our water and the Mayan rainforest #soscenotes pic.twitter.com/5AYN7T6Ib9